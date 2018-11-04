Глушаков покинул «Открытие Арену» в сопровождении охраны отдельно от команды

«Спартак» проиграл «Уралу» в матче 13-го тура РПЛ (1:2). Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков покинул стадион «Открытие Арена» отдельно от команды.

Игрок вышел из входа между западной и южной трибуной в сопровождении охраны. Он раздал несколько автографов и не стал отвечать на вопросы журналистов.

Во время матча фанаты «Спартака» оскорбляли футболиста.

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