Рианчо – об оскорблениях в адрес Глушакова: «Блудному сыну должен даваться шанс»

И.о. главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением об оскорблениях в адрес Дениса Глушакова со стороны болельщиков клуба.

Во время матча 1/8 финала Кубка России против «Анжи» (1:0) капитана освистали и вывесили баннер с призывом уйти из команды.

«Сколько здесь разведeнных? Когда происходит развод, всегда ищут виноватых: я, ты, любовник, любовница. В конце получается так, что больше всего страдают дети. В «Спартаке» был чeткий развод.

Больше всего при нeм пострадал ребенок: то есть «Спартак», сама команда. Есть люди, которые никому ничего не прощают, но всe прощают себе. Это неправильно. Когда в семье проблемы, настоящая семья объединяется и бьeтся вместе, страдает вместе. Родственники, как я говорил, не совсем семья, хотя носят ту же фамилию.

Семью надо защищать. Блудному сыну должен даваться шанс. А тут ощущение, что никто никого не прощает. Мне уже 58 лет, я поработал в Испании, России и Украине, но такого я на поле ни разу не видел.

Знаю, что многие болельщики не желают зла, но есть группа, которая не желает принимать Глушакова и больше всех кричит. Мне жаль, что есть люди, которые не прощают. Есть люди, которым нужно очень-очень-очень сильно замолчать. Извините, меня немного понесло. Сердце болит в этой ситуации», — сказал испанец.

Фанаты «Спартака» обиделись на клуб. Больше всех страдает Глушаков