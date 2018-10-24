Рианчо: «Глушаков и Ещенко не полетели в Глазго? Им нужно время, чтобы вновь адаптироваться в команде»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Рауль Рианчо рассказал о том, почему полузащитник Денис Глушаков и защитник Андрей Ещенко не полетели с командой в Глазго на матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Рейнджерс».

«Ещенко и Глушаков – игроки «Спартака», они работают в этом клубе, у них контракты и они наши игроки. Если есть два игрока, которым клуб платит зарплату, их нужно использовать, чтобы они играли.

Глушаков, Ещенко, Адриано, Роша и еще ряд игроков остались на базе, будут тренироваться. Мы приняли это решение, потому что в понедельник игра с «Рубином», будет ротация. Ещенко и Глушаков только вернулись в основу, им нужно время, чтобы вновь адаптироваться и набрать игровой ритм. Им нужны эти три дня, чтобы провести хорошие тренировки», – сказал Рианчо.

Матч «Рейнджерс» – «Спартак» пройдет завтра, 25 октября.

«Я в большей степени обиделся на капитана, а не на Ещенко»