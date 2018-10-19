Орлов: «Паредес сейчас, как Аршавин. И у Дзюбы это происходит все чаще»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов о главных ошибках футболистов «Зенита», которые зависят от класса игрока.

«Главное в футболе – принятие решения до того, как получил мяч. Чем раньше момент принятия решения, тем перспективнее дальнейшие действия. Как в шахматах. Футбол – это на самом деле шахматы.

Клопп, Моуринью всегда требуют от игроков в первую очередь думать! Предвидеть надо, что будет происходить, считать ходы, а не смотреть под ноги, опустив голову.

Смольникову в матче с «Анжи» для начала надо было просто отбить мяч, который летел на него. Отбрось на два-три метра хотя бы – уже другая игровая ситуация. Это и есть ошибка в принятии решения, это и есть класс игрока.

Часто такое происходит у Александра Ерохина, у Далера Кузяева – они принимают решение только после получения мяча. А на самом деле класс игрока – успеть раньше это сделать. Так ведь играл Андрей Аршавин, сейчас – Леандро Паредес. У Артема Дзюбы это сейчас происходит все чаще.

И важно мяч не на месте принимать, а, предвидя развитие ситуации, сразу уходить в перспективную сторону. Вспомните Халка: он хоть и большой, а сразу уходил, приняв мяч, с этой точки. Вот тогда первый ход всегда будет за форвардом – нападающий играет белыми! Ты должен сделать первый ход неожиданным – это навеки, это аксиома для футбола», – считает Орлов.