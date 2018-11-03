Бывший главный тренер «Монако» Леонарду Жардим может возглавить «Реал».

Мадридцы рассматривают португальца как одного из кандидатов на освободившееся после увольнения Хулена Лопетеги место.

«Монако» отправил Жардима в отставку в сентябре после неудачного старта сезона. Под его руководством монегаски в 2017 году стали чемпионом Франции, а в сезоне-2017/18 дошли до полуфинала Лиги чемпионов сезоне.

Еще один кандидат на пост главного тренера «Реала» – Маурисио Покеттино из «Тоттенхэма». В настоящее время мадридской командой руководит Сантьяго Солари.