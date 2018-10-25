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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    «Монако» с Головиным не выигрывает на протяжении 12 матчей подряд

    Накануне состоялся матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встречались «Брюгге» и «Монако». Игра завершилась со счетом 1:1.

    Команда Александра Головина не побеждает уже в 12 матчах подряд во всех турнирах. В предыдущие пяти матчах французский клуб проигрывал.

    Единственную победу в сезоне в официальных матчах «Монако» одержал 11 августа в первом туре французской Лиги 1 над «Нантом» (3:1).

    Следующий матч монегаски сыграют в рамках чемпионата Франции против «Дижона» 27 октября.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.10.2018 10:07
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 26 октября 2018, 12:57

      Так у него же была травма и играть он начал совсем недавно.

      1
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      Рейтинг: +1596

      koli4ka 25 октября 2018, 17:42

      и ещё долго будет сидеть Монако в подвалах Лига 1, как бы этого кому-то и не хотелось....

      0
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      Рейтинг: +33005

      Olanare99 25 октября 2018, 15:57

      че за бред вы вообще пишете, какие 12 матчей вместе с Головиным? он и 10 матчей еще за Монако не сыграл

      1
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      Рейтинг: +1006

      г.Онега 25 октября 2018, 14:41

      Хм,,, А Саня не 5 матчей провел,в чемпе Франции и 2 лиге чемпа за монако?? Из 13 игр во всех турнирах? И вроде он не все матчи полностью играл

      1
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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 25 октября 2018, 13:19

      значит останется скоро на лавке

      1
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 25 октября 2018, 13:09

      А без Головина сколько

      2
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      Рейтинг: +286

      Bronholm 25 октября 2018, 12:31

      Будто бы Головин в этом виноват

      3
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      Рейтинг: +1351

      15112007 25 октября 2018, 12:28

      А кроме Головина, кто все эти матчи на поле?

      1
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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 25 октября 2018, 11:58

      Один в поле не воин. Я бы не сказал, что Головин плохо двигается!

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      Рейтинг: -1

      ¯\_(ツ)_/¯ 25 октября 2018, 11:27

      ШОК! «Монако» с Фалькао не выигрывает на протяжении 12 матчей подряд. «Монако» с Гликом не выигрывает на протяжении 12 матчей подряд. «Монако» с Тилемансом не выигрывает на протяжении 12 матчей подряд.

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