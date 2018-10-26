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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Федун сомневается в назначении Кононова главным тренером «Спартака»

    Как сообщили ранее СМИ, главный тренер «Арсенала» Олег Кононов – главный кандидат на то, чтобы возглавить «Спартак».

    Вчера появилась информация, что специалист и тульский клуб начнут процедуру расторжения контракта после матча 12-го тура РПЛ с «Оренбургом», который состоится в ближайшие выходные. Но, как утверждает «Коммерсант», ситуация значительно сложнее.

    «Консенсуса по поводу кандидатуры Олега Кононова внутри менеджмента «Спартака» нет, и ее поддерживают пока лишь отдельные его представители, а главным лоббистом Кононова является Андрей Федун, брат основного владельца «Спартака» Леонида Федуна.

    Сам же владелец и некоторые топ-менеджеры еще сомневаются в уровне кандидата и целесообразности такого назначения», – сообщает «Коммерсант».

    В начале этой недели «Спартак» отправил в отставку Массимо Карреру. Обязанности главного тренера сейчас исполняет Рауль Рианчо.

    Возможно, Кононов – новый тренер «Спартака»

    Источник: «Коммерсант»

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    26.10.2018 17:46
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +14

      псн 27 октября 2018, 06:05

      Какие-то судороги вместо разумного менеджмента. Бедный Спартак и его болельщики.Обречены на печаль вместо радости!

      1
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      Рейтинг: +600

      polozovs 27 октября 2018, 00:00

      Специально, что бы имидж сохранить, когда Кононов провалится
      Будут говорить «мы сразу сомневались» и тд

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 октября 2018, 22:47

      Федуну надо было сомневаться, когда он решил прийти в футбол и купить клуб "Спартак". А теперь не сомневаться надо, а уже и лечиться поздно...

      4
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 26 октября 2018, 20:42

      Фраза про ТОП-менеджеров порадовала.... Кстати,Конте и Венгер без работы.....,да и Зидан,вроде...

      3
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 > Ruryu 27 октября 2018, 12:20

      Зидан - сила!!!!

      1
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      Рейтинг: +720

      Den Bull > Ruryu 27 октября 2018, 12:53

      Зидан в Спартаке?)))) Я думаю что ему такое в самом страшном сне не приснится)

      0
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      Рейтинг: +451

      frizom 26 октября 2018, 20:29

      Да наверняка Федун уже придумал кого ставить, а все эти варианты инсинуации сми

      1
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      Рейтинг: +800

      Театрал 26 октября 2018, 20:15

      Нобель и Казаков должны, наверное, хотя бы клавиатуру от компа сожрать, на которой печатали, что Кононов сегодня уже будет тренером Спартак

      3
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      Рейтинг: +818

      Serjio82 26 октября 2018, 20:14

      в этом сезоне Спартаку уже ни чего не светит,это было видно как только глушакова сделали капитаном,продажа Промеса и травма Жиго усугубила ситуацию,а увольнение Карреры это последняя капля.

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 26 октября 2018, 20:03

      Японская группа "Кому-то херовато", что в переводе означает - "Скорая помощь", исполняет песню "А тому ли я далася?", что в переводе означает - СОМНЕНИЯ! :-)))

      Самураи местечковые...

      2
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > cska-62 26 октября 2018, 21:37

      Накатика *******

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > Отчаянный Пердун 26 октября 2018, 21:38

      Накатика Нае.бука

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      Рейтинг: +176

      Мудакам 26 октября 2018, 19:53

      не ясно кого назначать

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 26 октября 2018, 19:52

      Лучше Карреры, и то не факт, могут быть свободные на рынке Конте, Зидан или Венгер. Но, во-первых Федун зажмёт на них бабло, а во-вторых с такими управленцами, которые поддерживают смутьянов в команде, ни один адекватный толковый тренер не захочет иметь дел. Федун сам же себя в очередной раз загнал в тупик. Ретард х..ев! Уже 15 лет жизнь ничему не учит...

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