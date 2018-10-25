«Монако» с Головиным не выигрывает на протяжении 12 матчей подряд

Накануне состоялся матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались «Брюгге» и «Монако». Игра завершилась со счетом 1:1.

Команда Александра Головина не побеждает уже в 12 матчах подряд во всех турнирах. В предыдущие пяти матчах французский клуб проигрывал.

Единственную победу в сезоне в официальных матчах «Монако» одержал 11 августа в первом туре французской Лиги 1 над «Нантом» (3:1).

Следующий матч монегаски сыграют в рамках чемпионата Франции против «Дижона» 27 октября.