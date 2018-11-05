Форвард «Урала» Ильин: «Просто так Парфенова «Спартаку» не отдадим. Только за 2,5 миллиона»

Нападающий «Урала» Владимир Ильин прокомментировал победу над «Спартаком» в выездном матче 13-го тура РПЛ.

«Очень важная победа с точки зрения турнирной таблицы. Хорошо разобрали «Спартак», сделали все, что сказал тренер, – и это принесло свои плоды.

У нас было много моментов, особенно я несколько раз выбегал. Наверное, где-то хладнокровия не хватило в концовке. Обещаю исправиться и в следующем матче реализовать моменты.

В этой игре не слышал кричалки трибун в адрес Глушакова и руководства «Спартака», только в предыдущей. Думаю, что это неправильно. Глушакову и так несладко пришлось: у него семейные проблемы.

У Глушакова есть шанс искупить свою вину. Главное, чтобы ему доверял тренер. Думаю, он будет с двойной мотивацией выходить на поле и доказывать и болельщикам, и тренерскому штабу, и команде, что он футболист хорошего уровня.

Могу представить Парфенова главным тренером «Спартака». К тому же у болельщиков лежит к нему душа: он много лет играл за московский клуб.

Это неплохой вариант, но мы его просто так не отдадим. За 2 миллиона евро? За 2,5», – сказал Ильин.

Матч 13-го тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Урал» завершился со счетом 1:2. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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