ФФП может помешать «Милану» подписать Ибрагимовича

«Милан» заинтересован в возвращении нападающего Златана Ибрагимовича.

Итальянский клуб уже полным ходом ведет переговоры с футболистом «Лос-Анджелес Гэлакси». Команда из Калифорнии не вышла в плей-офф МЛС, что делает уход шведа в январе более вероятным.

Главный вопрос, обсуждаемый сторонами, – финансовый фэйр-плей. «Милан» уже потратил в этом сезоне 35 миллионов евро на приобретение у «Фламенго» полузащитника Лукаса Пакеты [игрок присоединится к миланцам в январе] и теперь не может добавить слишком много средств в свой бюджет.

Текущая зарплата Ибрагимовича – 1,5 миллиона евро в год, но с учетом различных спонсоров эта сумма увеличивается до 4 миллионов.

37-летний футболист уже выступал за «Милан» с 2010 по 2012, забив 56 голов и сделав 24 результативных передач в 85-ти матчах.