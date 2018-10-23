Техдиректор РФС – о Черчесове в «Спартаке»: «Информация и выеденного яйца не стоит»

Технический директор РФС Андрей Лексаков прокомментировал информацию о возможном приходе Станислава Черчесова в «Спартак». Сообщалось, что специалист может совмещать работу в московском клубе с должностью в сборной России.

«С этим вопросом лучше обращаться к Черчесову. На мой взгляд, информация и выеденного яйца не стоит.

«Совмещение постов негативно сказывается на результатах сборной? Были и хорошие примеры совмещения», – сказал Лексаков.

Напомним, вчера пост главного тренера красно-белых покинул Массимо Каррера, работавший более двух лет. Исполняющим обязанности назначен Рауль Рианчо.