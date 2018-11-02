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    Кавазашвили: «Рианчо не умеет находить общий язык с болельщиками. Думаю, он понимает, что не останется главным тренером «Спартака»

    Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал оскорбительные выкрики и баннеры в адрес полузащитника москвичей Дениса Глушакова на матче 1/8 финала Кубка России с «Анжи» (1:0). Кроме того, ветеран высказал мнение о реакции на все это исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» Рауля Рианчо.

    – До матча фанаты выступили в поддержку Карреры, который принял решение перевести Глушакова в молодежку. Сейчас трибуны хотят сказать руководству и всем остальным, что они не согласны с отставкой итальянца. Я считаю, что болельщики допускают огромную ошибку. Понимаю, что люди любят «Спартак», но они не должны так поступать по отношению к футболисту, травить его. Но с болельщиками надо вести себя осторожно, с ними нужно дружить. Если Каррера мог постоянно общаться с поклонниками красно-белых, то почему кто-то из руководства «Спартака» или игроков не может сейчас устроить встречу и объяснить ситуацию? Рассказать, что будет дальше и в каком состоянии команда.

    – На пресс-конференции Рианчо заявил, что ему плевать на крики и песни болельщиков – Глушаков все равно станет выходить в составе. Не слишком ли громко сказано?

    – Видимо, испанец не умеет находить общий язык с болельщиками. Думаю, Рианчо понимает, что не останется главным тренером. Считаю, что он не имеет право ломать сук, на котором сидит, ведет себя неправильно. Не исключаю, что ему будет сделано замечание руководством – или уже сделано.

    Фанаты «Спартака» обиделись на клуб. Больше всех страдает Глушаков

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.11.2018 14:13
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 2 ноября 2018, 21:38

      А что Анзор ,Карреру разве не травили Глушаков и ему подобные. И то что он отправил его в дубль совсем не случайно. Для Рианчо же такая постановка вопроса будет губительной.

      7
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 2 ноября 2018, 19:19

      А зачем тренеру общий язык с болельщиками??? Есть результат - есть понимание. Нет результата - пошёл вон

      1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 2 ноября 2018, 18:46

      Всем защитникам Дениски -
      После совета директоров в мае этого года Федун сказал - Члены совета директоров только что заслушали доклад главного тренера. Массимо Каррера очень критично оценил результаты работы, проделанной в прошедшем сезоне.
      Глобальных выводов из всего этого — три.
      1. Причины неудач вскрыты и проанализированы. Пилипчук покинул команду сам. Что будет с Глушаковым и Комбаровым, неясно.
      2. Поставлена задача — квалификация в групповой этап Лиги чемпионов. И непонятно, будет ли Каррера уволен, если снова не выполнит поставленную задачу.
      3. Руководство обсудило вопросы селекции. Но позиции для усиления оно не назвало, впрочем, как и бюджет.

      Всем заступникам Дениса предлагаю несколько раз перечитать первый пункт. Если до вас не доходит причина отправки Глушакова в дубль, то перечитайте ещё несколько раз.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 2 ноября 2018, 18:40

      Видимо Рианчо долго жил на Украине, а при переезде в Россию забыл снять с головы кастрюлю.

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 2 ноября 2018, 18:25

      Чушь.У нас футбол-не для болельщиков,и уж тем более-не для фанатов.Хозяйчики клубов долго заигрывали с последними,вылизывая и называя их истинными патриотами клуба,но и им объясняться и платить штрафы наконец потихоньку надоедает.

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 2 ноября 2018, 15:39

      Что то в четверг 18.10.2018, вы с Гавриловым, Ловчевым и Романцевым у Федуна про болельщиков не вспоминали, Анзор!!! А!!! А теперь оказывается у Спартака болельщики есть!!!!!! Надо наверное прикрывать клуб старых пердунов!!!

      9
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      Рейтинг: +6913

      батог > батог 2 ноября 2018, 15:44

      Пора запомнить, что у Вас авторитет только как игроков(соглашусь что классных игроков). А так вы то же болельщики, только вхожие к Федуну.

      3
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      Рейтинг: +3795

      serppion > батог 2 ноября 2018, 15:59

      Хороший игрок - не всегда хороший тренер, а хорошо в прошлом пинать мяч - не всегда хорошо мыслить сейчас. Увы, спартаковский стаж некоторым на мозжечок давит.

      2
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      Рейтинг: +9164

      vm777 > батог 2 ноября 2018, 16:07

      Я бы ещё добавил, что им можно было травить Карреру, а вот болельщикам Глушакова нельзя.

      5
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      Рейтинг: +3609

      александр п > батог 2 ноября 2018, 16:53

      Романцева я бы не взялся учить тренерскому делу,да Ловчев тренировал.И все они проходили на своей шкуре подобные коллизии.Обычные болельщики с ними по пониманию тонкостей футбола и рядом с ними не стояли.

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 2 ноября 2018, 14:56

      Прелэстно.
      Тебя ударят по щеке, а ты подставь другую.
      Кавазашвили забирай к себе в команду Глушакова и играй там с ним в ветеранский футбол.Не знаю кто там у Вас тренер, но уже не завидую я ему.
      Да и Рианчо в консультанты позови.Без него ОПГ Ромашка осиротеет.

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      Рейтинг: +3545

      momwig_ 2 ноября 2018, 14:24

      "Футболист" сам поступил так, что потерял право на уважение. Так что это не травля, а воздаяние.

      7
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      Рейтинг: +7968

      Томик > momwig_ 2 ноября 2018, 17:54

      А как он поступил? Поругался с тренером? У Вас в жизни ничего подобного не было? За такие страшные поступки надо толпой травить, конечно же.

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 2 ноября 2018, 14:23

      ну а смысл его оставлять? что-то изменилось с уходом Карреры? нет! значит дело не в тренере было. Он и так из говна конфетку слепил, когда чемпионат взяли. Руководство виновато. Т.к. не смогли организовать трансферную кампанию, а брали абы-кого, лишь бабло поиметь ( а в итоге опять каррера виноват, что и правильно - сейчас надо все валить на него, чтобы самим опять у кормушки остаться), не смогли игроков приструнить.

      8
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      Рейтинг: +5072

      Т34 2 ноября 2018, 14:22

      Рианчо, находясь сейчас в эйфории от назначения, не понимает и не хочет ничего понимать. Он наверное не знает истины, что футбола нет без болельщиков, без них он мертв. У Рианчи нет будущего в Спартаке.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Т34 2 ноября 2018, 15:49

      А если Рианча выиграет десять матчей подряд,да ещё при красивой игре?

      1
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      Рейтинг: +5072

      Т34 > александр п 2 ноября 2018, 15:52

      Я фантастикой не увлекаюсь, а сказки для маленьких детей.

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Т34 2 ноября 2018, 16:15

      Каррера из 9 матчей без Глушкова выиграл 2 и проиграл пять,это уже не сказки.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > александр п 2 ноября 2018, 17:52

      Ты хоть игры смотри а потом что то пиши...

      2
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      Рейтинг: +3609

      александр п > ufos73 2 ноября 2018, 18:22

      Полная беспомощность в атаке с Рапидом и Паоком .Что ещё я пропустил?

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > александр п 2 ноября 2018, 19:23

      Например игры с быками конями и бомжами...

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      Рейтинг: +3609

      александр п > ufos73 2 ноября 2018, 19:33

      Уровень РПЛ падает,ничья с пионеротрядом коней,вас радует?

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > александр п 2 ноября 2018, 19:53

      Кто о чем а вшивый о бане )))))))))

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      Рейтинг: +3609

      александр п > ufos73 2 ноября 2018, 21:53

      Спартак будет в Европе рвать всех? Или будет мозги лечить всем про негодяя Глушака?

      0
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