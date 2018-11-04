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    Глушаков покинул «Открытие Арену» в сопровождении охраны отдельно от команды

    «Спартак» проиграл «Уралу» в матче 13-го тура РПЛ (1:2). Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков покинул стадион «Открытие Арена» отдельно от команды.

    Игрок вышел из входа между западной и южной трибуной в сопровождении охраны. Он раздал несколько автографов и не стал отвечать на вопросы журналистов.

    Во время матча фанаты «Спартака» оскорбляли футболиста.

    «Спартак» снова проиграл. Как это было

    «Гондон». Акция фанатов «Спартака» против клуба

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.11.2018 22:46
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +2780

      BlackMurder 5 ноября 2018, 10:42

      Вот мне как болельщик с 18летним стажем за Баварию Мюнхен плевать на проблемы клубов россии, глушак, Мамай, какорин итд, все одной масти-деревья.

      0
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      Рейтинг: +837

      eleng 5 ноября 2018, 10:20

      Вот он! Крайний! Во всем виноват! Очень удобно.

      -1
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > eleng 5 ноября 2018, 10:52

      Это только первый, список на выход не малый...

      0
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 5 ноября 2018, 09:03

      Глушак добился, наконец то, своего. Идет в сопровождении охраны, а люди вокруг: "Смотрите, вона гонд...н Глушак идет. Иуда! Гнида!". Автографы люди берут.
      Вот она. Слава!

      1
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      Рейтинг: +108

      fosterwow 5 ноября 2018, 00:45

      mga

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      Ответить
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 5 ноября 2018, 00:15

      Правду говорят:- Водка и девки доведут до цугундера.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3438

      violator20 5 ноября 2018, 00:13

      Что посеешь, то и пожнешь!

      4
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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 5 ноября 2018, 00:09

      Похоже пора уходить из клуба...

      5
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      Рейтинг: +9770

      САДЫЧОК > Dominator777 5 ноября 2018, 00:44

      Давно!..Это , просто хамство и издевательство над клубом! Нормальный , человек , давно бы ушёл! но Глушаков внутренне прогнивший ! Он реально не понимает как он омерзителен! просто нормальным людям !

      6
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      Рейтинг: +5072

      Т34 5 ноября 2018, 00:05

      Растет Глушак! Крутой стал. С личной охраной ходит.

      8
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 4 ноября 2018, 23:46

      Болелы забавные. Сначала обзывают г0ндоном, а потом автографы после матча берут)))

      2
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      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY 4 ноября 2018, 23:20

      Сам себя загнал в угол.

      3
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