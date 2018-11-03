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    ФФП может помешать «Милану» подписать Ибрагимовича

    «Милан» заинтересован в возвращении нападающего Златана Ибрагимовича.

    Итальянский клуб уже полным ходом ведет переговоры с футболистом «Лос-Анджелес Гэлакси». Команда из Калифорнии не вышла в плей-офф МЛС, что делает уход шведа в январе более вероятным.

    Главный вопрос, обсуждаемый сторонами, – финансовый фэйр-плей. «Милан» уже потратил в этом сезоне 35 миллионов евро на приобретение у «Фламенго» полузащитника Лукаса Пакеты [игрок присоединится к миланцам в январе] и теперь не может добавить слишком много средств в свой бюджет.

    Текущая зарплата Ибрагимовича – 1,5 миллиона евро в год, но с учетом различных спонсоров эта сумма увеличивается до 4 миллионов.

    37-летний футболист уже выступал за «Милан» с 2010 по 2012, забив 56 голов и сделав 24 результативных передач в 85-ти матчах.

    Источник: Football Italia

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    03.11.2018 13:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14427

      Skull_Boy 3 ноября 2018, 15:30

      Какой бл9 ФФП, если он перейдет БЕСПЛАТНО

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