«Тоттенхэм» в январе предложит «Барселоне» 50 миллионов за Малкома

«Тоттенхэм» обратился в «Барселону» по поводу приобретения нападающего Малкома в зимнее трансферное окно.

Лондонский клуб готов предложить за бразильца 50 миллионов евро.

В услугах футболиста также заинтересованы «Интер» и «Арсенал», но они готовы только арендовать форварда.

Малком перешел в «Барселону» из «Бордо» летом 2018 года за 40 миллионов евро. В этом сезоне он принял участие в двух матчах каталонцев, проведя на поле всего 25 минут в общей сложности.