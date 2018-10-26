«Зенит» обошел «МЮ» в рейтинге УЕФА и занимает 16-е место. «Спартак» – 85-й

Представлен обновленный клубный рейтинг УЕФА.

«Зенит» после победы над «Бордо» в Лиге Европы (2:1) обошел «Манчестер Юнайтед» и занимает 16-е место.

Позади петербуржцев в текущем рейтинге расположились ЦСКА (30), «Краснодар» (47), «Локомотив» (50), «Динамо» (79), «Спартак» (85), «Ростов» (96), «Рубин» (119) и «Уфа» (120).

Клубный рейтинг коэффициентов считается на основании результатов клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы за последние пять сезонов. Рейтинг определяет посев команд при жеребьевке в соревнованиях под эгидой УЕФА.