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    Техдиректор РФС – о Черчесове в «Спартаке»: «Информация и выеденного яйца не стоит»

    Технический директор РФС Андрей Лексаков прокомментировал информацию о возможном приходе Станислава Черчесова в «Спартак». Сообщалось, что специалист может совмещать работу в московском клубе с должностью в сборной России.

    «С этим вопросом лучше обращаться к Черчесову. На мой взгляд, информация и выеденного яйца не стоит.

    «Совмещение постов негативно сказывается на результатах сборной? Были и хорошие примеры совмещения», – сказал Лексаков.

    Напомним, вчера пост главного тренера красно-белых покинул Массимо Каррера, работавший более двух лет. Исполняющим обязанности назначен Рауль Рианчо.

    Источник: Телеканал 360

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    23.10.2018 19:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 23 октября 2018, 19:46

      Хорошие примеры? Приведите парочку из российской истории.

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