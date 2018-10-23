Влашич: «Ливерпуль» – главный претендент на победу в Лиге чемпионов»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мнением о фаворите Лиги чемпионов-2018/19.

«Я бы сказал, что «Ливерпуль» – главный претендент на победу. Команда Клоппа в прошлом сезоне выступала в полуфинале, а в этом способна на большее. Также отметил бы «Манчестер Сити», «Барселона», «Ювентус» и «Реал», – сказал 21-летний хорват.

В минувшем сезоне «Ливерпуль» уступил «Реалу» в финале Лиги чемпионов со счетом 1:3.

Права на Влашича принадлежат «Эвертону», принципиальному сопернику красных. Армейцы арендовали игрока до июня 2019 года. В текущем сезоне он принял участие в 10 матчах, отметившись четырьмя голами и двумя результативными передачами.

Сегодня команда Виктора Гончаренко проведет выездной матч с «Ромой» в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов. Начало – в 22:00. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.