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    Глушаков и Ещенко не включены в заявку на матч «Спартака» с «Рейнджерс»

    Обновленный тренерский штаб «Спартака» объявил состав, который отправится в Глазго на матч третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Рейнджерс». Исполняющий обязанности главного тренера московской команды Рауль Рианчо включил в этот список 19 игроков.

    Вратари: Александр Максименко и Артем Ребров;

    Защитники: Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Марко Петкович и Николай Рассказов;

    Полузащитники: Роман Еременко, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренцо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Фернандо и Софьян Ханни;

    Нападающий: Зе Луиш.

    Сообщается, что защитник Андрей Ещенко, полузащитники Джано Ананидзе, Денис Глушаков и Александр Самедов остаются тренироваться на базе в Тарасовке. Педро Роша продолжает восстанавливаться по индивидуальной программе, а Луис Адриано сыграет в Шотландии из-за дисквалификации.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Рейнджерс» – «Спартак» пройдет в четверг, 25 октября, в 22:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Спартак» Москва

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    24.10.2018 10:04
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +6913

      батог 25 октября 2018, 09:36

      Кутепова то куда? гола с Арсеналом на его совести! И ошибок куча, а их исправление - штрафные.

      1
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 24 октября 2018, 17:59

      Плохие они теперь помощники.

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 24 октября 2018, 15:48

      Федун самостоятельно сформировал состав команды на игру с Рейнджерс без
      Глушакова и Ещенко, а Р.Рианчо опубликовал этот список.Руководство клуба
      приняло позицию Д.Глушакова и вкличило их в основной состав команды, а вот
      на поездку их в Глазго не решилось это сделать открыто. Вот Каррера уедет, а
      новый тренер приступит к работе и Глушаков и Ещенко будут играть в основе.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 24 октября 2018, 14:35

      Глушакова персоной нон грата надо всем объявить. Ещенко можно дать шанс. Пускай не лучший крайний, но только не Петкович

      3
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 24 октября 2018, 12:26

      гнать накуй

      1
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      Рейтинг: +966

      Харченко 24 октября 2018, 12:14

      Руководство "Спартака" задергалось, хотя ранее Измайлов радостно говорил о возвращении Глушакова и Ещенко в основу, как о свершившемся факте. Значит поторопился.

      7
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Харченко 24 октября 2018, 14:30

      А может Измайлов просто некомпетентный работник который думал что Массимо их просто задвинул, не веря в то что они еще и днища...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7550

      серега кашин 24 октября 2018, 12:06

      и правильно нехрен им делать в основе

      4
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      Рейтинг: -10

      leod69 24 октября 2018, 11:40

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      Рейтинг: +616

      smersh45 24 октября 2018, 11:31

      изгои

      1
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      Рейтинг: +5072

      Т34 24 октября 2018, 11:07

      Сливную трубу решили с собой не брать. Мало ли чего ждать от нее, будет по энерции продолжать слив.

      3
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