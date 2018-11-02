Кавазашвили: «Рианчо не умеет находить общий язык с болельщиками. Думаю, он понимает, что не останется главным тренером «Спартака»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал оскорбительные выкрики и баннеры в адрес полузащитника москвичей Дениса Глушакова на матче 1/8 финала Кубка России с «Анжи» (1:0). Кроме того, ветеран высказал мнение о реакции на все это исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» Рауля Рианчо.

– До матча фанаты выступили в поддержку Карреры, который принял решение перевести Глушакова в молодежку. Сейчас трибуны хотят сказать руководству и всем остальным, что они не согласны с отставкой итальянца. Я считаю, что болельщики допускают огромную ошибку. Понимаю, что люди любят «Спартак», но они не должны так поступать по отношению к футболисту, травить его. Но с болельщиками надо вести себя осторожно, с ними нужно дружить. Если Каррера мог постоянно общаться с поклонниками красно-белых, то почему кто-то из руководства «Спартака» или игроков не может сейчас устроить встречу и объяснить ситуацию? Рассказать, что будет дальше и в каком состоянии команда.

– На пресс-конференции Рианчо заявил, что ему плевать на крики и песни болельщиков – Глушаков все равно станет выходить в составе. Не слишком ли громко сказано?

– Видимо, испанец не умеет находить общий язык с болельщиками. Думаю, Рианчо понимает, что не останется главным тренером. Считаю, что он не имеет право ломать сук, на котором сидит, ведет себя неправильно. Не исключаю, что ему будет сделано замечание руководством – или уже сделано.

Фанаты «Спартака» обиделись на клуб. Больше всех страдает Глушаков