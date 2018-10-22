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    Какой вы футболист?

    «Ювентус» опубликовал фотографии Роналду после возвращения на «Олд Траффорд»

    Пресс-служба «Ювентуса» опубликовала фотографии нападающего Криштиану Роналду с «Олд Траффорд».

    Итальянский клуб прибыл в Манчестер, где завтра встретится с «Юнайтед» в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

    Роналду выступал за английский клуб с 2003 по 2009 год, выиграв суммарно девять трофеев. В статусе игрока «красных дьяволов» он также получил свой первый «Золотой мяч».

    В марте 2013 года португалец возвращался на «Олд Траффорд», будучи футболистом «Реала». Во встрече 1/8 финала Лиги чемпионов он забил победный гол.

    Источник: ФК «Ювентус»

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    22.10.2018 21:28
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 22 октября 2018, 22:52

      Гол не празднуй!!! Прояви уважение к бывшему клубу, который возможно дал тебе все для старта карьеры, ну и не унижайте сильно этот попсовый клуб, который после ухода Сафа, стал середняком, про выступление в лч с таким то трениришкой)

      0
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      Рейтинг: +358

      Vladimir93rus > BlackMurder 23 октября 2018, 00:22

      Он уже не праздновал гол , когда Реал с МЮ в лч играл , он ещё тогда головой шикарный гол забил . Думаю и в этот раз не будет , если забьёт конечно .

      -1
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      Рейтинг: +3581

      Axe111 22 октября 2018, 22:52

      Лучший

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Axe111 23 октября 2018, 10:08

      Лучший стадион ? Лучший Роналду ? Лучший автор стать ? Лучший ты ? если хочешь выразить мнение не ленись хоть.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 октября 2018, 21:43

      Какой приём будет понятно, а вот какой будет игра и результат посмотрим...

      4
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      Рейтинг: +452

      тёска 22 октября 2018, 21:37

      завтра будет плакать

      1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 22 октября 2018, 21:32

      Все дороги для Криштиану ведут на Олд Траффорд...

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