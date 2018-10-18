Семак: «Общаюсь с Гаджиевым и Бердыевым. Они наблюдают за мной с интересом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об отношениях с главным тренером «Рубина» Курбаном Бердыевым и бывшим главным тренером «Амкара» Гаджи Гаджиевым.

– Самый необычный совет, который получили за это время?

– Столько людей дозванивается! Общаемся после матчей с Бердыевым, Гаджиевым… Наблюдают за мной с интересом. Даже переживают. После какой-то игры Гаджиев сказал: «Сережа, ты должен быть спокойнее».

– Вы – спокойнее?!

– Ну да. Я в интервью резковато заговорил. Отвечаю: «Гаджи Муслимович, так вопрос-то не вытекал из ситуации» – «А ничего. Все равно надо быть спокойнее…» – «Понял!» Нужно, думаю, пересмотреть еще раз тот момент. Хотя эмоции у меня будут всегда. Иногда не спрячешь, это нормально. Я останусь самим собой. Все ошибаются – надо принять это и идти дальше.