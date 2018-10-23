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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Бывший пресс-атташе «Рубина»: «В каждом чемпионстве казанцев есть вклад Рианчо»

    Бывший руководитель пресс-службы «Рубина» Максим Лопухов поделился мнением об экс-тренере казанцев по физподготовке Рауле Рианчо, который вчера возглавил «Спартак» на временной основе.

    Испанский специалист работал в «Рубине» с 2009 по 2014 год. В московский клуб он пришел этим летом.

    «Впечатления о Рианчо только положительные: очень открытый и эмоциональный человек, никогда не скрывающий своего отношения к тому или иному вопросу. Он всегда старается быть в гуще событий. И, конечно, большой специалист.

    Когда он приехал в «Рубин», его практически никто не знал, а потом он здесь многого добился – в каждом чемпионстве «Рубина» есть его вклад. Говорят, в киевское «Динамо» он попал благодаря Реброву, но в сборную Украины-то его уж точно просто так бы не взяли. Как и в «Спартак».

    А еще он – душа любой компании. Уверен на 100%: любой человек, кто с ним работал в Казани, независимо от должности, сохранил с ним отличные отношения – вот приедет «Спартак», и Рианчо со всеми обнимется и расцелуется, каждому найдет теплые слова», – сказал Лопухов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.10.2018 15:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +24369

      DOCTOR PENALTY 23 октября 2018, 17:02

      Как бы с ним не лопухнуться.

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 23 октября 2018, 15:40

      Когда он приехал в Рубин,его никто не знал,а Рубин уже один раз брал золото...
      Значит вся заслуга этого Ранчо в Рубине в том, что в девятом году он просто не испортил Рубин, а вот в последующих сезонах, когда Ранчо стал специалистом, Рубин покатился вглубь))) вплоть до 14 года]))

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      Рейтинг: +18117

      ilichkadr > семёнычев 23 октября 2018, 21:35

      У хохлов похоже так же наследил, ибо никуда не вышли.........

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 23 октября 2018, 15:36

      Его первый сезон в Рубине был после чемпионства и с ним начался спад, в ДК как говорят в УПЛ они вхяли потому что большиснтво матчей игралось в Киеве...

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 23 октября 2018, 15:34

      Сильно пахнет пиаром....

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