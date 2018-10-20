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    РПЛ. «Крылья Советов» ушли от поражения в игре с «Уралом»

    Состоялся матч 11 тура РПЛ между «Уралом» и «Крыльями Советов». Хозяева забили первыми, но удержать преимущество не сумели. Ничью волжанам принес нападающий Максим Канунников.

    Самарцы завершали встречу вдесятером после удаления Виталия Денисова. Обе команды идут в середине таблицы – вне зон еврокубков и вылета.

    Чемпионат России. РПЛ. 11-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Крылья Советов (Самара) – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Панюков, 29; 1:1 – Канунников, 51.

    «Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Ароян, Димитров, Емельянов (Фидлер, 81), Бикфалви, Егорычев (Евсеев, 70), Эль Кабир, Панюков (Ильин, 77).

    «Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, Бурлак, Зотов (Чичерин, 87), Надсон (Полуяхтов, 58), Ланин (Башкиров, 46), Молло, Рохель, Антон, Корниленко, Канунников.

    Предупреждения: Егорычев, 42; Евсеев, 77; Ильин, 83 – Денисов, 34; Зотов, 37; Рыжиков, 59; Полуяхтов, 90+4.

    Удаления: Евсеев, 88 (вторая ж.к.) – Денисов, 55 (вторая ж.к.).

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.10.2018 15:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 20 октября 2018, 19:18

      ни чё то что на последний минуте два чуть ли не 100 % момента Кс не забили ? :D
      и в 10ром давили Урал))) аж трибуны свистели))))
      второй тайм браво Кс продолжаем в том же духе)

      1
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      Рейтинг: +142

      SERG63 20 октября 2018, 16:49

      Ставил на ничью...так и получили. По игре...

      0
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      Рейтинг: +557

      Горкин Блеванов 20 октября 2018, 16:11

      Не фига, напротив, это Урал спасся

      4
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 20 октября 2018, 15:56

      Тоже неплохо!! Очко на выезде запишем в плюс.

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