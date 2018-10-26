Жиго – о травме: «Через минуту после столкновения понял – дело серьезное. Знал, что не в порядке, но сильной боли не было»

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго рассказал о том, как получил травму, и о поддержке со стороны болельщиков и партнеров по команде.

Француз перешел в московский клуб этим летом. В матче шестого тура РПЛ с «Зенитом» (0:0) он получил полный разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава.

«Во время первого столкновения я сразу почувствовал, что что-то не так. А где-то через минуту понял – дело серьезное. Знал, что не в порядке, но сильной боли не было.

Джикия мне часто пишет, каждую неделю. Он классный парень. Я называю его ДжиДжи. А так, мне постоянно звонят из клуба, это важно. И, конечно, я получаю много сообщений от фанатов. Правда, многие пишут на русском, а это слишком трудно для меня. Не могу перевести.

Вчера вот мне прислал сообщение Артем Ребров. Он тоже написал на русском, и я ответил: извини, не могу перевести. А вот написал ДжиДжи, рассказал про восстановление в Москве», – сказал Жиго.