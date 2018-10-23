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    Влашич: «Ливерпуль» – главный претендент на победу в Лиге чемпионов»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мнением о фаворите Лиги чемпионов-2018/19.

    «Я бы сказал, что «Ливерпуль» – главный претендент на победу. Команда Клоппа в прошлом сезоне выступала в полуфинале, а в этом способна на большее. Также отметил бы «Манчестер Сити», «Барселона», «Ювентус» и «Реал», – сказал 21-летний хорват.

    В минувшем сезоне «Ливерпуль» уступил «Реалу» в финале Лиги чемпионов со счетом 1:3.

    Права на Влашича принадлежат «Эвертону», принципиальному сопернику красных. Армейцы арендовали игрока до июня 2019 года. В текущем сезоне он принял участие в 10 матчах, отметившись четырьмя голами и двумя результативными передачами.

    Сегодня команда Виктора Гончаренко проведет выездной матч с «Ромой» в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов. Начало – в 22:00. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    23.10.2018 20:16
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +966

      Харченко 23 октября 2018, 22:51

      Думай о ЦСКА, а не о "Ливерпуле".

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 23 октября 2018, 21:28

      А сработает золотое правило выборов римского папы : "Папабиле(главный кандидат в папы) никогда не становится папой"!

      0
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 23 октября 2018, 20:46

      так полуфинал или финал все же?

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Dizayner 23 октября 2018, 20:52

      В финале.

      0
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner > vladimir-7 23 октября 2018, 20:58

      а он утверждает, что команда в прошлом сезоне играла в полуфинале, а в этом способна на большее, то есть на финал)

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Dizayner 23 октября 2018, 21:01

      Я ответил, а в этом сезоне может выиграть в финале.

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      Рейтинг: +1230

      Grey33 23 октября 2018, 20:31

      Он спецом троллит болельщиков Эвертона?

      0
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      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy 23 октября 2018, 20:24

      Интересный способ не возвращаться в эвертон.

      2
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      Рейтинг: +5984

      AtticusFinch > Dimka_Foxy 23 октября 2018, 22:28

      Или перейти в Ливерпуль))

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