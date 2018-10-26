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    «Арсенал» включился в борьбу за Малкома

    «Арсенал» может приобрести нападающего «Барселоны» Малкома.

    Бразилец собирается покинуть каталонский клуб в январе. У него есть предложения со всей Европы.

    В услугах 21-летнего футболиста заинтересованы «Интер» и «Тоттенхэм». Последние, как сообщалось ранее, готовы предложить 50 миллионов евро за форварда в зимнее трансферное окно.

    Малком перешел в каталонский клуб из «Бордо» минувшим летом. В этом сезоне он принял участие всего в двух матчах «Барселоны», проведя на поле 25 минут в общей сложности.

    Источник: Tribalfootball

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    26.10.2018 13:35
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    Комментарии100
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    • ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD 28 октября 2018, 09:38

      Лучшим людям ресурса наш пламенный !

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 28 октября 2018, 09:43

      Привет, Макс. И тебя с победой "Ростова" и с праздником "рулевых"...)))

      4
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      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Рубик Докоян 28 октября 2018, 09:45

      Ага, вопреки Карасёву ))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 28 октября 2018, 09:48

      Я не смотрел, Карась судил матч ?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Рубик Докоян 28 октября 2018, 09:51

      Да.
      Этот чёрт и на международной арене чудит без баяна, а во внутреннем чемпе, так и вообще беспределит

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 28 октября 2018, 09:53

      С судьями у нас давняя проблема как и с руководством РФС, ДСИ и других футбольных структур. Не судят, а чудят в большей мере.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 октября 2018, 23:30

      Клубы пусть включаются в борьбу за Малкома, а мы включимся в борьбу единства и противоположностей... )))

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 28 октября 2018, 09:35

      Привет, Толя. Я начал праздник со стирки.))) Через полчаса пойду поласкать и развешивать в ванной. Ну а за обедом и просмотром спортивных передач можно и поздравить всех кто нас возит с профессиональным праздником. И как в песне " Не гвоздя тебе, не жезла"...

      3
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shlomo 28 октября 2018, 09:38

      Царь в голове-- плохой советчик ! Пусть в голове правит интеллект, а в руках держать портрет любимых и близких нам людей...

      3
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      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Рубик Докоян 28 октября 2018, 09:41

      Здорово, Олег !
      Не-не ... не надо ничьи портреты в руках держать ... чур ! ))))
      Надо жить по принципу "Живу грешно, умру смешно !" ))

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 28 октября 2018, 09:45

      Доброе утро. Макс ! Кого-то эти портреты греют, особенно тех кто в дали. Нам не нужны идолы и кумиры ни в руках, ни в голове. Вот я за любимых !

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 28 октября 2018, 10:40

      "ни гвоздя ни жезла"
      я всегда сам себе говорю : "крепче за шофёрку держись баран"

      здесь мин нет - всем привет !

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 28 октября 2018, 10:43

      Привет, Андрюша. Согласен, главное, чтобы за баранкой не сидел баран или коза безмозглая...

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Рубик Докоян 28 октября 2018, 10:50

      Здравствуйте всем.!
      Я правда с возрастом периодически тупого козла включаю..
      ссыкливого такого козла ,собирателя люков и бордюров.
      Лихость и кураж пропали,без них не езда..

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 28 октября 2018, 10:59

      Приветствую, Толя ! Не без доли везения бывает на дороге. Всё и всех не объедешь. Но удачу надо держать за хвост.

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 28 октября 2018, 11:05

      (с) живу грешно , умру смешно

      хочешь Макс трагикомедию расскажу
      корифан один отмечал днюху, накатил водочки(для него не характерно) , потом курнули, потом сварили молочка конопляного - мало, анфитоминок пожрал, потом принял дозу и его начало знобить.. залез в ванну (полная хата народу никто не видел куда пропал), открыл одну горячую воду и отрубился .
      врубится уже было не суждено . звали Серёга!
      хоть я и сдрыснул уже давно к этому моменту , по ментовке меня вместе со всеми тогда потягали

      надеюсь в рай попал

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 28 октября 2018, 11:07

      Я сегодня к 18-00 к дочери поеду и у неё буду ночевать. Поэтому базу на понедельник кто-нибудь забейте. Я вернусь к вечеру понедельника.

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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Рубик Докоян 28 октября 2018, 11:12

      Может,лучше Василий??..))
      Хотя Васи тоже козлы...)

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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Рубик Докоян 28 октября 2018, 11:13

      хорошо Олег, так как причина уважительная, прогул ставить не будем! но справку от любовницы всё же принеси))

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 28 октября 2018, 11:16

      ))) Лёха, отвлекаюсь на стирку, да и фигурное смотрю, а до этого с Толей общался, ну и на автомате оговариваюсь, уже не в первый раз.)))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 28 октября 2018, 11:19

      Не люблю ночевать в гостях, ибо там я не сплю. Секс сексом, а баиньки у себя... )))

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > shinnik 28 октября 2018, 11:19

      издеваешься над Олежкой?)
      я обычно у него Макс))

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      shinnik > Project Бабангида 28 октября 2018, 11:26

      да не,прикольно..)
      побуду Васькой.. с моей безработо- беззаботной рожей последнее время очень подходит.
      Анекдот таки вспомнился..

      --Мама,мама,можно я назову котёнка Изей?
      -Шмулик,таки Изя -человеческое имя,я тебя умоляю,назови его Васькой...

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      Project Бабангида > shinnik 28 октября 2018, 11:34

      анекдот глубокосмысленный (не путать с глубокомысленым)
      есть пара человек которым его заценят когда я им его расскажу )

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      Project Бабангида > shinnik 28 октября 2018, 11:39

      тоже вот вспомнил один, не отвяжется пока я его не расскажу
      хоть и не по теме , но зато в тему , потому что то про кота

      пишет солдат маме письмо
      - мама, заведи кота, назови ПРАПОР , приеду убью

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      shinnik > Project Бабангида 28 октября 2018, 11:40

      рискни.)
      У меня из четырёх друзей-двое то-ли сефарды,то-ли ашкеназы))
      Ничего, терпят мои "остроты",даже ржут...

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 28 октября 2018, 11:43

      (с).... а до этого с Толей общался

      предлагаю все косяки валить на Толяна! всё равно его нет..
      мы у себя всегда так делаем))

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      shinnik > Project Бабангида 28 октября 2018, 11:45

      думал это из жизни..)
      В армии каптёрщик Гарбар всегда причитал..
      "Уйду на дембель,куплю поросёнка,назову "прапорщик Руденко".. И буду пиз..ить каждый Божий день.."
      Если обида была велика он обычно зловеще добавлял.."Ногами..."

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      ...
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      Project Бабангида > shinnik 28 октября 2018, 11:46

      (с) то ли сефарды то ли ашкеназы

      опасные у тебя связи..! уж лучше пить вино с ворами и объявлять войну германии ... это не так опасно чем дружить с пейсами!

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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > shinnik 28 октября 2018, 11:53

      когда его пи...дили ногами , "прапорщик Руденко" только похрюкивал в ответ

      4
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      ...
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      shinnik > Project Бабангида 28 октября 2018, 11:54

      дружить с пейсами! ...
      ---------------
      тридцать восемь лет дружить,кстати....
      других уже не будет..)
      как друзья- ни разу не подвели,не предали...
      хотя ,как люди-со стороны виднее..

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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > shinnik 28 октября 2018, 11:58

      (с) дружить с пейсами

      ты только Лёха не говори что они в твоей бригаде асфальт укладывали))

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      ...
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      shinnik > Project Бабангида 28 октября 2018, 12:07

      Ай,вэйзмир..!
      Скажете тоже,асфальт..кто вам про такое дал подумать..!)Таки они просто хорошие добрые люди, в пиджаках не с Привозу..

      Мда..( Ну и не на Логанах конечно себя гуляют...)


      Блин,взял сам себе настроение испортил...(((

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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > shinnik 28 октября 2018, 12:09

      по традиции нашей докладывать..

      пойду в парикмаХерскую с горя,что-ли..
      Потом линейку поприличней поищу..
      грамм..тьфу сантиметров на двадцать пять...)))

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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > shinnik 28 октября 2018, 12:23

      (с) не на логанах себе гуляют..

      таки избранные? )
      вот вы гои народ интересный, ссышь вам в глаза а вы ..божья роса )

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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > shinnik 28 октября 2018, 12:28

      (с) в парикмаХерскую с горя что ли..

      Лёха , одна просьба - дреды не наращивай, они не идут к вашему фраку )

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      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Project Бабангида 28 октября 2018, 12:32

      Я понял...

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      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Project Бабангида 28 октября 2018, 13:05

      Андрик, вышеописанный тобой случай всё равно лучше, чем дожить до возраста, когда до смерти будешь лежать прикованным к кровати в собственных испражнениях и неизвестно как долго ...

      PS Речь естественно не о тебе

      4
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      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > shinnik 28 октября 2018, 13:23

      Лёха, хорош по поводу нового Логана комплексовать ! Для 75% населения РФ такой вариант вообще не доступен в принципе
      Едет, не гниёт, жрёт с ладошки, кочки глотает - радуйся. Один минус нереальные цены на запчасти. Если это авто купить и собрать по запчастям, то будет стоить не 600-700, а пару лимонов. Я на своём Флюенсе как-то пеньком пару пластмассовых молдингов с правой стороны обоих дверей снёс, так один - 5000 р и второй - 5000 р, а на тазе (ВАЗе) это стоило бы соответственно 500 р и 500 р

      4
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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 28 октября 2018, 13:24

      (с) вышеописанный случай...

      да да! у викингов считалось неприличным доживать до старости не умерев в бою

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      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > MaxRnD 28 октября 2018, 13:25

      По следам вчерашним Свадебных посиделок

      (с) Шум, суета и остекленевшие глаза ...

      А я стонал в углу болотной выпью,
      Набычась, а потом и подбочась,-
      И думал я: а с кем я завтра выпью
      Из тех, с которыми я пью сейчас ?

      (с )жених в стельку, это ладно, невеста в дрова ...))

      Уже дошло веселие до точки,
      Уже невесту тискали тайком -
      И я запел про светлые денечки,
      Когда служил на почте ямщиком.

      Потом у них была уха
      И заливные потроха,
      Потом поймали жениха
      И долго били

      (с )Это точно. Такие были разборки, что мама не горюй...

      Сосед орет, что он - народ,
      Что основной закон блюдет:
      Что - кто не ест, тот и не пьет,-
      И выпил, кстати.

      А потом рвал рубаху и бил себя в грудь,
      Говорил, будто все меня продали,
      И гостям, говорят, не давал продыхнуть,
      Всё донимал их блатными аккордами.
      ================================================
      Если правда оно, ну, хотя бы на треть,
      Остаётся одно, только лечь помереть.

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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 28 октября 2018, 13:28

      почему то в Ростове как нигде много флюенсе. во всяком случаи на юге точно. салон, ходовка и мотор у нех не плохой, но французская электроника...((

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      MaxRnD > Project Бабангида 28 октября 2018, 13:30

      Для меня вообще идеальный вариант - это сыграть в ящик на спортплощадке, а заодно и окружающим тема для анекдота - типа мол дедок на турнике коней привязал ))))))

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      Project Бабангида > MaxRnD 28 октября 2018, 13:32

      (с) по следам вчерашним свадебных посиделок

      прикольная подборка!
      пришёл подготовленный ))

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      MaxRnD > Project Бабангида 28 октября 2018, 13:33

      Проставился за то, что вчера филонил ))

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      MaxRnD > Project Бабангида 28 октября 2018, 13:36

      ХЗ, я противоположное мнение слышал, что хоть аппарат и не совсем пропащий, но в народ не пошёл, как тот же Логан (побаиваются у нас французов) !
      С электроникой за 4-е года проблем не наблюдаю никаких !

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      Project Бабангида > MaxRnD 28 октября 2018, 13:37

      (с) дедок на турнике коней привязал

      кавказский тост
      "я желаю тебе смерти...(пауза)
      через 100 лет!!
      но что бы умер ты не своей смертью..(пауза)
      а от ножа мужа, своей молодой любовницы" )

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      Project Бабангида > MaxRnD 28 октября 2018, 13:42

      на флюенсе всё просто как на логане, там и ломаться не чему.
      электроника у них на более премиальных моделях летит.
      а брать потом боятся всех французов (кроме лохана)

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      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > Project Бабангида 28 октября 2018, 13:44

      реношки ещё не чё.. а вот пыжики и ситроены, головняк конкретный

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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Project Бабангида 28 октября 2018, 13:45

      Кстати после третьей прослушанной композиции Комарова понял, что темой для его вдохновения являлся Марк Нопфлер и его Dire Straits )))))))

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      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Project Бабангида 28 октября 2018, 13:47

      (C) а вот пыжики и ситроены, головняк конкретный

      Их двигателя для нашего бензина не предназначены )))

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      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Project Бабангида 28 октября 2018, 13:53

      Как-то смотрел обзор по 408 пыжу. Автор утверждал, что после нескольких лет эксплуатации с нашим бензином поршня этого авто почти осыпались в картер. Гипертрофирование конечно, но смысл я передал ))

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      ...
      Рейтинг: +39840

      Project Бабангида > MaxRnD 28 октября 2018, 13:55

      (с) после прослушивания композиции Комарова...

      я перевод песен Нопфлера не читал. по музыке отдалённо напоминает. ну на этом поприще многие поиграли..
      но смысловая нагрузочка у Кирилла имеется..
      согласись "путь дурака" и "мы никогда не умрём" сильные темы

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      ...
      Рейтинг: +55016

      MaxRnD > Project Бабангида 28 октября 2018, 13:59

      Я ранние альбомы ещё не слушал. Скачал только 2013 и 2016 и если 2013 - это откровенный блюзовый Dire Straits, то 2016 совсем плох. Такое впечатление, что автор к 2016 году подвыдохся ))

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      MaxRnD > Project Бабангида 28 октября 2018, 14:00

      "путь дурака" и "мы никогда не умрём" в одном альбоме ? И какого года ?

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      Project Бабангида > MaxRnD 28 октября 2018, 14:01

      (с) смотрел обзор по 408 пыжу

      мотор там если не ошибаюсь от БМВ (они на многие модели их ставят) , хоть и сомнительный мотор, но это ещё не самое худшее в этой машине. коробка робот, с ресурсом 50 тыс. считается долгожителем) автоматы (если попадётся) тоже долго не живут.
      а если ты решил снять или заменить аккумулятор - придётся пол передка разобрать. часа на полтора работы)
      вот так французы шутят))

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      Project Бабангида > MaxRnD 28 октября 2018, 14:07

      (с) и какого года

      да по моему 2013го
      я пока полного разбора творчества не проводил, поэтому полную оценку творчеству Комарова дать не могу.
      но буду разбираться . я если заинтересовываюсь то копаю глубоко

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      MaxRnD > Project Бабангида 28 октября 2018, 14:08

      Вот, кстати, тоже больная тема, так как зимой езжу редко и акк прихдится часто снимать и ставить на место, но тут я инженерам рено в пояс не один раз уже покланялся. Оба крепёжных болта удерживающего аккумулятор кронштейна находятся на самом верху. Снимаешь клеммы, откручиваешь коротенькой головкой оба болта и ВСЁЁЁЁЁ !!! 5 минуууууттт !!!

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      MaxRnD > Project Бабангида 28 октября 2018, 14:13

      В машине из конструктива нашёл пока только один грандиозный минус - нельзя поднять дворники, не открыв капота. Жуткий косяк со стороны конструкторов, учитывая наши метеоусловия

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      Project Бабангида > MaxRnD 28 октября 2018, 14:14

      (с) снимаешь клемы...и всё

      доступ к телу аккумулятору долен доступен как телу жены!
      это только на БМВ и пыжах из этого религиозный культ сделали

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      MaxRnD > Project Бабангида 28 октября 2018, 14:14

      Молодёжка Краснодара отыгралась на 93 минуте с 2-0 в игре в гостях с ЦСКА
      2-2 . Красавчики

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      MaxRnD > Project Бабангида 28 октября 2018, 14:16

      Ну, да - 3@**@ть противника (водителя) бЕгом.

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      Project Бабангида > MaxRnD 28 октября 2018, 14:16

      (с) отыгрались с 0:2

      однако ничья в пользу сапартака

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      Project Бабангида > MaxRnD 28 октября 2018, 14:19

      чую я Лёха подстригся , но стесняется показаться, с новым ирокезам ))

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      MaxRnD > Project Бабангида 28 октября 2018, 14:19

      (c) это только на БМВ и пыжах из этого религиозный культ

      До этого была узбечка 2008 года, так там эти болты были на глубине 20 см, поэтому проклинал каждый раз, когда приходилось искать ключи нужной длины

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      MaxRnD > Project Бабангида 28 октября 2018, 14:22

      Главное чтобы цирюльник в запале брови не сбрил ))

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      Project Бабангида > MaxRnD 28 октября 2018, 14:28

      корейцы сильно сейчас в автопроме прибавили.
      недавно "эксплуататоры" меняли машину для повседневной езды(была камри 3, 5) месяц катались по автосалонам выбирали , тест драйвы проходили. и пассат смотрели и суперб, и сонату, и мазду 6 и ту же камри, а в итоге купили киа оптиму в полной комплектации. реально удивила машина качеством сборки и ездовым комфортом (но су...ка цвет опять чёрный(( )

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      Project Бабангида > MaxRnD 28 октября 2018, 14:41

      греешь мечту попадания ростова в еврокубки?

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      MaxRnD > Project Бабангида 28 октября 2018, 14:41

      Енисей уже одну всосал, а хотелось хотя бы ничьей

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      MaxRnD > Project Бабангида 28 октября 2018, 14:44

      Нет, просто для глаза приятней, когда Ростов вверху )))))))
      В ЕК не страшно под руководством Бердыева, т.к. тот что-нибудь да придумает, а вот с Волерой лучше не надо ! ))

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      Project Бабангида > MaxRnD 28 октября 2018, 14:45

      не хотите Валеру в спартак арендовать? (почему арендовать - да потому что в спартак на долго не получится)

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      MaxRnD > Project Бабангида 28 октября 2018, 14:50

      Не понятно как Волера вообще на проблемный Ростов пошёл ))

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      Project Бабангида > MaxRnD 28 октября 2018, 14:53

      да он вообще не предсказуем и непонятно на что клюёт..
      помнишь этот армянский роман с торпедо армавир?

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      Рубик Докоян > MaxRnD 28 октября 2018, 14:58

      А у него были другие предложения, Макс ? После "Спартака" где он только не работал и "Ростов" пока лучший вариант.

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      MaxRnD > Рубик Докоян 28 октября 2018, 15:00

      Да он вроде как к тому времени с тренерством уже завязал и во всю осваивал ТВ

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      Рубик Докоян > MaxRnD 28 октября 2018, 15:03

      Он там работал потому, что не было других предложений поработать главным тренером в команде. А паузу заполнил, работая на ТВ с годовым контрактом в 25 миллионов рублей. Нам такие бабки только снятся... )))

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      MaxRnD > Рубик Докоян 28 октября 2018, 15:04

      Я чёто сильно сомневаюсь, что в Ростове ему больше платят ))

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      Рубик Докоян > MaxRnD 28 октября 2018, 15:07

      Конечно больше платят в "Ростове". Там игроки больше намного получают. Это где-то 300т. евро--25 млн. рублей.

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 28 октября 2018, 15:08

      Мы красиво и богато можем жить только во сне... )))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 28 октября 2018, 15:08

      (с) нам такие бабки только снятся

      мне кода такое снится , я в осне понимаю что пошло асё нахер , я просыпаться больше не хочу ...
      но тут звонит будильник .. холодный пот, горячий чай - здравствуй день сурка..

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 28 октября 2018, 15:14

      Если только лишат нас сна, тогда конечно нам ничего не светит...)))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 28 октября 2018, 15:14

      (с) ..можем жить только во сне

      пока депутаты( народоизбранные прошу заметить) не нашли способ как нас этого лишить !
      но работа над этим идёт, работа кипит .. Изя да Абрам не зря к нам со своими "обрезами" приставлены ..

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 28 октября 2018, 15:16

      (с) ничего не светит

      ..не ну... а свет в конце тоннеля..? вполне осязаемая вещь))

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 28 октября 2018, 15:19

      Я же не раз приводил фразу Жванецкого по этому поводу :" Свет в конце туннеля есть, но с.у.к.а. так далеко"... Ещё говорят:" Свет в конце туннеля, это может быть и встречный поезд"...

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 28 октября 2018, 15:23

      (с) ..встречный поезд

      второе быстрее всего ... "адлер - москва")

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 28 октября 2018, 15:27

      Мимо моего городка проходил и мы пацанами по нему определяли время, когда купались на речке, как и по Москва -Кисловодск. Останавливались на 2 минуты у нас и мы заскакивали в вагон -ресторан, чтобы купить сигареты с фильтром, а потом продать с выгодой в 10--15 копеек. Такой был маленький бизнес. )))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 28 октября 2018, 15:31

      да мы тоже любили по депо пошляться (цвет мет. ****..ли) , тоже бизнес, но уголовно наказуемый )

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 28 октября 2018, 15:36

      Нас гоняла дежурная по вокзалу ( "красная шапочка"), чтобы мы не бегали в вагон-ресторан проходящих поездов. Мы делали вылазку на вокзал поесть пончиков с повидлом, мясом, ливером, но самое главное чебуреков. Там стоял ларёк, из вокзального ресторана рядом, выносили противни с полуфабрикатами и там жарили их в масле. И мы горячими их покупали и ели. Незабываемое детство и вкус тех пончиков и чебуреков.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 28 октября 2018, 15:45

      а мне мама давала деньги на мелкие расходы со словами :только ради бога на вокзале ничего не покупай ))

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 28 октября 2018, 15:51

      Так это когда было ? А в наше время ж/д вокзал был центром города, как и сейчас. Ресторан на вокзале, рынок, автовокзал, много магазинов и разных ларьков и киосков. Поезда дальнего следования и Москвы и Ленинграда в южном направлении через нас проезжали. И всё это по дороге на речку куда мы шли купаться и рыбу половить.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 28 октября 2018, 15:59

      у нас в городе и его окрестности наверно нет такого места где бы я не обтёрся. базар и вокзал были самыми натоптанными )

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 28 октября 2018, 16:06

      У нас уже было заведено, когда нам было 16 лет и после армии. Мы шли тереться на рынок с утра в воскресенье. У нас их тогда два было , сейчас три. Мы шли на Центральный, походить на толкучке. Что-то из шмоток прикупить. Кому-то дали денег на туфли. Мы их покупали в ларьке у армян. Остроносые , на высоком каблуке, стоили тогда 25р 60коп. Хорошо помню. Потом 30р. стали стоить. Если что купили, шли обмывать в большой павильон "Молдавское вино" на разлив продавали. Или покупали связку, две вяленой рыбки, дома уже пиво в бидоны и сидели за этим делом. А потом в дыр-дыр гоняли.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 28 октября 2018, 16:15

      (с) остроносые туфли...

      что уже и тогда были?))
      в начале нулевых у армяней(в основном у приезжих, местные до этого не додумались) мода была , спортивный костюм и остроносые лодочки..)) .. и стоят семки щёлкают - морды умные умные...)) сочетание конечно...)
      как вспомню, до сих пор ржу

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 28 октября 2018, 16:22

      У них сапожное дело давний промысел. Они давно шили классные туфли и сапоги, особенно женские. У них свои колодки были, лекало и т.д. Крутились и башляли они в то время хорошо, да и сейчас не бедствуют. А отсутствием вкуса многие страдали тогда и сейчас. Это теперь какие хочешь кроссовки можно надеть и под спортивный костюм и под джинсы, а тогда их не было, только кеды и полукеды или туфли.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 28 октября 2018, 16:30

      да они их напяливали не задумываясь! в трико и в пиджаке до сих пор бывают шарахаются ... а бабки есть.. диаспора кормит

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 28 октября 2018, 16:33

      Видел и у нас таких чудаков. А сколько их ходило в "Адидасах" местного производства ?

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      MaxRnD > MaxRnD 28 октября 2018, 18:06

      — Почему этот проект называется Дом-2?
      — Потому что там объединили два дома — публичный и дурдом!

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      MaxRnD > MaxRnD 28 октября 2018, 18:11

      В аптеке:
      — Я забыл как лекарство называется, помню что-то с феном связано… Что-то типа “я не знаю где находится фен”… Я его так и запоминал….
      — Ибупрофен?
      — ДА! ДА! Именно так! Дайте 2 пачки

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      MaxRnD > MaxRnD 28 октября 2018, 18:13

      Иду с другом по улице. У открытого люка с напряженным лицом стоит рабочий и держит кабель, уходящий вовнутрь. Спокойно проходя мимо, мой приятель неожиданно орет "подсекай! " Рабочий вовсю дергает кабель, из люка доносится отборный мат.
      Как мы бежали.

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      Project Бабангида > MaxRnD 28 октября 2018, 18:44

      ну типа как мы на стройке взорвали петарду пот дверью сортира, в тот момент когда туда прошёл в крановщик )

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