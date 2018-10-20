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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Кокорин и Мамаев переведены в двухместные камеры «Бутырки»

    Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал о переводе Александра Кокорина и Павла Мамаева из карантина в двухместные камеры.

    Напомним, 12-го октября игроки «Зенита» и «Краснодара» были помещены в СИЗО «Бутырка» до 8-го декабря в рамках уголовного дела по статье «Хулиганство».

    «Все трое переведены из карантина в обычные камеры: Павел Мамаев и Александр Кокорин содержатся в двухместных камерах, Кирилл Кокорин (младший брат футболиста – прим. «Бомбардира») – в трехместной.

    Все необходимое в камерах есть, жалоб от них не поступало», – сказал Мельников.

    Самый короткий и понятный разбор по Кокорину и Мамаеву
    Их арестовали. И это не конец
    «Зенит» и «Краснодар» реагируют на дело Кокорина и Мамаева абсолютно по-разному

    Источник: Интерфакс

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    20.10.2018 00:47
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 20 октября 2018, 15:18

      Жизнь налаживается.

      2
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      Рейтинг: +9

      Мяч Футбольный 20 октября 2018, 13:39

      Конечно то как они отметелили толпой водилу - это жесть. Но надо разобраться, как это началось. Кто кому чего сказал. И первым Мамаева ударил Соловчук! Кокорин, кстати, похоже, Соловчука пальцем не тронул.
      В "Кофеманию" они пришли уже заведенные. Видео оттуда начинается почему-то с момента удара стулом. А что было до этого? Куда и почему делись эти кадры? Что скрывает господин Пак? Задайтесь этим вопросом и не стесняйтесь, спрашивайте других! ГДЕ ВИДЕО ИЗ КАФЕ ДО УДАРА СТУЛОМ?!

      -1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 20 октября 2018, 12:18

      какие могут быть жалобы ? они же вдвоём будут всё есть там а харчи и деньги от передачи папани мамая

      3
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 20 октября 2018, 10:59

      Не удивлюсь, если кокоша с мамашей в одну камеру попали...)))

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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 20 октября 2018, 10:51

      вот и хорошо))) у каждого по любовничку будет)))...а у младшого даже двое)))

      1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 20 октября 2018, 08:59

      Прогресс очевиден. Значит работают адвокаты, деньги и общественность.
      Ожидаем одноместный номер с бабами, шампанским и теликом.

      2
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      Рейтинг: +653

      MichelWB > +50/-50 20 октября 2018, 10:20

      И кальяном!

      1
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо > +50/-50 20 октября 2018, 10:52

      питухам бабы не нужны)))шампусик и наркота - это даааа

      1
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 20 октября 2018, 08:37

      VIP клиентам скоро девочек подгонят

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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо > Garrincha58 20 октября 2018, 10:50

      а зачем им девочки? ты их совместные фото видел? им же и вдвоем хорошо всегда было

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      Рейтинг: +1532

      starche 20 октября 2018, 07:53

      Простор для фантазии..........))

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      Рейтинг: +6328

      Добрый Бобер 20 октября 2018, 07:29

      Класса "люкс"?

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 20 октября 2018, 07:15

      Как только у них деньги закончатся, либо отпустят, либо по полной закроют....

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      Рейтинг: +653

      MichelWB > пряник929 20 октября 2018, 10:21

      Ой не скоро это будет. говорят пока они сидят уже 10,5 лямов "заработали".

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 > MichelWB 20 октября 2018, 12:32

      заработали, не значит сами получили и у себя оставили....

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