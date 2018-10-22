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    Какой вы футболист?

    «Спартак» разъяснил ситуацию с британскими визами Глушакова и Ещенко и отказом Карреры от участия в Кубке «Матч ТВ»

    «Спартак» выступил с заявлением по поводу информации, что клуб начал оформлять отстраненным от основного состава Андрею Ещенко и Денису Глушакову британские визы для участия в матче третьего тура Лиги Европы с «Рейнджерс». Кроме этого, пресс-служба красно-белых опровергла, что уволенный сегодня с поста главного тренера Массимо Каррера отказался участвовать в Кубке «Матч ТВ» в зимнее межсезонье.

    «Сегодня в прессе появился ряд публикаций, связанных со «Спартаком», которые не соответствуют действительности.

    Сообщалось, что клуб оформлял британские визы Андрею Ещенко и Денису Глушакову «за спиной главного тренера». На самом деле процесс оформления виз начался задолго до того, как эти игроки стали тренироваться с дублирующим составом. При этом визы оформлялись всем без исключения футболистам, которые были включены в заявку на Лигу Европы.

    Сообщалось также, что Массимо Каррера был против участия «Спартака» в турнире, запланированном предстоящей зимой в Катаре. На самом же деле Массимо поддержал идею выступления нашей команды в этом соревновании.

    Отметим, что «Матч ТВ» намерен транслировать матчи турнира в Катаре не на платном, а на общедоступном канале», – говорится в заявлении «Спартака».

    Источник: ФК «Спартак»

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    22.10.2018 18:25
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 23 октября 2018, 10:51

      Ну да - и про приз "лучшему тренеру" он сам очень просил ему не рассказывать.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 октября 2018, 19:22

      Глушак с Ещщенкой и без Карьеры этого позорного колхозного Рейнджерса вынесут.

      0
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      Рейтинг: +468

      LIO1987 > prezent2017 22 октября 2018, 19:42

      И что?

      2
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      Рейтинг: +10576

      ivany4 22 октября 2018, 19:18

      Когда все чисто, вы в течении часа опровержение даете.
      А тут считай сутки все кипит, а вы так долго собирались с мыслями.))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5873

      maygli 22 октября 2018, 18:57

      А вы в суд подайте за клевету.
      Ну раз действительности не соответствует.

      1
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 22 октября 2018, 18:53

      Очередная мыльная опера!!

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 22 октября 2018, 18:33

      - Василий Иванович, там беляки Петьку убили на реке.
      - Ну во первых не убили, а так оглоблей по спине проехали и не беляки, а космсорг наш Макар Ильич, и не у реки, а на хуторе, когда мы с Петькой из спальни жены нашего комсорга вылазили.

      12
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      Рейтинг: +729

      deimos88 22 октября 2018, 18:33

      Трахнеберг, сук* старая, зашевелился, как полилось гов** на руководство, лизоблюд, где вы твари были когда вашего главного тренера с говн** съедали

      13
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      Рейтинг: +5072

      Т34 22 октября 2018, 18:31

      Не журналисты, а стадо паршивых облезлых козлов! Если бы привлекали за ложь и клевету в соцсетях и СМИ, никого не осталось бы, всех посадили бы на нары.

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