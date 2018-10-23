Каррера проведет прощальную встречу с футболистами «Спартака»

Сегодня, 23-го октября, футболисты «Спартака» попрощаются с тренером Массимо Каррерой в рамках специальной встречи, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, игроки планируют лично поблагодарить специалиста за работу и подарить сувениры.

Каррера был уволен из «Спартака» 22-го октября, на следующий день после поражения от «Арсенала» (2:3) в матче 11-го тура чемпионата России. Итальянец занимал должность более двух лет, в течение которых выиграл чемпионат России-2016/17 и Суперкубок-2017.

На момент публикации Каррера ответил всем футболистам, которые обратились к нему в инстаграме, кроме Дениса Глушакова.

Напомним, обязанности исполняющего обязанности главного тренера команды принял Рауль Рианчо.

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