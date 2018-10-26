«Арсенал» включился в борьбу за Малкома

«Арсенал» может приобрести нападающего «Барселоны» Малкома.

Бразилец собирается покинуть каталонский клуб в январе. У него есть предложения со всей Европы.

В услугах 21-летнего футболиста заинтересованы «Интер» и «Тоттенхэм». Последние, как сообщалось ранее, готовы предложить 50 миллионов евро за форварда в зимнее трансферное окно.

Малком перешел в каталонский клуб из «Бордо» минувшим летом. В этом сезоне он принял участие всего в двух матчах «Барселоны», проведя на поле 25 минут в общей сложности.