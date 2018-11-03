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    Погба – перед матчем с «Ювентусом»: «Турин – мой дом»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

    «Я ждал этого, это невероятно. Летом говорил со своим братом: «Представь себе, мы в одной группе с «Юве». Я рад этому, Турин – мой дом. Там я забил свой первый гол на профессиональном уровне.

    С кем поддерживаю связь? Куадрадо, Дибала, Бонуччи. Я всегда прислушивался к ним, мы были семьей, так что очевидно, что мы сохранили связь. Когда близок с такими людьми, как Кьеллини, Буффон или Пирло, то у них можно только учиться», – сказал Погба.

    Матч «Ювентус» – «МЮ» пройдет в среду.

    Источник: RMC

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    03.11.2018 00:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 3 ноября 2018, 18:55

      Может помочь Юве.

      2
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      Рейтинг: +10

      BYANKONERI95 3 ноября 2018, 07:17

      НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ ГОЛ ПОГБА В ВОРОТА НАПОЛИ

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