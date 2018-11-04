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    Рианчо – о ситуации в «Спартаке»: «В Австрии конфликт был погашен, но за спиной душок остался»

    Рауль Рианчо, исполняющий обязанности главного тренера «Спартака», рассказал о конфликте внутри команды.

    – Команда поехала в Австрию, имея конфликт. И в Австрии этот конфликт был погашен. Мы собирались, говорили друг с другом как мужики. И все остались довольны, счастливы. Мы говорили, что нам надо быть семьей, нам надо быть «Спартаком». Все эти разговоры мы проводили в Австрии.

    Но за спиной, за ширмой, этот душок остался. И потом это на нас отразилось. И вот это потом все полыхнуло. Это – чистая правда, что произошло с этой командой. Была одна тяжелая проблема, и мы пытались ее решить. Собирались все заинтересованные стороны, но проблема не была решена. Все это отразилось на команде по ходу сезона.

    – А пострадал из-за этого конфликта только один человек?

    – Вы ошибаетесь. У вас одна информация, у меня другая. У нас были выборы капитана команды. И у этого конфликтного футболиста было 17 голосов. Поэтому давайте подумаем над этим. Давайте не будем искать виноватых. Почему к этому возвращаться? Кто виноват, кто кому рога наставил. Есть проблема, мы пытались ее решить, но она не решилась, потому что внутри остался вот этот конфликт. Не нужно футболиста или тренера винить в этом.

    От этой проблемы страдала вся команда. Потому что информация, выходившая во вне, не была абсолютной правдой. Потому что правды нет ни у одной из стороны. В проблеме виноваты оба. И посреди этой ситуации – «Спартак» с 96-летней истории. Вот такая реальность.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.11.2018 23:21
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 5 ноября 2018, 14:25

      Конфликтная ситуация в команде никогда не идет на пользу. Ясно что в конфликте явно не два участника.

      3
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 5 ноября 2018, 10:27

      Глупый болтун Рианча, таки, проговорился. Кто то кому то рога наставил. Вопрос - кто? Главрулевой с женой иудиной, или иуда с женой главрулевого?
      Судя по тому, что иуда решил жестко жену на бапки кинуть, весьма вероятен первый вариант? Такие, вот, инсинуации.
      А вы говорите: Рианча - шлюха испанская. Ищите женщину.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5270

      Каратель 5 ноября 2018, 09:09

      Реальность такова что нынешний тренер п.здобол и не более,а смутьяны которых он амнестировал твари,поэтому и на входе 0,хуже всего что молодежь на это смотрит и учится сливать тренеров

      1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 5 ноября 2018, 03:20

      А уж как мы счастливы, что вы довольны! Гoвнюки!

      3
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      Рейтинг: +2024

      DMитрий 5 ноября 2018, 02:13

      Иммануил Кант и точка. Философские размышления о футболе и около его.

      0
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      Рейтинг: +9164

      vm777 5 ноября 2018, 00:23

      17 голосов? А на другом ресурсе говорится, что 18. Так может их было 17+18=35?))

      1
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 5 ноября 2018, 00:17

      Он так много пи*дит, что на тренировочный процесс явно сил не остаётся.

      7
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      Рейтинг: +21192

      derrik2000 4 ноября 2018, 23:56

      Что-то там не чисто.
      И не касается футбола: очень уж туманно как-то говорит Рианчо.

      "Кто виноват, кто кому рога наставил. Есть проблема, мы пытались ее решить, но она не решилась, потому что внутри остался вот этот конфликт. Не нужно футболиста или тренера винить в этом."

      Вот этот отрывок и говорит, что конфликт внутри команды вышел за рамки спортивного интереса.

      4
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > derrik2000 5 ноября 2018, 01:23

      Конечно нет спортивного интереса. В Австрии выбирали капитана и Каррера настаивал на Джикии. Вот вам и конфликт.
      17 человек из скольких? Из 31 человека. Т.е. как и говорили источники - Глушака выбрал дубль и кореша.
      Почему Каррера хотел капитаном Джикию? Потому, что Джикия - игрок основы, а Глушака он давно хотел посадить на банку.
      Вот и проблема - как капитана посадить на лавку? Как такую проблему решить?

      3
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 4 ноября 2018, 23:43

      Так вроде договорились нашли компромисс, а потом этот конфликтный гондон снова воду мутить стал? Так понимаю. И какое недовольство могло возникнуть у капитана и игрока основы? То есть этот гондон стал учить тренера как надо тренировать и кого ставить? Жаловаться на отсутствие игровой практики он не мог...

      7
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      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY 4 ноября 2018, 23:26

      За то , как вы эту проблему решили, вам всем вместе с Федуном яйца надо оторвать.

      17
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