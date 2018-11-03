Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Я ждал этого, это невероятно. Летом говорил со своим братом: «Представь себе, мы в одной группе с «Юве». Я рад этому, Турин – мой дом. Там я забил свой первый гол на профессиональном уровне.

С кем поддерживаю связь? Куадрадо, Дибала, Бонуччи. Я всегда прислушивался к ним, мы были семьей, так что очевидно, что мы сохранили связь. Когда близок с такими людьми, как Кьеллини, Буффон или Пирло, то у них можно только учиться», – сказал Погба.

Матч «Ювентус» – «МЮ» пройдет в среду.