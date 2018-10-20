РПЛ. «Крылья Советов» ушли от поражения в игре с «Уралом»

Состоялся матч 11 тура РПЛ между «Уралом» и «Крыльями Советов». Хозяева забили первыми, но удержать преимущество не сумели. Ничью волжанам принес нападающий Максим Канунников.

Самарцы завершали встречу вдесятером после удаления Виталия Денисова. Обе команды идут в середине таблицы – вне зон еврокубков и вылета.

Чемпионат России. РПЛ. 11-й тур

Урал (Екатеринбург) – Крылья Советов (Самара) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Панюков, 29; 1:1 – Канунников, 51.

«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Ароян, Димитров, Емельянов (Фидлер, 81), Бикфалви, Егорычев (Евсеев, 70), Эль Кабир, Панюков (Ильин, 77).

«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Бурлак, Зотов (Чичерин, 87), Надсон (Полуяхтов, 58), Ланин (Башкиров, 46), Молло, Рохель, Антон, Корниленко, Канунников.

Предупреждения: Егорычев, 42; Евсеев, 77; Ильин, 83 – Денисов, 34; Зотов, 37; Рыжиков, 59; Полуяхтов, 90+4.

Удаления: Евсеев, 88 (вторая ж.к.) – Денисов, 55 (вторая ж.к.).

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