Глушаков покинул «Открытие Арену» в сопровождении охраны отдельно от команды

Вот мне как болельщик с 18летним стажем за Баварию Мюнхен плевать на проблемы клубов россии, глушак, Мамай, какорин итд, все одной масти-деревья.
«Спартак» проиграл «Уралу» в матче 13-го тура РПЛ (1:2). Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков покинул стадион «Открытие Арена» отдельно от команды.
Игрок вышел из входа между западной и южной трибуной в сопровождении охраны. Он раздал несколько автографов и не стал отвечать на вопросы журналистов.
Во время матча фанаты «Спартака» оскорбляли футболиста.
«Спартак» снова проиграл. Как это было
«Гондон». Акция фанатов «Спартака» против клуба