Назаров – о «Спартаке»: «Пусть будет в деле Глушаков, чтоб разорвать «Урал» и Глазго»

Если бы Спартак сумел собрать всех гонд...в, которые были в нем во времена разные, то порвал бы Глазго точно. И гнида Глушак бы не понадобился. Из 14 подписантов, например, целая куча весьма качественных гонд...в в красно-белой упаковке.
Но значит ли это что мне нужна такая команда? Насчет "нам" решайте сами.
Народный артист России и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров сочинил новое стихотворение о московской команде.
В нем актер выразил радость по поводу победы над «Анжи» (1:0) в матче 1/8 финала Кубка России и возвращения в основной состав красно-белых полузащитника Дениса Глушакова.
В игре с махачкалинцами футболист вышел на поле с первых минут. Это был его первый матч после возвращения в основной состав «Спартака» из молодежной команды.
«Как ты «Спартак» не сторожи,
Но всe равно найдутся парни
Забить упрямому «Анжи»,
И эти парнем будет Ханни!
Забудем грязь поганых слов,
Долой кричалки, свист и дрязги.
Пусть будет в деле Глушаков,
Чтоб разорвать «Урал» и Глазго!» – написал Назаров в инстаграме.
Завтра, 4 ноября, «Спартак» примет «Урал» в матче 13-го тура РПЛ, а 8 числа сыграет в Москве против «Рейнджерс» во встрече четвертого тура Лиги Европы.
Фанаты «Спартака» обиделись на клуб. Больше всех страдает Глушаков