«Урал» представит Погребняка в перерыве матча с «Уфой»

«Урал» проведет презентацию нападающего Павла Погребняка в перерыве домашнего матча 12-го тура РПЛ с «Уфой».

«Будет небольшая презентация Павла в перерыве матча «Урал» – «Уфа». Команда ждет его на футбольном поле, и мы уверены, что он поможет нам улучшить результаты», – сообщил пресс-атташе екатеринбуржцев Никита Медведевских.

Погребняк подписал контракт с «Уралом» в августе. Сейчас он продолжает восстанавливаться после травмы ахиллова сухожилия, которую получил, будучи игроком «Тосно», в кубковом матче со «Спартаком» 18 апреля этого года.