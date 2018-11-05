Рианчо: «Если я не уеду домой завтра, то я уеду 30 мая. Я не держусь за кресло в «Спартаке»

Рауль Рианчо, исполняющий обязанности главного тренера «Спартака», рассказал о планах на будущее.

«30 мая у меня заканчивается контракт. Может, я поеду домой уже на следующей неделе. Если я не уеду завтра, я уеду 30 мая. Я ни в коем случае не держусь за это кресло, как и в других клубах. Но не пытайтесь все на меня повесить.

Поддержите команду! Дайте поиграть! В этом месяце мы играем три турнира. В эти моменту нужно быть вместе с командой», – сказал Рианчо.

«Спартак» снова проиграл. Как это было

«Гондон». Акция фанатов «Спартака» против клуба