Игнатьев: «Подобное отношение к Глушакову со стороны фанатов просто не укладывается в голове»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев раскритиковал поведение фанатов «Спартака» в отношении полузащитника команды Дениса Глушакова.

«Подобное отношение к капитану, столько сделавшего для «Спартака», просто не укладывается в голове. Хотя в основу он перестал попадать по спортивному принципу. А не потому, что лайком отреагировал на какие-то стишки. Ну а болельщикам нужно быть терпимее. Помнить хорошее.

Возьмем, например, Карреру. Уволили-то его по делу. Пожизненных контрактов у тренеров не бывает. Это бухгалтер может работать хоть до ста лет. А в футболе все определяет результат. Есть он – ты на коне. Не выполнил задачу – до свидания.

Но Каррера все равно заслужил добрые слова. В истории он останется как человек, подаривший «Спартаку» первое за 16 лет чемпионство. За это ему надо сказать спасибо», – считает Игнатьев.

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