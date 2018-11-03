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    Назаров – о «Спартаке»: «Пусть будет в деле Глушаков, чтоб разорвать «Урал» и Глазго»

    Народный артист России и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров сочинил новое стихотворение о московской команде.

    В нем актер выразил радость по поводу победы над «Анжи» (1:0) в матче 1/8 финала Кубка России и возвращения в основной состав красно-белых полузащитника Дениса Глушакова.

    В игре с махачкалинцами футболист вышел на поле с первых минут. Это был его первый матч после возвращения в основной состав «Спартака» из молодежной команды.

    «Как ты «Спартак» не сторожи,

    Но всe равно найдутся парни

    Забить упрямому «Анжи»,

    И эти парнем будет Ханни!

    Забудем грязь поганых слов,

    Долой кричалки, свист и дрязги.

    Пусть будет в деле Глушаков,

    Чтоб разорвать «Урал» и Глазго!» – написал Назаров в инстаграме.

    Завтра, 4 ноября, «Спартак» примет «Урал» в матче 13-го тура РПЛ, а 8 числа сыграет в Москве против «Рейнджерс» во встрече четвертого тура Лиги Европы.

    Фанаты «Спартака» обиделись на клуб. Больше всех страдает Глушаков

    Источник: Инстаграм Дмитрия Назарова

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    03.11.2018 18:38
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    Комментарии55
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 4 ноября 2018, 06:23

      Если бы Спартак сумел собрать всех гонд...в, которые были в нем во времена разные, то порвал бы Глазго точно. И гнида Глушак бы не понадобился. Из 14 подписантов, например, целая куча весьма качественных гонд...в в красно-белой упаковке.
      Но значит ли это что мне нужна такая команда? Насчет "нам" решайте сами.

      0
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      Рейтинг: +478

      DimonSPM 4 ноября 2018, 04:42

      Назаров, Кафельников, Уткин... Может ещё и Маликов с Нагиевым к ним присоединятся? а то совсем скучно. не хватает бульварщины

      2
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      Рейтинг: +5270

      Каратель 4 ноября 2018, 02:23

      опять накидалась кухарка)

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 ноября 2018, 00:54

      Усатый козел прославился неказистыми стишками. А то ведь и узнавать перестали.

      1
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      Рейтинг: +659

      Сергей Александрович 4 ноября 2018, 00:19

      Назаров наглец, перестань мутить воду! Глушаков не нужен команде он смутьян и не тот что был раньше, а висеть на шее у клуба получая шикарное довольствование тож не надо и играть он не хочет, хотел бы играть перешёл бы в нуждающийся им клуб (но таких то нет, люди чай не дураки звать его с его запросами), да и когда этот Глушаков вообще последний раз забивал или отдавал голевую передачу, да или просто полезно матч проводил кто нибудь помнит?

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 3 ноября 2018, 23:58

      Пусть будет в деле Глушаков!
      На месте тренерском, вальяжно,
      Он подберёт десяток слов
      Для красно-белых игроков,
      Что матерных – не так уж важно!

      1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 3 ноября 2018, 23:08

      Порвали много мы штанов,
      сопернику считая зубы,
      пусть будет первым Глушаков,
      назло фанатам этим грубым.

      Порвём мы "Глазго" и "Урал",
      ну и того,кто дальше в туре,
      ну а потом-"Вильярреал",
      со всею пролетарской дури...

      Всех встречных-мордой об косяк,
      в команде буйный дух очнулся!!!
      Но что-то там пошло не так
      и тут Назаров вновь проснулся...

      5
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 3 ноября 2018, 22:53

      Не надоело ему писать никому не нужные стишки.

      2
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      Рейтинг: +1484

      balam 3 ноября 2018, 21:52

      посвящение Назарову:
      если у тебя есть фонтан-
      заткни его...
      уже достал,уважаемый

      2
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      Рейтинг: +9770

      САДЫЧОК 3 ноября 2018, 21:48

      какой же негодяй этот Назаров !Явно в доле этой группы лиц с низкой ответственностью !

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      Рейтинг: +9770

      САДЫЧОК > sssrspartak 3 ноября 2018, 22:07

      ты глупец ! и не видишь очевидного ! Это очень не хорошо , когда группа лиц тайком А потом и открыто в ущерб интересам клуба сплавляет тренера и матчи !Тем более . тебе старику должно быть омерзительны такие действия !
      кстати , тебе тоже здоровья и разума не только в футболе !

      2
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      Рейтинг: +200

      Stilgray > САДЫЧОК 3 ноября 2018, 23:08

      Первый раз что ли !? Не единичный случай в футболе, когда команда сплавляет тренера ! К тому же руководство в этом вопросе поддержало команду

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