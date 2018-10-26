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    «Зенит» обошел «МЮ» в рейтинге УЕФА и занимает 16-е место. «Спартак» – 85-й

    Представлен обновленный клубный рейтинг УЕФА.

    «Зенит» после победы над «Бордо» в Лиге Европы (2:1) обошел «Манчестер Юнайтед» и занимает 16-е место.

    Позади петербуржцев в текущем рейтинге расположились ЦСКА (30), «Краснодар» (47), «Локомотив» (50), «Динамо» (79), «Спартак» (85), «Ростов» (96), «Рубин» (119) и «Уфа» (120).

    Клубный рейтинг коэффициентов считается на основании результатов клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы за последние пять сезонов. Рейтинг определяет посев команд при жеребьевке в соревнованиях под эгидой УЕФА.

    Источник: Официальный сайт »Зенита»

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    26.10.2018 22:52
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 27 октября 2018, 11:52

      Зенит завсегда манков делал, что тут удивительного.

      -1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 27 октября 2018, 11:50

      Неплохо быть выше МЮ! А че Спертяк где-то на задворках? Шампиньон ведь!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6961

      mamba9090909 27 октября 2018, 09:48

      Что то Спартак высоковато расположили. Видимо единицу впереди кто то стёр.

      4
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 27 октября 2018, 03:41

      Зенит обошёл ЦСКА по лч за 5 сезонов ? Вы смеётесь вообще? Зенит в ЛЧ последний раз с халком играл?

      3
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      Рейтинг: +4293

      Zubo > Derzkiy1 27 октября 2018, 04:45

      Очки за последние 5-ть лет считаются, если 5-ть лет назад Зенит набрал больше чем ЦСКА , то так и есть

      Номер Команда 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 Обший зачёт вклад в национальную копилку
      1 Real Madrid (Spain) 29.000 33.000 33.000 32.000 8.000 135.000 16.800
      2 Barcelona (Spain) 34.000 26.000 23.000 25.000 10.000 118.000 16.800
      3 Bayern München (Germany) 28.000 29.000 22.000 29.000 9.000 117.000 11.343
      4 Atlético Madrid (Spain) 22.000 28.000 29.000 28.000 8.000 115.000 16.800
      5 Juventus (Italy) 29.000 18.000 33.000 23.000 10.000 113.000 12.417
      6 Sevilla (Spain) 28.000 23.000 19.000 21.000 4.000 95.000 16.800
      7 Paris SG (France) 21.000 24.000 20.000 19.000 7.000 91.000 9.583
      8 Man. City (England) 15.000 26.000 18.000 22.000 8.000 89.000 12.564
      9 Arsenal (England) 20.000 15.000 19.000 21.000 6.000 81.000 12.564
      10 FC Porto (Portugal) 25.000 11.000 17.000 17.000 9.000 79.000 7.467
      11 Borussia Dortmund (Germany) 18.000 17.000 22.000 10.000 10.000 77.000 11.343
      12 Shakhtar Donetsk (Ukraine) 17.000 20.000 14.000 19.000 6.000 76.000 6.660
      13 AS Roma (Italy) 12.000 14.000 13.000 25.000 8.000 72.000 12.417
      14 Liverpool (England) 10.000 22.000 0.000 30.000 8.000 70.000 12.564
      15 SSC Napoli (Italy) 22.000 13.000 17.000 10.000 8.000 70.000 12.417
      16 Zenit (Russia) 17.000 19.000 12.000 14.000 5.000 67.000 8.593
      17 Man. United (England) 0.000 13.000 26.000 20.000 7.000 66.000 12.564
      18 Chelsea (England) 21.000 18.000 0.000 18.000 6.000 63.000 12.564
      19 AS Monaco (France) 21.000 5.000 25.000 6.000 5.000 62.000 9.583
      20 Beşiktaş (Turkey) 11.000 7.000 20.000 19.000 3.000 60.000 5.820


      32 CSKA Moskva (Russia) 8.000 7.000 7.000 17.000 7.000 46.000 8.593

      7
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Derzkiy1 27 октября 2018, 07:31

      Читай внимательно: Рейтинг Лиги чемпионов и лиги европы.Что ты удивительного?!

      2
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      Рейтинг: +718

      ДВС > Derzkiy1 27 октября 2018, 12:50

      Те, кто играет в ЛЧ получают дополнительные очки в виде бонусов за участие. В ЛЕ бонусов меньше, но можно больше выигрывать на поле и подниматься в рейтинге УЕФА. Зенит давно не может пробиться в ЛЧ из нашего чемпионата, но в Европе очки набирает исправно.

      3
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 27 октября 2018, 02:37

      молодцы Бомжи,есть ходь за кого радоваться

      4
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 27 октября 2018, 02:24

      Это не Зенит обошел МЮ а англичане опустились ниже

      3
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 27 октября 2018, 01:06

      Рейтинг -это хорошо. Рейтинг - это деньги чиновников от футбола, благосостояние хозяев клубов и поставщиков рекламы, что назойливо лезет во все наши дырки.
      А дальше - что?
      Так и будем тянуть за яйца шесть-семь зажиточных клубов, согнав туда всех перспективных игроков, и мусолить очередной импотентный чемпионат, изображая футбол?
      ...или как?

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      Рейтинг: +8883

      GoLenaStop > Par Mezan 27 октября 2018, 01:40

      Не всё сразу. Надо терпеть и бороться!

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Par Mezan 27 октября 2018, 11:53

      Давай все бабло разделим и поделим. Тогда ни одной команды выше 100 места не будет.

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      Рейтинг: +2009

      DMитрий 27 октября 2018, 01:05

      Зенит и повыше чуть был. А каким это раком Динамо на 79 месте!!!? Это им за вылет в ФНЛ очков дали что-ли или за дисквалификацию в 2015/2016 ? Как они вообще в 100 оказались!? АУ! УУУУУЕЕЕЕФФФА!!!!

      12
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 27 октября 2018, 00:39

      5 клубов в сотке, нормально.

      5
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan > Lev Aleks 27 октября 2018, 01:11

      Для страны с такими супер-стадионами, супер-тренерами, супер-игроками и супер-болельщиками ---,kzlm, слабовато...

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      Рейтинг: +718

      ДВС > Par Mezan 27 октября 2018, 12:54

      Можно подумать у нас такие стадионы уже 100лет. ЧМ дал толчок вперёд развитию, но не всё сразу.

      0
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      Рейтинг: +478

      DimonSPM 27 октября 2018, 00:16

      Ну так и есть: В последние годы Зенит, ЦСКА, Краснодар основные поставщики очков в национальную копилку. Причём стабильно выступают (если не считать прошлогодний вылет Краснодара). Тем не менее это самые стабильные клубы РФ в Еврокубках.

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