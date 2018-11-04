РПЛ. «Спартак» дома проиграл «Уралу»

«Спартак» дома проиграл «Уралу» в матче 13-го тура РПЛ со счетом 1:2. Гол в составе хозяев забил форвард Луис Адриано. У гостей отличились полузащитник Николай Димитров и форвард Андрей Панюков.

Московский клуб остался на шестом месте с 19-ю очками, «Урал» с 16-ю очками идет восьмым.

Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

Спартак (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Димитров, 29; 1:1 – Адриано, 74; 1:2 – Панюков, 76.

«Спартак»: Максименко, Комбаров, Боккетти, Кутепов, Джикия, Петкович, Ташаев (Ханни, 55), Попов (Мельгарехо, 80), Зобнин, Игнатов (Еременко, 55), Луис Адриано.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Ароян, Димитров, Бавин, Бумаль, Эль Кабир (Араторе, 90+1), Панюков (Брызгалов, 85), Ильин.

Предупреждения: Кутепов, 29; Джикия, 38 – Ароян, 17; Панюков, 38; Кулаков, 45; Бавин, 47; Эль Кабир, 90+1.

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