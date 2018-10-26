Федун сомневается в назначении Кононова главным тренером «Спартака»

Как сообщили ранее СМИ, главный тренер «Арсенала» Олег Кононов – главный кандидат на то, чтобы возглавить «Спартак».

Вчера появилась информация, что специалист и тульский клуб начнут процедуру расторжения контракта после матча 12-го тура РПЛ с «Оренбургом», который состоится в ближайшие выходные. Но, как утверждает «Коммерсант», ситуация значительно сложнее.

«Консенсуса по поводу кандидатуры Олега Кононова внутри менеджмента «Спартака» нет, и ее поддерживают пока лишь отдельные его представители, а главным лоббистом Кононова является Андрей Федун, брат основного владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Сам же владелец и некоторые топ-менеджеры еще сомневаются в уровне кандидата и целесообразности такого назначения», – сообщает «Коммерсант».

В начале этой недели «Спартак» отправил в отставку Массимо Карреру. Обязанности главного тренера сейчас исполняет Рауль Рианчо.

Возможно, Кононов – новый тренер «Спартака»