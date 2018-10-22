«Ювентус» опубликовал фотографии Роналду после возвращения на «Олд Траффорд»

Пресс-служба «Ювентуса» опубликовала фотографии нападающего Криштиану Роналду с «Олд Траффорд».

Итальянский клуб прибыл в Манчестер, где завтра встретится с «Юнайтед» в рамках 3-го тура групповой стадии Лиги чемпионов.

Роналду выступал за английский клуб с 2003 по 2009 год, выиграв суммарно девять трофеев. В статусе игрока «красных дьяволов» он также получил свой первый «Золотой мяч».

В марте 2013 года португалец возвращался на «Олд Траффорд», будучи футболистом «Реала». Во встрече 1/8 финала Лиги чемпионов он забил победный гол.