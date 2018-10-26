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    «Урал» представит Погребняка в перерыве матча с «Уфой»

    «Урал» проведет презентацию нападающего Павла Погребняка в перерыве домашнего матча 12-го тура РПЛ с «Уфой».

    «Будет небольшая презентация Павла в перерыве матча «Урал» – «Уфа». Команда ждет его на футбольном поле, и мы уверены, что он поможет нам улучшить результаты», – сообщил пресс-атташе екатеринбуржцев Никита Медведевских.

    Погребняк подписал контракт с «Уралом» в августе. Сейчас он продолжает восстанавливаться после травмы ахиллова сухожилия, которую получил, будучи игроком «Тосно», в кубковом матче со «Спартаком» 18 апреля этого года.

    Источник: «Комсомольская правда»

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    26.10.2018 17:58
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