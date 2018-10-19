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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Орлов: «Паредес сейчас, как Аршавин. И у Дзюбы это происходит все чаще»

    Футбольный комментатор Геннадий Орлов о главных ошибках футболистов «Зенита», которые зависят от класса игрока.

    «Главное в футболе – принятие решения до того, как получил мяч. Чем раньше момент принятия решения, тем перспективнее дальнейшие действия. Как в шахматах. Футбол – это на самом деле шахматы.

    Клопп, Моуринью всегда требуют от игроков в первую очередь думать! Предвидеть надо, что будет происходить, считать ходы, а не смотреть под ноги, опустив голову.

    Смольникову в матче с «Анжи» для начала надо было просто отбить мяч, который летел на него. Отбрось на два-три метра хотя бы – уже другая игровая ситуация. Это и есть ошибка в принятии решения, это и есть класс игрока.

    Часто такое происходит у Александра Ерохина, у Далера Кузяева – они принимают решение только после получения мяча. А на самом деле класс игрока – успеть раньше это сделать. Так ведь играл Андрей Аршавин, сейчас – Леандро Паредес. У Артема Дзюбы это сейчас происходит все чаще.

    И важно мяч не на месте принимать, а, предвидя развитие ситуации, сразу уходить в перспективную сторону. Вспомните Халка: он хоть и большой, а сразу уходил, приняв мяч, с этой точки. Вот тогда первый ход всегда будет за форвардом – нападающий играет белыми! Ты должен сделать первый ход неожиданным – это навеки, это аксиома для футбола», – считает Орлов.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    19.10.2018 11:43
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 19 октября 2018, 17:24

      Оказывается он капец как в футболе разбирается))

      0
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      Рейтинг: +718

      ДВС 19 октября 2018, 17:16

      У Паредеса и Аршавина общего только то, что оба хорошо видят поле и могут отдать точный пас на обострение. Аршин играл впереди, имел отличный дриблинг и всегда сам был угрозой для ворот соперника. Паредес играет глубже и выполняет функции опорника. Зато хорошо бьёт штрафные.

      1
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 19 октября 2018, 16:36

      Вот и расскажи Ерохину и Кузяеву - как надо принимать мяч.

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 19 октября 2018, 14:25

      Быстро Геннадий можно сделать только китайскую ничью, одев шахматное поле аппоненту на уши.В противном случае будет выбираться дальнейший ход долго, нудно, но верно.Без права на ошибку.К футболу это имеет отношение если только на примере Дзюбы.Он тоже пока свою корму развернёт(долго, нудно и безальтернативно), все остальные игроки уходят в длительный забег.

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      Рейтинг: +706

      SanInstructor 19 октября 2018, 13:35

      Генадий, маразм все чаще дает о себе знать?

      3
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      Рейтинг: +3795

      serppion 19 октября 2018, 12:34

      Для тупого футбольного комментатора Геннадия Орлова, путающего футбол с шахматами: если в шахматах во главу угла ставить скорость принятия решения, то перспектива дальнейших действий будет ужасающая. Классические шахматы превратятся в рапид, блиц, где качество игры, глубина анализа на порядок ниже.

      2
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      Рейтинг: +718

      ДВС > serppion 19 октября 2018, 17:07

      Ради объективности замечу, что Орлов говорит не о скорости принятия решений в данный момент, а о том, что решение должно приниматься раньше до возникновения ситуации. Нюансик, но существенный.

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion > ДВС 20 октября 2018, 02:21

      Судя по написанной Орловым заметке, он даже не догадывается о каких-либо нюансах. Переложи его измышления на шахматы - помрешь со смеху. Как это можно принять решение до того, как соперник еще не сделал хода?! Стратегия - стратегией, бредятина - бредятиной.

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      Рейтинг: +5072

      Т34 19 октября 2018, 12:27

      Нет, Гена, шахматы для тебя слишком сложны. Переходи на домино. Самое то для тебя, во дворе с пенсионерами "козла" забивать. Там и будешь их просвещать на футбольные темы, если "рыбу" на голове не сделают со всего маху. Зануд нигде не любят.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 19 октября 2018, 12:11

      В классических шахматах, Гена, ищут не быстрые ходы, а лучшие в данной позиции. Быстро соображать -- не значит точно и продуманно сыграть. Футбольный игровой интеллект не в этом заключается. Для кого-то это аксиома, а для других высшая математика вместе с сопроматом...

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      Рейтинг: +1775

      VGreen 19 октября 2018, 11:58

      Заголовок пипец конечно непонятный:
      «Паредес сейчас, как Аршавин. И у Дзюбы это происходит все чаще»

      открывая статью, думал, о чем же она, что там у Дзюбы происходит всё чаще, неужто Паредес загулял, как Аршавин, и Дзюба тоже всё чаще))

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      Рейтинг: +215

      iuda 19 октября 2018, 11:57

      Господин Орлов, не пора ли Вам идти комментировать шахматы

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