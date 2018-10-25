Лига Европы. «Арсенал» обыграл «Спортинг», «Ворскла» заработала три очка в Азербайджане

Состоялись матчи третьего тура группового этапа Лиги Европы в квартете Е. В Азербайджане встретились «Карабах» и «Ворскла». Три очка заработали украинцы. Победу им принес Владислав Кулач.

В Португалии гостил «Арсенал». Он победил благодаря голу Дэнни Уэлбека во втором тайме. Британцы идут в турнире без потерь.

Лига Европы. Группа Е. 3-й тур

Спортинг (Португалия) – Арсенал (Англия) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Уэлбек, 77.

Карабах (Азербайджан) – Ворскла (Украина) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Кулач, 48.

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