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    Какой вы футболист?

    Жиго – о травме: «Через минуту после столкновения понял – дело серьезное. Знал, что не в порядке, но сильной боли не было»

    Защитник «Спартака» Самуэль Жиго рассказал о том, как получил травму, и о поддержке со стороны болельщиков и партнеров по команде.

    Француз перешел в московский клуб этим летом. В матче шестого тура РПЛ с «Зенитом» (0:0) он получил полный разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава.

    «Во время первого столкновения я сразу почувствовал, что что-то не так. А где-то через минуту понял – дело серьезное. Знал, что не в порядке, но сильной боли не было.

    Джикия мне часто пишет, каждую неделю. Он классный парень. Я называю его ДжиДжи. А так, мне постоянно звонят из клуба, это важно. И, конечно, я получаю много сообщений от фанатов. Правда, многие пишут на русском, а это слишком трудно для меня. Не могу перевести.

    Вчера вот мне прислал сообщение Артем Ребров. Он тоже написал на русском, и я ответил: извини, не могу перевести. А вот написал ДжиДжи, рассказал про восстановление в Москве», – сказал Жиго.

    Источник: «Матч ТВ»

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    26.10.2018 16:24
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +33530

      oyabun 26 октября 2018, 19:19

      Два столпа игры команды - Жиго и Промес . По разным причинам покинули команду (хорошо один лишь временно). И всё посыпалось. Уверен, играй они все прошедшие игры и результаты были бы другими. Но история не терпит сослагательных наклонений, руководство не позаботилось своевременными усиливающими покупками, поэтому имеем откровенно середнячковое состояние нашей команды. И рассчитывать что "вот сейчас!" пойдут победы, было бы слишком наивно. С новым тренером надеемся, конечно на некоторое улучшение игры, но зимой край необходимы серьезные приобретения.

      3
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 26 октября 2018, 19:12

      Дай Бог, чтобы к твоему возвращению всё в клубе устаканилось! А то ещё и тебя потеряем

      3
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 26 октября 2018, 19:03

      С его отсутствием ,определенные проблемы в обороне появились. Здоровья Самуэль.

      5
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 26 октября 2018, 18:33

      Жиго очень сильно не хватает. Не так часто у нас появляются такие сильные защитники. Вот за него селекционной службе точно должно быть не стыдно

      3
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      Рейтинг: +23534

      Мары 26 октября 2018, 18:13

      Самуэль, ждём тебя.
      Сам не спеши, что б рецедива не было, но знай.
      Ты нам очень нужен.

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