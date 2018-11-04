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    Рианчо: «Проиграли, потому что нам забили на один гол больше»

    Рауль Рианчо, исполняющий обязанности главного тренера «Спартака», прокомментировал результат матча 13-го тура РПЛ против «Урала» (1:2).

    «Команда проиграла, потому что нам забили на один гол больше. Мяч не шел в ворота. Вы видели, сколько у нас было моментов, но мы не смогли забить. Такое случается: у нас 14 ударов по воротам, из них шесть в створ», – сказал Рианчо.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.11.2018 21:27
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    Комментарии60
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      Рейтинг: +588

      Sergil 5 ноября 2018, 00:55

      Ну тут даже Кличко охренеет.
      Минута просвещения от тренера Спартака.

      1
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      Рейтинг: +5686

      afw13 4 ноября 2018, 23:31

      рианчо, братуха, да ты гений!

      0
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      Рейтинг: +3644

      Gek Dement 4 ноября 2018, 22:57

      Рианчо: «Сыграли вничью, потому что забили столько же голов как и соперник»
      Рианчо: «Вратарь стоит в воротах, потому что ворота это место вратаря на поле»
      Рианчо: «Идем в таблице на шестом месте, потому что оно следует за пятым»

      7
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      Рейтинг: +358

      Vladimir93rus 4 ноября 2018, 22:49

      Зачем вся эта математика . Ведь можно просто ответить « мы проиграли потому-что не выиграли » . а как же ещё фраза что спартак сегодня сыграл на 10/10 ?

      3
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 4 ноября 2018, 22:42

      Ответ блондинки: мы проиграли, потому что нам забили на 1 мяч больше!

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 4 ноября 2018, 22:36

      Вот и получили нового тренера.

      4
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      Рейтинг: +853

      Rus9I 4 ноября 2018, 22:29

      А он забавный, ему в АНШЛАГ нужно идти.
      По хорошем ждем нового тренера, сейчас уже смысла нет рассуждать кто виноват.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +125

      Гость87 4 ноября 2018, 22:25

      Мужики, да он гений. Как быстро посчитал

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 ноября 2018, 22:05

      ну прямо речь ОГОНЬ!!!!!!! только и мог сказать что нам НА 1 ГОЛ БОЛЬШЕ забили и сколько по воротам били и сколько в створ зашло спрашивается он тренер или математик хренов? Это ж какие он мозги носит ?

      4
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      Рейтинг: +3609

      александр п 4 ноября 2018, 22:04

      Только слепой не видит .что играли достойно.Фанатам Спартака неплохо бы взять пример с болельщиков Ливерпуля.и поддерживать свою команду в любых обстоятельствах.

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > александр п 4 ноября 2018, 22:13

      Достойно? То есть мы теперь должны радоваться, что находимся на одном уровне с Уралом???

      5
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      Рейтинг: +800

      Театрал > александр п 4 ноября 2018, 22:18

      Только слепой не видит, что ходили по полю пешком, что Джикия занимается фигней уже которую игру

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      Рейтинг: +23534

      Мары > ufos73 4 ноября 2018, 22:19

      Не удивляйся и не возмущайся.Александр болельщик Зенита и потому не много, но радуется, что клуб находится в глубокой ..опе.Он сейчас не только такое напишет.

      3
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      Рейтинг: +800

      Театрал > ufos73 4 ноября 2018, 22:19

      А откуда у нас игроки: джикия из амкара, Зобнин, Ташаев из Динамо, часть из Спартака 2. Просто ребята решили №самомнительный, как бороться за выживание

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > ufos73 4 ноября 2018, 22:21

      Радоваться тут нечему,но игра не была безнадёжной.А вот часть болельщиков предала команду.

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Мары 4 ноября 2018, 22:26

      Наиболее симпатичен мне Спартак,затем Зенит,а далее любая команда ,кто хорошо играет.Другие чемпионаты почти не смотрю,почему то не интересны.Мой интерес в том ,что бы наши клубы драли всех на международной арене.И побольше было таких матчей ,как последние два.

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      Рейтинг: +125

      Гость87 > александр п 4 ноября 2018, 22:26

      Достойно? Ты серьезно? Амбициозный....

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Театрал 4 ноября 2018, 22:28

      У меня не сложилось такого впечатления,игру центрального защитника по ТВ оценить сложно.

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      Рейтинг: +23534

      Мары > александр п 4 ноября 2018, 22:30

      Если будут играть как последние 2 матча, вылет в ФНЛ нам обеспечен.Я удивляюсь почему ты не видешь очевидного.Связей на поле нет.Брак в передачах превыше разумных пределов.С такой игрой нас даже турки завоёванные в непреличную позу поставят.Подборов нет, последнего паса нет.До сегодняшнего матча ударов по воротам практически не было.Саш, ты вообще о чём ? Футбол Рианчо и Карреры это как земля и небо.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Гость87 4 ноября 2018, 22:30

      Да хорошо играли,ну проиграли так бывает.Когда то Барса проиграла Рубину.Ну и что.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Мары 4 ноября 2018, 22:32

      Статистикой свои выводы можешь подкрепить?

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      Рейтинг: +23534

      Мары > александр п 4 ноября 2018, 22:36

      Саш, подымай статистику сам.
      Это не сложно.
      А заодно наконец то сам сможешь увидеть разницу в том , что было при Массимо и сейчас.
      Хотя я думаю скоро инсайдеры сбросят весь расклод для таких вот староверов как ты, что бы уж точно наверняка.Наши с Фейсбука уже стали этим заниматься, так что скоро все расклады сбросят и я с удовольствием скину результаты.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Мары 4 ноября 2018, 22:56

      Я просто ценитель футбола,и делюсь своим впечатлением от игры.Статистика конечно более объективна.Я бы дал Каррере время до НГ,хотя у меня было полное впечатление что он зашёл в тупик,к этому выводу пришли все кто разбирается в футболе.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > александр п 4 ноября 2018, 23:20

      Александр, вот тебе не статистика, а факт.
      В последних 3-х матчах при Каррере Спартак забил 8 мячей.
      При Рианчо за 4 матча Спартак забил 3 мяча.
      Каррера сыграл с ЦСКА и Зенитом вничью, т.е. с прямыми конкурентами.
      При Рианчо Спартак сыграл вничью с Рубином.
      Делай выводы сам.)))

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      александр п > Владислав Vlad 5 ноября 2018, 07:50

      Я другую статистику имею ввиду,как изменилась при Рианче эффективность футболистов,средняя скорость,пробегаемое расстояние,количество ТТД,и тому подобное.

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      Владислав Vlad > александр п 5 ноября 2018, 19:19

      Можно бегать, можно прыгать, можно катать мяч поперёк поля, зарабатывая процент владения мячом. Что толку, если голов нет?
      Помнишь, как вначале сезона все возмущались - как так, голы только со стандартов и их мало. Вот и итог - 3 матча - 8 мячей. Разве плохо?
      Проиграли Арсеналу - так ведь знаем, кто там начудил))) А ведь его ругать нельзя, он же ЗМС.))) Ну и конечно навесов тоже облажался, а куда деваться Каррере, он же его из-за лимита ставил (Каррера сам сказал, что ставил Глушакова из-за лимита).

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      александр п > Владислав Vlad 5 ноября 2018, 19:25

      Ну хоть какой то критерий,на западе давно уже используется.Из личного опыта скажу ,при прочих равных условиях выигрывает тот кто больше двигается,и кто точнее играет в пас,причём учитывать нужно только обостряющие передачи.

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      Владислав Vlad > александр п 6 ноября 2018, 10:52

      Вот как раз, по статистике Спартак Карреры превосходит Спартак Рианчо по количеству обостряющих передач.
      Хотя, если вспомнить Ростов Бердыева - 3 удара - 2 гола.))) Не сходится статистика с действительностью.)))

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      александр п > Владислав Vlad 6 ноября 2018, 11:03

      Странно от Рианчо требовать за две недели сделать то,что Каррера не смог сделать за два года.

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