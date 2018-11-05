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    Лига 1. «Марсель» разгромно проиграл «Монпелье», «Сент-Этьен» и «Анжер» забили семь голов

    «Монпелье» обыграл «Марсель» со счетом 3:0 в матче 12-го тура Лиги 1. «Монпелье» набрал 25 очков и поднялся на вторую строчку в таблице, «Марсель» с 19-ю очками идет шестым.

    В другом матче «Сент-Этьен» обыграл «Анжер» со счетом 4:3.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 12-й тур

    Сент-Этьен – Анжер – 4:3 (2:2)

    Голы: 0:1 – Павлович, 24; 1:1 – Диони, 26; 2:1 – Дебюши, 45+1; 2:2 – Тэт, 45+3; 2:3 – Бахокен, 71; 3:3 – Мансо (в свои ворота), 73; 4:3 – Амума, 89.

    Монпелье – Марсель – 3:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Лаборде, 51; 2:0 – Лаборде, 62; 3:0 – Ласн, 70.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Официальный сайт Лиги 1

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    05.11.2018 00:58
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