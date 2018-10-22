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    Какой вы футболист?

    Мутко: «В РФС по тренеру «Спартак» не обращался. Гудбай»

    Вице-премьер РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко прокомментировал информацию о том, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов может продолжить карьеру в «Спартаке».

    Ранее сообщалось, что специалист может возглавить москвичей после ноябрьских матчей национальной команды.

    «Послушайте, ну что вы начинаете? Сами это раздули, привели надуманный список кандидатов. Дальше вы на основе этого придуманного списка начинаете рассуждения. Пузырь этот надувать.

    В РФС по тренеру «Спартак» не обращался. Никто не обращался по тренеру! Пока. Поверьте, у нас достаточно комфортные отношения и со «Спартаком», и с главным тренером. Пока ничего у нас нет. Мы бы знали. Гудбай», – сказал Мутко.

    Сегодня «Спартак» уволил Массимо Карреру, руководившего командой с августа 2016 года. Итальянец привел красно-белых к победе в РПЛ и Суперкубке России.

    Каким мы запомним Карреру в России

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.10.2018 17:13
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +41

      thereddog 23 октября 2018, 13:41

      по инсайдерской информации мутко уже давно свободно шпрехает на инглише и сказал он вовсе не goodbye, а
      fuck off, fuckin' jornos
      непереводимая игра слов - буквально пошли на три буквы греб...ные журналюги )))

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      Рейтинг: +3543

      momwig_ 23 октября 2018, 09:17

      Гудбай, Витальлеонтич! ФроммайхартИнЫнглиш!

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      Рейтинг: +42

      1986Александр 23 октября 2018, 06:24

      Все язык свой тренерует: спик фром май харт, гудбай!! Уверен что кто слышал этот комметарий скорее всего лишился слуха

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      Рейтинг: +459

      77SAM 23 октября 2018, 00:05

      Когда же будет: Гудбай @ Мутко.

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      Рейтинг: +3581

      Axe111 22 октября 2018, 22:49

      Все ещё вылазиешь витя, закройся пжл

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      Рейтинг: +100913

      zigbert 22 октября 2018, 21:34

      Теперь ему можно в ФИФА работать.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 22 октября 2018, 20:31

      Полиглот,мля,Витя..

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 22 октября 2018, 19:36

      Самое класное в этой речи - Гудбай.

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      Рейтинг: +55

      zlopixatel 22 октября 2018, 19:08

      Хм... А Мутко подтянул английский))

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      Рейтинг: +122

      озеров 22 октября 2018, 18:31

      Какое региональное строительство, какой спорт. К кому вы обращаетесь? Чувак ПТУ на моториста не закончил, за двойки выгнали, а вы к нему с глупостями. Давайте Гудбасвиданья.

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