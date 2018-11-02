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    Де Росси пропустит матч с ЦСКА

    Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо сообщил, что полузащитник команды Даниэле Де Росси не поможет римлянам в ближайших матчах, включая игру четвертого тура Лиги чемпионов с ЦСКА.

    Встреча ЦСКА – «Рома» состоится 7 ноября в Москве.

    «Де Росси не сыграет с «Фиорентиной» (суббота, 3 ноября). Вероятно, он не примет участия и в матче с ЦСКА. Пока также сложнось сказать, выйдет ли он на поле в игре с «Сампдорией» (воскресенье, 11 ноября)», – сказал Ди Франческо.

    Источник: Football Italia

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    02.11.2018 17:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +979

      directorpg 3 ноября 2018, 03:47

      Без Де Росси или с Де Росси, ЦСКА нужно выигрывать.

      0
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 2 ноября 2018, 20:59

      Та-а-к, команда ЦСКА...
      Думаю, не надо вам объяснять, что другой мысли кроме ПОБЕДА - быть не может? Иначе непонятно, на хрена потрачено столько средств?

      0
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      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 2 ноября 2018, 18:04

      Это Гинер все купил!

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 2 ноября 2018, 18:10

      Это-то причем?

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 2 ноября 2018, 19:05

      У него денег стока нэту!!! Но за ничейку надо зацепиться дабы Пльзень не догнала!!!

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