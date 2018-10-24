Лопетеги будет готовить «Реал» к Класико. Марсело травмировался за пять дней до матча

Директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо ответил на вопрос о будущем главного тренера Хулена Лопетеги в мадридском клубе.

«Будет ли он руководить командой в матче с «Барселоной»? Да, в нормальной обстановке.

О нас сейчас ходит много слухов, но к матчу на «Камп Ноу» мы подойдем в отличном состоянии. Это огромная мотивация», – сказал представитель сливочных.

Вчера, 23-го октября, «Реал» обыграл «Викторию» (3:1) в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, прервав безвыигрышную серию из пяти матчей. Ранее COPE сообщал, что в случае ничьей или поражения Лопетеги лишится работы, а команду примет Антонио Конте.

В матче на «Сантьяго Бернабеу» защитник Марсело получил повреждение. Бразилец оставил команду вдесятером из-за отсутствия замен и ушел с помощью врачей. Ожидается, что клуб в ближайшее время сообщит о его состоянии.

Матч 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» – «Реал» состоится в воскресенье, 28-го октября.