Ди Франческо: «ЦСКА – молодая команда с превосходными исполнителями»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо поделился ожиданиями от встречи с ЦСКА в Лиге чемпионов.

«Нам повезло, что сразу после поражения у нас новый матч на носу, так что мы можем сразу вернуться на победные рельсы. Надо вновь обрести себя и источник самоотдачи. Нам понадобится помощь болельщиков.

В дебюте матча со СПАЛ наш игровой настрой был в порядке, но по ходу встречи мы его растеряли. Перед матчем с ЦСКА надо в первую очередь восстановиться психологически, нежели работать над «физикой» и игровыми моментами.

Де Росси, Коларов и Шик могут быть готовы к игре. Состояние первых двух я проверю сегодня, и если они будут готовы, то войдут в заявку. У Шика небольшое мышечное воспаление, но он тренировался вчера, и я думаю, он будет в порядке.

У ЦСКА – молодая команда с превосходными исполнителями. Эта команда, возможно, чуть менее мощна физически, нежели «Виктория», но в ее составе полно талантливых футболистов, которые особенно опасны в нападении», – сказал Ди Франческо.

Встреча 3-го тура групповой стадии турнира пройдет на «Стадио Олимпико» в Риме. Начало – в 22:00 по московскому времени.