Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Лига Европы. «Арсенал» обыграл «Спортинг», «Ворскла» заработала три очка в Азербайджане

    Состоялись матчи третьего тура группового этапа Лиги Европы в квартете Е. В Азербайджане встретились «Карабах» и «Ворскла». Три очка заработали украинцы. Победу им принес Владислав Кулач.

    В Португалии гостил «Арсенал». Он победил благодаря голу Дэнни Уэлбека во втором тайме. Британцы идут в турнире без потерь.

    Лига Европы. Группа Е. 3-й тур

    Спортинг (Португалия) – Арсенал (Англия) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Уэлбек, 77.

    Карабах (Азербайджан) – Ворскла (Украина) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Кулач, 48.

    Календарь Лиги Европы

    Турнирные таблицы Лиги Европы

    Дзюба не забил пенальти удивительному вратарю

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.10.2018 22:06
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11