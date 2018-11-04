Рианчо: «Проиграли, потому что нам забили на один гол больше»

Рауль Рианчо, исполняющий обязанности главного тренера «Спартака», прокомментировал результат матча 13-го тура РПЛ против «Урала» (1:2).

«Команда проиграла, потому что нам забили на один гол больше. Мяч не шел в ворота. Вы видели, сколько у нас было моментов, но мы не смогли забить. Такое случается: у нас 14 ударов по воротам, из них шесть в створ», – сказал Рианчо.

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