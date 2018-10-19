«Тоттенхэм» в январе предложит «Барселоне» 50 миллионов за Малкома

Не понятно -зачем Тоттенхэму он понадобился? Состав там сохранился.
«Тоттенхэм» обратился в «Барселону» по поводу приобретения нападающего Малкома в зимнее трансферное окно.
Лондонский клуб готов предложить за бразильца 50 миллионов евро.
В услугах футболиста также заинтересованы «Интер» и «Арсенал», но они готовы только арендовать форварда.
Малком перешел в «Барселону» из «Бордо» летом 2018 года за 40 миллионов евро. В этом сезоне он принял участие в двух матчах каталонцев, проведя на поле всего 25 минут в общей сложности.