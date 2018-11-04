РПЛ. «Зенит» победил «Ахмат» благодаря голу Маркизио с пенальти

«Зенит» нанес поражение «Ахмату» в матче 13-го тура РПЛ. Единственный гол на счету полузащитника Клаудио Маркизио, отличившегося с пенальти на 32-й минуте.

Петербуржцы набрали 31 очко и продолжают лидировать в турнирной таблице.

Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Ахмат (Грозный) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Маркизио, 32 (с пенальти).

«Зенит»: Лунев, Иванович, Чернов, Нету, Маммана, Кузяев, Паредес, Мак (Дриусси, 62), Маркизио (Ерохин, 62), Шатов (Анюков, 90+1), Дзюба.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Плиев (Садаев, 88), Семенов, Мохаммади, Анхель, Иванов, Раванелли, Исмаэл, Думбия, Митришев (Балай, 77).

Предупреждения: Паредес, 69; Ерохин, 78 – Раванелли, 20.

Удаление: Паредес, 83 – нет.

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