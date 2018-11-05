Селюк: «Барселона» не рассматривает ни Ивановича, ни Хеведеса, ни Чорлуку. Все они – тихоходы»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию об интересе «Барселоны» к защитникам «Локомотива» Ведрану Чорлуке и Бенедикту Хеведесу и игроку обороны «Зенита» Браниславу Ивановичу.

«Ни Ивановича, ни Хeведеса, ни Чорлуку «Барселона» не рассматривает. Испанская команда играет в атакующий футбол, их защитники действуют высоко, а все перечисленные игроки – тихоходы.

Иванович – нормальный футболист для России: адаптирован к местному футболу, говорит по-русски. Понятно, для чего его взял «Зенит». Но «Барселона» – другой уровень. Положа руку на сердце, игроков такого уровня, как Иванович, Хeведес и Чорлука, можно найти гораздо моложе и быстрее», – сказал Селюк.