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    Селюк: «Барселона» не рассматривает ни Ивановича, ни Хеведеса, ни Чорлуку. Все они – тихоходы»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию об интересе «Барселоны» к защитникам «Локомотива» Ведрану Чорлуке и Бенедикту Хеведесу и игроку обороны «Зенита» Браниславу Ивановичу.

    «Ни Ивановича, ни Хeведеса, ни Чорлуку «Барселона» не рассматривает. Испанская команда играет в атакующий футбол, их защитники действуют высоко, а все перечисленные игроки – тихоходы.

    Иванович – нормальный футболист для России: адаптирован к местному футболу, говорит по-русски. Понятно, для чего его взял «Зенит». Но «Барселона» – другой уровень. Положа руку на сердце, игроков такого уровня, как Иванович, Хeведес и Чорлука, можно найти гораздо моложе и быстрее», – сказал Селюк.

    Источник: «Чемпионат»

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    05.11.2018 14:34
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6085

      AtticusFinch 5 ноября 2018, 18:41

      Пике наверно по его мнению спринтер))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 5 ноября 2018, 16:44

      Испанская команда играет в атакующий футбол, потому что регулярно подпитывает своих футболеров допингом. Почему-то на чемпионате мира все испанцы, игравшие в атакующий футбол, оказались тихоходами.

      -1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 5 ноября 2018, 15:45

      можно найти гораздо моложе и быстрее», – сказал Селюк.
      "..И у кого большая чёрная колотушка..",стыдливо добавил он.

      1
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      Рейтинг: +844

      lejnin 5 ноября 2018, 15:34

      "Положа руку на сердце, игроков такого уровня, как Иванович, Хeведес и Чорлука, можно найти гораздо моложе и быстрее, вот например Ласина Траоре! Или вот нестареющий Яя Туре, который уже почти адаптирован к Барселоне" :D:D:D

      4
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