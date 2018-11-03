Жардим на мой взгляд по тренерским возможностям один из лучших вариантов для Реала сейчас , он человек который зарекомендовал себя как тренер который умеет ставить игру и работать как со звёздами так и с молодыми игроками , а сейчас Реалу как раз и требуется найти баланс между молодыми игроками и матёрыми.Леонарду по моему для этого подходит идеально , тем более у него есть чемпионский менталитет, ведь просто так чемпионом Франции где есть нынешний Париж не стать , а у Покеттино как раз этого менталитета и не хватает всю карьеру , в этом он похож на Лопетеги.
Бывший главный тренер «Монако» Леонарду Жардим может возглавить «Реал».
Мадридцы рассматривают португальца как одного из кандидатов на освободившееся после увольнения Хулена Лопетеги место.
«Монако» отправил Жардима в отставку в сентябре после неудачного старта сезона. Под его руководством монегаски в 2017 году стали чемпионом Франции, а в сезоне-2017/18 дошли до полуфинала Лиги чемпионов сезоне.
Еще один кандидат на пост главного тренера «Реала» – Маурисио Покеттино из «Тоттенхэма». В настоящее время мадридской командой руководит Сантьяго Солари.