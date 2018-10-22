Мутко: «В РФС по тренеру «Спартак» не обращался. Гудбай»

Вице-премьер РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко прокомментировал информацию о том, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов может продолжить карьеру в «Спартаке».

Ранее сообщалось, что специалист может возглавить москвичей после ноябрьских матчей национальной команды.

«Послушайте, ну что вы начинаете? Сами это раздули, привели надуманный список кандидатов. Дальше вы на основе этого придуманного списка начинаете рассуждения. Пузырь этот надувать.

В РФС по тренеру «Спартак» не обращался. Никто не обращался по тренеру! Пока. Поверьте, у нас достаточно комфортные отношения и со «Спартаком», и с главным тренером. Пока ничего у нас нет. Мы бы знали. Гудбай», – сказал Мутко.

Сегодня «Спартак» уволил Массимо Карреру, руководившего командой с августа 2016 года. Итальянец привел красно-белых к победе в РПЛ и Суперкубке России.

Каким мы запомним Карреру в России