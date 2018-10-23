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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Каррера проведет прощальную встречу с футболистами «Спартака»

    Сегодня, 23-го октября, футболисты «Спартака» попрощаются с тренером Массимо Каррерой в рамках специальной встречи, сообщает «Спорт-Экспресс».

    По данным источника, игроки планируют лично поблагодарить специалиста за работу и подарить сувениры.

    Каррера был уволен из «Спартака» 22-го октября, на следующий день после поражения от «Арсенала» (2:3) в матче 11-го тура чемпионата России. Итальянец занимал должность более двух лет, в течение которых выиграл чемпионат России-2016/17 и Суперкубок-2017.

    На момент публикации Каррера ответил всем футболистам, которые обратились к нему в инстаграме, кроме Дениса Глушакова.

    Напомним, обязанности исполняющего обязанности главного тренера команды принял Рауль Рианчо.

    Каррера уходит кошмарно. Так не поступают с топ-тренерами

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.10.2018 01:50
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 23 октября 2018, 14:04

      Спасибо Массимо! Те кто действительно болеет за Спартак поймут тебя правильно.

      2
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 23 октября 2018, 13:26

      Жаль, что прощальную встречу с некоторыми футболистами Спартака Каррера проведёт не как Главный тренер.

      2
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      Рейтинг: +161

      sky-pa 23 октября 2018, 13:00

      "Спартак" - знамя советского, а затем уже и российского футбола. Бывали времена, когда он громил "Арсенал" (не тульский, а лондонский!) в двух кубковых матчах с общим счетом 8:4! (1982). На мой взгляд, знамя российского футбола должен нести российский знаменосец...

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 октября 2018, 08:25

      К победам и чемпионству все причастны, а к неудачам всегда тренер. Так проще и удобней, особенно для федунов...

      5
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 23 октября 2018, 08:14

      и скажет: пока, неудачники, я вас всегда ненавидел))))

      1
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      Рейтинг: +246

      RLoko 23 октября 2018, 07:05

      Говорят, что при Каррере Спартак не прогрессировал. Да он за последнее время столько молодежи подтянул, чем не задел на будущее. И к чемпионству он привел впервые за долгие годы. От перестановки тренеров результат не меняется, пока. А проблемы Спартака лежат намного глубже!

      6
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      Рейтинг: +502

      Евгений П 23 октября 2018, 06:02

      Уволили и уволили. Зачем каждую вторую новость теперь про него писать?..

      0
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      Рейтинг: +1163

      SaveAS > Евгений П 23 октября 2018, 07:32

      Значит эти новости сейчас читают больше, чем остальные, рейтинг издательства. Далеко ходить не нужно, пример Кокорина и Мамаева, писали вообще каждый их шаг и действия даже про мимики лица не забывали. Народу нравилось, они открывали эти ссылки, а издательства мониторит, самые читаемые новости

      1
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      Рейтинг: +26808

      slavutiq70 > Евгений П 23 октября 2018, 12:09

      Не читай .....а нам интересно....

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      Рейтинг: +10001

      Спартак10000 23 октября 2018, 05:27

      позор Федуну!

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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 23 октября 2018, 05:19

      Нужно и болельщикам,всем кто сможет,устроить достойные проводы для Массимо!Пусть это будет показателем того,что для большинства нас он был прав в своих стремлениях и делах и его увольнение недальновидно,поспешно и ошибочно.Пусть Массимо не держит зла и обиды на нас.Мы его не предавали!Спасибо ему!

      10
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      Рейтинг: +23534

      Мары 23 октября 2018, 03:38

      Прости Массимо.Просто прости, если сможешь.

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