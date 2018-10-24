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    Какой вы футболист?

    Рианчо: «Глушаков и Ещенко не полетели в Глазго? Им нужно время, чтобы вновь адаптироваться в команде»

    Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо рассказал о том, почему полузащитник Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко не полетели с командой в Глазго на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Рейнджерс».

    «Ещенко и Глушаков – игроки «Спартака», они работают в этом клубе, у них контракты и они наши игроки. Если есть два игрока, которым клуб платит зарплату, их нужно использовать, чтобы они играли.

    Глушаков, Ещенко, Адриано, Роша и еще ряд игроков остались на базе, будут тренироваться. Мы приняли это решение, потому что в понедельник игра с «Рубином», будет ротация. Ещенко и Глушаков только вернулись в основу, им нужно время, чтобы вновь адаптироваться и набрать игровой ритм. Им нужны эти три дня, чтобы провести хорошие тренировки», – сказал Рианчо.

    Матч «Рейнджерс» – «Спартак» пройдет завтра, 25 октября.

    «Я в большей степени обиделся на капитана, а не на Ещенко»

    Источник: Р-Спорт

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    24.10.2018 20:14
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 26 октября 2018, 10:40

      Глушакову вообще надо искать другой вид деятельности.

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      Рейтинг: +799

      амани 25 октября 2018, 22:04

      Глушаков -Ещенко, Ещенко-Глушаков...других новостей нет?, или за Спартак играть больше некому?.....такую херню гонят......

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      Рейтинг: +5241

      Каратель 25 октября 2018, 02:38

      Короче игроки уже начинают рулить тренером,там буду играть,там не буду,решают когда отдыхать,а его(тренера) задача их оправдывать

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      Рейтинг: +1814

      vitvik 24 октября 2018, 23:47

      Визы бес толку пропали.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 24 октября 2018, 23:17

      Сказочники.)))))
      Не поставили в состав, т.к. понимают, что если поставят, то это плевок в сторону Карреры. А Каррера - это 90% болельщиков Спартака. Плевать в болельщиков руководство побоялось.
      Выжидают, когда всё уладится и можно будет выпускать Глушака на поле.

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      Рейтинг: +23534

      Мары 24 октября 2018, 22:47

      План один.
      Не проиграть.
      С таким слабым составом чудеса происходят редко.
      Скоро Федуну придётся это признать.

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      Рейтинг: +434

      ramos6548 > Мары 25 октября 2018, 00:14

      значит зимой или уже летом Федун купит новых игроков. Нам бы пошло только на пользу

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      Рейтинг: +23534

      Мары > ramos6548 25 октября 2018, 00:35

      Тарас, если у хорошего оркестра отсутствует хороший дирижёр, оркестр превращается в посредственный.
      А Федун.......Жмот ещё тот.Вспомни как Родионов поехал за Луаном, а вернулся с Рошей.Так что воспользуюсь фразой первоисточника: "не всё так однозначно!"

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      Рейтинг: +434

      ramos6548 > Мары 26 октября 2018, 18:30

      Ну был бы жмотом мы бы были как Динамо. А на Спартак денег выделяется много

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      Рейтинг: +23534

      Мары > ramos6548 26 октября 2018, 18:51

      Не забывай, что и мы не Динамо.Тут на одних продажах аксеуаров, билетов со стадиона и на продажах прав на телетрансляцию, можно ходить в портянках от Версаче.Нельзя равнять болельщиков двух клубов.У нас их просто значительно больше чем у многих других.(Без обид другим клубам.)

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      Рейтинг: +434

      ramos6548 > Мары 26 октября 2018, 18:53

      это тоже важно. Но я к тому что не правильно называть человека жмотом только потому что он не тратит все свои деньги на клуб.

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      Рейтинг: +23534

      Мары > ramos6548 26 октября 2018, 18:58

      А ему и не надо тратить всех денеги на клуб.Да и трать он все деньги, один фиг игры бы не было с такими управленцами и футболистами.Дело не в деньгах.Спартак уже который год в плюсе, а игра только хуже и хуже.Слишком много у нас в руководстве совершенно случайных людей.Измайлов - эколог, который вообще ни за кого не болеет кроме собственного кармана.Брат Федуна - строитель, сам Федун - нефтянник, которые болеют за Динамо К.И абсолютно безголосый Родионов.И вся челядь с Калининграда, которую привёл всё тот же Измайлов, вплоть до любовниц.А деньги Спартак как раз зарабатывает и не плохие.

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      Рейтинг: +966

      Харченко 24 октября 2018, 20:37

      У Рианчо нет никакого плана - он надеется на авось.

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