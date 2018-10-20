РПЛ. «Крылья Советов» ушли от поражения в игре с «Уралом»

ни чё то что на последний минуте два чуть ли не 100 % момента Кс не забили ? :D
и в 10ром давили Урал))) аж трибуны свистели))))
второй тайм браво Кс продолжаем в том же духе)
Состоялся матч 11 тура РПЛ между «Уралом» и «Крыльями Советов». Хозяева забили первыми, но удержать преимущество не сумели. Ничью волжанам принес нападающий Максим Канунников.
Самарцы завершали встречу вдесятером после удаления Виталия Денисова. Обе команды идут в середине таблицы – вне зон еврокубков и вылета.
Чемпионат России. РПЛ. 11-й тур
Урал (Екатеринбург) – Крылья Советов (Самара) – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Панюков, 29; 1:1 – Канунников, 51.
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Ароян, Димитров, Емельянов (Фидлер, 81), Бикфалви, Егорычев (Евсеев, 70), Эль Кабир, Панюков (Ильин, 77).
«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Бурлак, Зотов (Чичерин, 87), Надсон (Полуяхтов, 58), Ланин (Башкиров, 46), Молло, Рохель, Антон, Корниленко, Канунников.
Предупреждения: Егорычев, 42; Евсеев, 77; Ильин, 83 – Денисов, 34; Зотов, 37; Рыжиков, 59; Полуяхтов, 90+4.
Удаления: Евсеев, 88 (вторая ж.к.) – Денисов, 55 (вторая ж.к.).