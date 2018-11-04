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    РПЛ. «Спартак» дома проиграл «Уралу»

    «Спартак» дома проиграл «Уралу» в матче 13-го тура РПЛ со счетом 1:2. Гол в составе хозяев забил форвард Луис Адриано. У гостей отличились полузащитник Николай Димитров и форвард Андрей Панюков.

    Московский клуб остался на шестом месте с 19-ю очками, «Урал» с 16-ю очками идет восьмым.

    Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

    Спартак (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Димитров, 29; 1:1 – Адриано, 74; 1:2 – Панюков, 76.

    «Спартак»: Максименко, Комбаров, Боккетти, Кутепов, Джикия, Петкович, Ташаев (Ханни, 55), Попов (Мельгарехо, 80), Зобнин, Игнатов (Еременко, 55), Луис Адриано.

    «Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Ароян, Димитров, Бавин, Бумаль, Эль Кабир (Араторе, 90+1), Панюков (Брызгалов, 85), Ильин.

    Предупреждения: Кутепов, 29; Джикия, 38 – Ароян, 17; Панюков, 38; Кулаков, 45; Бавин, 47; Эль Кабир, 90+1.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    «Спартак» снова проиграл. Как это было

    «Гондон». Акция фанатов «Спартака» против клуба

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.11.2018 20:51
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    Комментарии294
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 5 ноября 2018, 16:55

      Ну, вот, Урал уже порвали,
      Осталось Глазго обыграть.
      А если будет как с Уралом?
      То пол-команды от...бать!
      И повар-рифмоплёт Назаров
      Нам выдаст новые стишки
      Про то как Ханни с Глушаковым
      На поле рвут всех на куски!
      А может лучше пусть напишет
      Про руководство Спартака?
      Но, у "народного писаки"
      Видать совсем кишка тонка!

      2
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 5 ноября 2018, 16:01

      БЕДА,,,,,,,

      0
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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 5 ноября 2018, 13:14

      ЛЮБИТЕ СВОЮ КОМАНДУ БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕБЯ !!!

      1
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 5 ноября 2018, 11:22

      спартак опустили ниже плинтуса

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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 5 ноября 2018, 11:20

      Эмоции-эмоции...
      Но надо подобрать слова.
      Почему то фраза всплывает: "До чего довел "Спартак" этот фигляр ..."
      Однако, вопрос - кто этот фигляр? Пока явным фигляром выглядит только Рианча. Но это, явно, не так. В смысле, фигляров, точно, не одна штука. Федун, не?

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 5 ноября 2018, 11:19

      Есть блюдо заливное, а это сливное от Лукойла. Дорого и мерзко...

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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 5 ноября 2018, 11:14

      Часто так бывает , когда руководство забывает о духовной части команды, о традициях и уважении. Это относится и к игрокам. Это проходят многие именитые команды.Подобное сейчас происходит в Реале. Деньги затмевают разум.

      0
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      Рейтинг: +7031

      mamba9090909 5 ноября 2018, 10:59

      Всё ожидаемо.

      0
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      Рейтинг: +17

      полянскийм 5 ноября 2018, 10:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да ладно, ребята умирали на поле за ромбик, показывали свой класс Кудесников Мяча, показывали, кто "Спартак", а кто - г..... Вся Россия ждала победы Любимой Народной Команды. Но не смогли попереть против денег Газпрома и Вексельберга и очередного временного проекта. Судьи тотально куплены! Где 10 заслуженных пенальти в ворота "Урала"? Такой чемпионат - позор России!

      -5
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      Рейтинг: +677

      vodomut 5 ноября 2018, 10:26

      закономерно

      1
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