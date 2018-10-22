«Спартак» разъяснил ситуацию с британскими визами Глушакова и Ещенко и отказом Карреры от участия в Кубке «Матч ТВ»

«Спартак» выступил с заявлением по поводу информации, что клуб начал оформлять отстраненным от основного состава Андрею Ещенко и Денису Глушакову британские визы для участия в матче третьего тура Лиги Европы с «Рейнджерс». Кроме этого, пресс-служба красно-белых опровергла, что уволенный сегодня с поста главного тренера Массимо Каррера отказался участвовать в Кубке «Матч ТВ» в зимнее межсезонье.

«Сегодня в прессе появился ряд публикаций, связанных со «Спартаком», которые не соответствуют действительности.

Сообщалось, что клуб оформлял британские визы Андрею Ещенко и Денису Глушакову «за спиной главного тренера». На самом деле процесс оформления виз начался задолго до того, как эти игроки стали тренироваться с дублирующим составом. При этом визы оформлялись всем без исключения футболистам, которые были включены в заявку на Лигу Европы.

Сообщалось также, что Массимо Каррера был против участия «Спартака» в турнире, запланированном предстоящей зимой в Катаре. На самом же деле Массимо поддержал идею выступления нашей команды в этом соревновании.

Отметим, что «Матч ТВ» намерен транслировать матчи турнира в Катаре не на платном, а на общедоступном канале», – говорится в заявлении «Спартака».