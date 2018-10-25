Анри: «Отмечу гол Силлы, который создал Головин»

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри отметил игру российского полузащитника своей команды Александра Головина, который стал автором голевого паса в матче Лиги чемпионов с «Брюгге».

«Это положительный результат, учитывая то, как протекал матч. Хочу отметить отличный гол Силлы, который создал Александр Головин своими действиями.

Мы готовились к этой встрече, исходя из сильных качеств соперника. Я доволен тем, как команда работала на поле и переходила из обороны в атаку. Это положительный результат, мы движемся вперед.

Мы выглядели достойно. Рад, что мы взяли одно очко, в Лиге чемпионов не бывает простых матчей», – сказал Анри.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Брюгге» – «Монако» завершился со счетом 1:1.