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    РПЛ. «Зенит» победил «Ахмат» благодаря голу Маркизио с пенальти

    «Зенит» нанес поражение «Ахмату» в матче 13-го тура РПЛ. Единственный гол на счету полузащитника Клаудио Маркизио, отличившегося с пенальти на 32-й минуте.

    Петербуржцы набрали 31 очко и продолжают лидировать в турнирной таблице.

    Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Ахмат (Грозный) – 1:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Маркизио, 32 (с пенальти).

    «Зенит»: Лунев, Иванович, Чернов, Нету, Маммана, Кузяев, Паредес, Мак (Дриусси, 62), Маркизио (Ерохин, 62), Шатов (Анюков, 90+1), Дзюба.

    «Ахмат»: Городов, Уциев, Плиев (Садаев, 88), Семенов, Мохаммади, Анхель, Иванов, Раванелли, Исмаэл, Думбия, Митришев (Балай, 77).

    Предупреждения: Паредес, 69; Ерохин, 78 – Раванелли, 20.

    Удаление: Паредес, 83 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    04.11.2018 15:52
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    Комментарии56
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 5 ноября 2018, 16:17

      Кто бы что не говорил,а Зенит хоть со скрипом,хоть при не совсем выразительной игре в отличии от своих московских конкурентов,берёт свои очки!И пока прямые конкуренты питерцев топчутся на месте,те потихоньку тихой сапой набирают отрыв...

      0
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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 5 ноября 2018, 06:56

      Игра забывается счёт остаётся!!!!

      -2
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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 5 ноября 2018, 06:53

      ТОЛЬКО ЗЕНИТ ТОЛЬКО ПОБЕДА!!!!!

      0
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      Рейтинг: +895

      xkixerx 5 ноября 2018, 00:58

      А вот просто интересно....Зенит кроме как с пенальти забивать умеет???? 2ой матч уже к ряду.....

      0
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      Рейтинг: +5693

      _Marqella_ > xkixerx 5 ноября 2018, 07:02

      1пенальти за 12 туров, думай что пишешь...посмотри в таблицу, кто там больше всех голов забил??

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 ноября 2018, 20:05

      Зенит побеждает стабильно и это нужно уважать!

      2
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 4 ноября 2018, 18:26

      Пенька левая. упал картинно. но рефери это несмутило свистануть

      -2
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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 > Spartak №1 5 ноября 2018, 06:54

      ПЕНДОЛЬ БЫЛ 100%!!!!!

      0
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      Рейтинг: +209

      Горький565 4 ноября 2018, 17:53

      Игра явно не уровня европы, там не простят.

      1
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      Рейтинг: -32

      rogonovdima 4 ноября 2018, 17:44

      Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- https://utka.su/5nm9j

      -1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 ноября 2018, 16:31

      Хорошо уже то, что при невыразительной игре команда побеждает. И выглядит функционально лучше в этот период, чем при Луческу и Манчини.

      10
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      Рейтинг: +11352

      knikos > Рубик Докоян 4 ноября 2018, 18:07

      Именно за это огромная благодарность Семаку. Он может выжать из тех , кто сейчас играет то , что Зенит идёт первым в чемпе , больше всех забил , лучшая разница голов .

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > knikos 4 ноября 2018, 18:30

      Я уж промолчу, с кого надо начать.)))

      1
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 4 ноября 2018, 16:27

      Как можно так по-идиотски фолить в своей штрафной, не защитник, а клоун...
      видимо сам поставил на пенку до перерыва.)))

      6
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      Рейтинг: +718

      ДВС > Боцман59rus 4 ноября 2018, 16:47

      Он так всю игру делал и по чесноку должен быть удалён раньше Паредеса.

      2
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