Роналду: «Возвращение в Манчестер – особенное событие. Шлю объятия Фергюсону»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился впечатлениями от приезда в Манчестер на матч Лиги чемпионов с «Юнайтед». 33-летний португалец выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год.

«Возвращение в Манчестер – особенное событие. Здесь у меня много воспоминаний и чувство привязанности – в частности к сэру Алексу Фергюсону, которому я шлю свои объятия.

Этот человек очень сильно мне помог», – сказал Роналду.

Ранее пресс-служба «бьянконери» опубликовала фотографию футболиста на стадионе «МЮ».

Встреча 3-го тура групповой стадии ЛЧ состоится в 22:00 по московскому времени.