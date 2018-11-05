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    Игнатьев: «Подобное отношение к Глушакову со стороны фанатов просто не укладывается в голове»

    Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев раскритиковал поведение фанатов «Спартака» в отношении полузащитника команды Дениса Глушакова.

    «Подобное отношение к капитану, столько сделавшего для «Спартака», просто не укладывается в голове. Хотя в основу он перестал попадать по спортивному принципу. А не потому, что лайком отреагировал на какие-то стишки. Ну а болельщикам нужно быть терпимее. Помнить хорошее.

    Возьмем, например, Карреру. Уволили-то его по делу. Пожизненных контрактов у тренеров не бывает. Это бухгалтер может работать хоть до ста лет. А в футболе все определяет результат. Есть он – ты на коне. Не выполнил задачу – до свидания.

    Но Каррера все равно заслужил добрые слова. В истории он останется как человек, подаривший «Спартаку» первое за 16 лет чемпионство. За это ему надо сказать спасибо», – считает Игнатьев.

    «Гондон». Акция фанатов «Спартака» против клуба

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.11.2018 10:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 5 ноября 2018, 15:55

      Нельзя отрицать что никакого конфликта в Спартаке не было. И Каррера пал жертвой именно этого конфликта и в меньшей степени из за результата команды. Глушаков же ,как главный зачинщик ,остался в команде. Это и возмутило фанатов и поклонников Спартака. Нецензурные выражения тут пожалуй будут не к месту.

      2
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      Рейтинг: +5270

      Каратель 5 ноября 2018, 12:06

      Дело не в лайках и стишках,а в человеческих качествах,а поведение болельщиков самое что ни наесть правильное,сделал доброе-хвалять,лажает-ругают.что то я ниразу не видел чтобы кого то постоянно хвалили

      3
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      Рейтинг: +881

      sined1951 > Каратель 5 ноября 2018, 12:44

      На счет правильного поведения болельщиков я бы поспорил. Почти после каждой игры клуб платит штрафы за хулиганское поведение болельщиков. Этих штрафов за сезон набирается в несколько миллионов и болельщицкой средой это не осуждается, с этим не борются. Ребята, какие болельщики, такая и команда.

      4
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      Рейтинг: +7558

      серега кашин 5 ноября 2018, 11:53

      глушаков просто зазнался

      2
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      Рейтинг: +1117

      edw7777 5 ноября 2018, 11:46

      Игнатьев благородный человек!

      -2
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