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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Семак: «Общаюсь с Гаджиевым и Бердыевым. Они наблюдают за мной с интересом»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал об отношениях с главным тренером «Рубина» Курбаном Бердыевым и бывшим главным тренером «Амкара» Гаджи Гаджиевым.

    – Самый необычный совет, который получили за это время?

    – Столько людей дозванивается! Общаемся после матчей с Бердыевым, Гаджиевым… Наблюдают за мной с интересом. Даже переживают. После какой-то игры Гаджиев сказал: «Сережа, ты должен быть спокойнее».

    – Вы – спокойнее?!

    – Ну да. Я в интервью резковато заговорил. Отвечаю: «Гаджи Муслимович, так вопрос-то не вытекал из ситуации» – «А ничего. Все равно надо быть спокойнее…» – «Понял!» Нужно, думаю, пересмотреть еще раз тот момент. Хотя эмоции у меня будут всегда. Иногда не спрячешь, это нормально. Я останусь самим собой. Все ошибаются – надо принять это и идти дальше.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.10.2018 22:57
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1297

      compka 20 октября 2018, 01:58

      Аксакалы футбола и один из лучших учеников, в чем-то превзошедший своих учителей

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