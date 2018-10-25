Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    1
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Анри: «Отмечу гол Силлы, который создал Головин»

    Главный тренер «Монако» Тьерри Анри отметил игру российского полузащитника своей команды Александра Головина, который стал автором голевого паса в матче Лиги чемпионов с «Брюгге».

    «Это положительный результат, учитывая то, как протекал матч. Хочу отметить отличный гол Силлы, который создал Александр Головин своими действиями.

    Мы готовились к этой встрече, исходя из сильных качеств соперника. Я доволен тем, как команда работала на поле и переходила из обороны в атаку. Это положительный результат, мы движемся вперед.

    Мы выглядели достойно. Рад, что мы взяли одно очко, в Лиге чемпионов не бывает простых матчей», – сказал Анри.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Брюгге» – «Монако» завершился со счетом 1:1.

    Источник: ФК «Монако»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.10.2018 10:43
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100913

      zigbert 26 октября 2018, 13:06

      Похвала от тренера о чем то говорит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 25 октября 2018, 12:33

      Успеха Саше Головину ... в "Барселоне"! Это - его команда! Ракитич хорош, но близко пенсия, а Головин уже играет значительно сильнее. И идеален для возрождения "тики-таки".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1920

      nilats_1878 25 октября 2018, 12:10

      Все наладится!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11