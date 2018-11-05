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    Форвард «Урала» Ильин: «Просто так Парфенова «Спартаку» не отдадим. Только за 2,5 миллиона»

    Нападающий «Урала» Владимир Ильин прокомментировал победу над «Спартаком» в выездном матче 13-го тура РПЛ.

    «Очень важная победа с точки зрения турнирной таблицы. Хорошо разобрали «Спартак», сделали все, что сказал тренер, – и это принесло свои плоды.

    У нас было много моментов, особенно я несколько раз выбегал. Наверное, где-то хладнокровия не хватило в концовке. Обещаю исправиться и в следующем матче реализовать моменты.

    В этой игре не слышал кричалки трибун в адрес Глушакова и руководства «Спартака», только в предыдущей. Думаю, что это неправильно. Глушакову и так несладко пришлось: у него семейные проблемы.

    У Глушакова есть шанс искупить свою вину. Главное, чтобы ему доверял тренер. Думаю, он будет с двойной мотивацией выходить на поле и доказывать и болельщикам, и тренерскому штабу, и команде, что он футболист хорошего уровня.

    Могу представить Парфенова главным тренером «Спартака». К тому же у болельщиков лежит к нему душа: он много лет играл за московский клуб.

    Это неплохой вариант, но мы его просто так не отдадим. За 2 миллиона евро? За 2,5», – сказал Ильин.

    Матч 13-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Урал» завершился со счетом 1:2. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.11.2018 06:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 5 ноября 2018, 15:01

      Никто у вас тренера не заберет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1449

      spartakuz 5 ноября 2018, 08:33

      Я что-то не понял : игрок ведёт переговоры по переходу главного тренера в Спартак? :)

      3
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    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 5 ноября 2018, 08:29

      себе оставьте

      2
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