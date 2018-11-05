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    Рианчо: «Если я не уеду домой завтра, то я уеду 30 мая. Я не держусь за кресло в «Спартаке»

    Рауль Рианчо, исполняющий обязанности главного тренера «Спартака», рассказал о планах на будущее.

    «30 мая у меня заканчивается контракт. Может, я поеду домой уже на следующей неделе. Если я не уеду завтра, я уеду 30 мая. Я ни в коем случае не держусь за это кресло, как и в других клубах. Но не пытайтесь все на меня повесить.

    Поддержите команду! Дайте поиграть! В этом месяце мы играем три турнира. В эти моменту нужно быть вместе с командой», – сказал Рианчо.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.11.2018 01:02
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +29203

      JTherry 5 ноября 2018, 16:15

      Рианчо: "После дождя обязательно выглянет солнце"
      что-то над спартаковскими трибунами ливень сильно затянулся... и когда у этого "солнца" отпуск закончится?)

      1
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 5 ноября 2018, 14:47

      Поддержать команду конечно надо ,но еще надо навести в ней порядок.

      4
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      Рейтинг: +6191

      subbotaspartak 5 ноября 2018, 11:50

      Главного убрали, помощник начатое продлил.
      Не удивил.

      0
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      Рейтинг: +55534

      MaxRnD 5 ноября 2018, 10:46

      Кресло можно взять с собой в качестве сувенира, если к полу не прикручено ))
      Бекиич, например, так тот вообще по экономварианту с кальяном и чётками на коврике сидит, скрестив ноги

      4
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      Рейтинг: +401

      Африканскaя чумa cвинeй 5 ноября 2018, 09:29

      Это не кресло - это стульчак !

      3
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      Рейтинг: +5270

      Каратель 5 ноября 2018, 09:12

      Так мы поддерживаем команду,а тварей в команде не поддерживаем

      2
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 5 ноября 2018, 08:55

      Это колхозник,пастух!

      2
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      Рейтинг: +1449

      spartakuz 5 ноября 2018, 08:55

      Рианчо, уезжай, пожалуйста! Хоть в этом ты будешь мужиком! Хотя о чем я, для тебя деньги дороже, чем честь и достоинство!

      5
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 5 ноября 2018, 07:45

      Гнать надо этого клоуна

      2
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 5 ноября 2018, 07:34

      Клоун! Не добивай Спартак, уезжай!

      3
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