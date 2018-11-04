РПЛ. «Спартак» дома проиграл «Уралу»

Ну, вот, Урал уже порвали,
Осталось Глазго обыграть.
А если будет как с Уралом?
То пол-команды от...бать!
И повар-рифмоплёт Назаров
Нам выдаст новые стишки
Про то как Ханни с Глушаковым
На поле рвут всех на куски!
А может лучше пусть напишет
Про руководство Спартака?
Но, у "народного писаки"
Видать совсем кишка тонка!
«Спартак» дома проиграл «Уралу» в матче 13-го тура РПЛ со счетом 1:2. Гол в составе хозяев забил форвард Луис Адриано. У гостей отличились полузащитник Николай Димитров и форвард Андрей Панюков.
Московский клуб остался на шестом месте с 19-ю очками, «Урал» с 16-ю очками идет восьмым.
Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур
Спартак (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Димитров, 29; 1:1 – Адриано, 74; 1:2 – Панюков, 76.
«Спартак»: Максименко, Комбаров, Боккетти, Кутепов, Джикия, Петкович, Ташаев (Ханни, 55), Попов (Мельгарехо, 80), Зобнин, Игнатов (Еременко, 55), Луис Адриано.
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Ароян, Димитров, Бавин, Бумаль, Эль Кабир (Араторе, 90+1), Панюков (Брызгалов, 85), Ильин.
Предупреждения: Кутепов, 29; Джикия, 38 – Ароян, 17; Панюков, 38; Кулаков, 45; Бавин, 47; Эль Кабир, 90+1.
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