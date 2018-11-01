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    Рианчо – об оскорблениях в адрес Глушакова: «Блудному сыну должен даваться шанс»

    И.о. главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением об оскорблениях в адрес Дениса Глушакова со стороны болельщиков клуба.

    Во время матча 1/8 финала Кубка России против «Анжи» (1:0) капитана освистали и вывесили баннер с призывом уйти из команды.

    «Сколько здесь разведeнных? Когда происходит развод, всегда ищут виноватых: я, ты, любовник, любовница. В конце получается так, что больше всего страдают дети. В «Спартаке» был чeткий развод.

    Больше всего при нeм пострадал ребенок: то есть «Спартак», сама команда. Есть люди, которые никому ничего не прощают, но всe прощают себе. Это неправильно. Когда в семье проблемы, настоящая семья объединяется и бьeтся вместе, страдает вместе. Родственники, как я говорил, не совсем семья, хотя носят ту же фамилию.

    Семью надо защищать. Блудному сыну должен даваться шанс. А тут ощущение, что никто никого не прощает. Мне уже 58 лет, я поработал в Испании, России и Украине, но такого я на поле ни разу не видел.

    Знаю, что многие болельщики не желают зла, но есть группа, которая не желает принимать Глушакова и больше всех кричит. Мне жаль, что есть люди, которые не прощают. Есть люди, которым нужно очень-очень-очень сильно замолчать. Извините, меня немного понесло. Сердце болит в этой ситуации», — сказал испанец.

    Фанаты «Спартака» обиделись на клуб. Больше всех страдает Глушаков

    Источник: Чемпионат

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    01.11.2018 23:18
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +21192

      derrik2000 2 ноября 2018, 23:54

      Очень хорошо сказал!
      Теперь главное, чтобы вся команда (кроме "мегазвёзд", естественно - этих нужно убирать) объединилась.

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > derrik2000 3 ноября 2018, 12:31

      Жалко тебя, ты настолько ****.... Большинство тех кто защищает шлюшакова просто тролит, а ты похоже реальный его фанатик... Ты хотя бы пару аргументов не трогая Карреру можешь привести в его защиту?

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      Рейтинг: +101251

      zigbert 2 ноября 2018, 15:01

      Опасность ситуации в Спартаке заключается в том что когда зло не наказано ,оно будет продолжать делать свое темное дело. Глушаков является лидером команды ,у него среди игроков имеется авторитет. Теперь может случится так что по его указанию могут уволить игроков поддерживающих Карреру ,а такие наверняка есть. Среди них могут оказаться игроки основного состава.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > zigbert 2 ноября 2018, 15:42

      Зачем ему строить кому то козни,смысл?

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      Рейтинг: +5270

      Каратель 2 ноября 2018, 08:13

      Согласен ,блудному сыну должен даваться шанс,а конечной мрази(кем шлюшаков и является)-никогда

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      Рейтинг: +1024

      Нас Много 2 ноября 2018, 07:52

      А за что это Глушакова собрались отдельные недоумки прощать?

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      Рейтинг: +752

      апоголлл 2 ноября 2018, 01:06

      вот интересно,к примеру если-бы был финал кубка и был бы пеналь в ворота анжи ,счет 0 -0,на 89 минуте,и глушак его бил-бы ,тоже свистели-бы ,пусть лучше не забьет,зато посвистим,так получается,ребят это как-то не того.,нехорошо это.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > апоголлл 2 ноября 2018, 02:23

      К примеру - уже был полуфинал и Глушак бил пенальти. Напомнить тебе, как он пробил?
      Если бы, да кабы.
      Давай доживём до финала, а там посмотрим, ну если некоторые вновь не сольют полуфинал.....

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Владислав Vlad 2 ноября 2018, 15:11

      Не забитый пенальти это не причина обвинять в предательстве.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > александр п 2 ноября 2018, 18:18

      Так речь то не о не-забитом пенальти.
      Начинается - если бы, да кабы.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Владислав Vlad 2 ноября 2018, 18:33

      Ничего конкретного про Глушака кроме лайков и незабитого пенальти не прочитал.Моё нейтральное мнение ,Каррера утратил управление командой и начал с большим успехом переводить стрелки.Но хозяев клуба эти эскапады не убедили.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > александр п 2 ноября 2018, 23:31

      Ну тогда прочитай, что сказал Федун в мае этого года после собрания совета директоров. Потом сопоставь всё это с теми "типа слухами" весеннего периода.
      https://www.championat.com/football/article-3434375-kak-proshjol-sovet-direktorov-spartaka.html

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > александр п 2 ноября 2018, 23:42

      Вот видеоинтервью Глушакова. Посмотри. Оно прошлогоднее. Да, и вспомни что было тогда. https://www.youtube.com/watch?v=GuaZIl-1YIM

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      Рейтинг: +5072

      Т34 2 ноября 2018, 00:12

      Про семью правильно. Надо объединяться, биться вместе, страдать вместе. Но есть и родственники. Вот и в семье Спартака оказался такой родственник, который наплевал на семейные принципы. И он, скорее не блудный сын, которого нам предлагает Рианчо прощать, а приблудный. Уверен, что мы очень много не знаем из этой эпопеи, Массимо и здесь оказался по-человечески на высоте, не стал раскрывать все тонкости этого гнусного дела, проявив порядочность.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Т34 2 ноября 2018, 15:12

      А может там и рассказывать нечего.

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      Рейтинг: +23534

      Мары 2 ноября 2018, 00:02

      Глушаков вон из команды.
      Эту сволочь я никогда не прощу.
      Предательству нет оправдания.

      5
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      Рейтинг: +138

      Александр Агеев > Мары 2 ноября 2018, 10:16

      А где предательство?Он что,продал игру сопернику?Он возможно что-то и высказал тренеру,а тот обиделся как ребенок.Глушакова команда выбрала капитаном,значит он сказал то,что думают многие,но молчат А если тренер не признает своих ошибок,то этот тренер должен уйти.А Каррера ещё ничего не добился в мире, чтобы считать все свои действия правильными.Он слил прошлый сезон.Не такой уж он и специалист Он помощник Аленичева и благодаря подготовки к сезону наших спартачей он выиграл чемпионат.

      3
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      Рейтинг: +966

      Харченко 1 ноября 2018, 23:58

      Глушаков, ищи дверь с надписью "Выход".
      Иначе именно тебя скормят болельщикам.
      А заодно могут и испанского "семьянина".

      3
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 1 ноября 2018, 23:27

      Когда в семье проблемы, настоящая семья объединяется и бьeтся вместе, страдает вместе.
      Что ж ты эти слова не сказал руководству Спартака, когда увольняли Карреру???
      Ты нас-то не лечи. Семья он, блин.
      Что ты сделал для Спартака, что бы стать семьёй??? Вернул Глушака???
      Это тебе нужно очень-очень замолчать.
      Лизание подошвы руководства не говорят о том, что ты нужен.

      7
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 1 ноября 2018, 23:27

      Он пошел против семьи, он разрушил семью... И такое в Испании прощается?

      6
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