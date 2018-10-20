Кокорин и Мамаев переведены в двухместные камеры «Бутырки»

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал о переводе Александра Кокорина и Павла Мамаева из карантина в двухместные камеры.

Напомним, 12-го октября игроки «Зенита» и «Краснодара» были помещены в СИЗО «Бутырка» до 8-го декабря в рамках уголовного дела по статье «Хулиганство».

«Все трое переведены из карантина в обычные камеры: Павел Мамаев и Александр Кокорин содержатся в двухместных камерах, Кирилл Кокорин (младший брат футболиста – прим. «Бомбардира») – в трехместной.

Все необходимое в камерах есть, жалоб от них не поступало», – сказал Мельников.