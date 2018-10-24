Глушаков и Ещенко не включены в заявку на матч «Спартака» с «Рейнджерс»

Обновленный тренерский штаб «Спартака» объявил состав, который отправится в Глазго на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Рейнджерс». Исполняющий обязанности главного тренера московской команды Рауль Рианчо включил в этот список 19 игроков.

Вратари: Александр Максименко и Артем Ребров;

Защитники: Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Марко Петкович и Николай Рассказов;

Полузащитники: Роман Еременко, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренцо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Фернандо и Софьян Ханни;

Нападающий: Зе Луиш.

Сообщается, что защитник Андрей Ещенко, полузащитники Джано Ананидзе, Денис Глушаков и Александр Самедов остаются тренироваться на базе в Тарасовке. Педро Роша продолжает восстанавливаться по индивидуальной программе, а Луис Адриано сыграет в Шотландии из-за дисквалификации.

Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Рейнджерс» – «Спартак» пройдет в четверг, 25 октября, в 22:00 по московскому времени.