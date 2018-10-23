Бывший пресс-атташе «Рубина»: «В каждом чемпионстве казанцев есть вклад Рианчо»

Бывший руководитель пресс-службы «Рубина» Максим Лопухов поделился мнением об экс-тренере казанцев по физподготовке Рауле Рианчо, который вчера возглавил «Спартак» на временной основе.

Испанский специалист работал в «Рубине» с 2009 по 2014 год. В московский клуб он пришел этим летом.

«Впечатления о Рианчо только положительные: очень открытый и эмоциональный человек, никогда не скрывающий своего отношения к тому или иному вопросу. Он всегда старается быть в гуще событий. И, конечно, большой специалист.

Когда он приехал в «Рубин», его практически никто не знал, а потом он здесь многого добился – в каждом чемпионстве «Рубина» есть его вклад. Говорят, в киевское «Динамо» он попал благодаря Реброву, но в сборную Украины-то его уж точно просто так бы не взяли. Как и в «Спартак».

А еще он – душа любой компании. Уверен на 100%: любой человек, кто с ним работал в Казани, независимо от должности, сохранил с ним отличные отношения – вот приедет «Спартак», и Рианчо со всеми обнимется и расцелуется, каждому найдет теплые слова», – сказал Лопухов.