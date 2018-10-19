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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Тоттенхэм» в январе предложит «Барселоне» 50 миллионов за Малкома

    «Тоттенхэм» обратился в «Барселону» по поводу приобретения нападающего Малкома в зимнее трансферное окно.

    Лондонский клуб готов предложить за бразильца 50 миллионов евро.

    В услугах футболиста также заинтересованы «Интер» и «Арсенал», но они готовы только арендовать форварда.

    Малком перешел в «Барселону» из «Бордо» летом 2018 года за 40 миллионов евро. В этом сезоне он принял участие в двух матчах каталонцев, проведя на поле всего 25 минут в общей сложности.

    Источник: Tribalfootball

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    19.10.2018 12:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 19 октября 2018, 16:49

      Не понятно -зачем Тоттенхэму он понадобился? Состав там сохранился.

      2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 19 октября 2018, 14:39

      Не надо его барсе продавать, очень талантливый футболист

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 19 октября 2018, 13:53

      звучит бредово, если честно. Он 2 офф матча отыграл за Барсу, вот только в летнее ТО перешёл. И отыграл неплохо, между прочем. Хоть и не забил. И в товарняках смотрелся прилично. Парню нужно дать шанс хотя бы до конца сезона. В Алькасера и то верили больше, хотя он порол всё, что можно на поле. Чем таким Малком не угодил, что от него готовы избавиться уже сейчас?

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