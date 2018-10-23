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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Роналду: «Возвращение в Манчестер – особенное событие. Шлю объятия Фергюсону»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился впечатлениями от приезда в Манчестер на матч Лиги чемпионов с «Юнайтед». 33-летний португалец выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год.

    «Возвращение в Манчестер – особенное событие. Здесь у меня много воспоминаний и чувство привязанности – в частности к сэру Алексу Фергюсону, которому я шлю свои объятия.

    Этот человек очень сильно мне помог», – сказал Роналду.

    Ранее пресс-служба «бьянконери» опубликовала фотографию футболиста на стадионе «МЮ».

    Встреча 3-го тура групповой стадии ЛЧ состоится в 22:00 по московскому времени.

    Источник: Squawka

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    23.10.2018 00:46
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 23 октября 2018, 13:35

      Юве в этом матче фаворит.

      1
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      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 23 октября 2018, 07:57

      Криш,желаю тебе огромного успеха в Юве,но не в матчах с МЮ.)

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 23 октября 2018, 07:27

      Увы, в этот раз не могу тебе пожелать победы.

      2
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      Рейтинг: +12

      figu007 23 октября 2018, 00:50

      Он разве не дисквалифицирован ?

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest > figu007 23 октября 2018, 01:15

      С чего бы? То удаление липовым было, он и так уже лишнюю игру пропустил, из-за чмошного судейки...

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