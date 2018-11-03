Назаров – о «Спартаке»: «Пусть будет в деле Глушаков, чтоб разорвать «Урал» и Глазго»

Народный артист России и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров сочинил новое стихотворение о московской команде.

В нем актер выразил радость по поводу победы над «Анжи» (1:0) в матче 1/8 финала Кубка России и возвращения в основной состав красно-белых полузащитника Дениса Глушакова.

В игре с махачкалинцами футболист вышел на поле с первых минут. Это был его первый матч после возвращения в основной состав «Спартака» из молодежной команды.

«Как ты «Спартак» не сторожи,

Но всe равно найдутся парни

Забить упрямому «Анжи»,

И эти парнем будет Ханни!

Забудем грязь поганых слов,

Долой кричалки, свист и дрязги.

Пусть будет в деле Глушаков,

Чтоб разорвать «Урал» и Глазго!» – написал Назаров в инстаграме.

Завтра, 4 ноября, «Спартак» примет «Урал» в матче 13-го тура РПЛ, а 8 числа сыграет в Москве против «Рейнджерс» во встрече четвертого тура Лиги Европы.

Фанаты «Спартака» обиделись на клуб. Больше всех страдает Глушаков