Де Росси пропустит матч с ЦСКА

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо сообщил, что полузащитник команды Даниэле Де Росси не поможет римлянам в ближайших матчах, включая игру четвертого тура Лиги чемпионов с ЦСКА.

Встреча ЦСКА – «Рома» состоится 7 ноября в Москве.

«Де Росси не сыграет с «Фиорентиной» (суббота, 3 ноября). Вероятно, он не примет участия и в матче с ЦСКА. Пока также сложнось сказать, выйдет ли он на поле в игре с «Сампдорией» (воскресенье, 11 ноября)», – сказал Ди Франческо.