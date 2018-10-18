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    Какой вы футболист?

    Билялетдинов: «Рубин» бросался деньгами налево и направо, встречал игроков с салютами и всем прочим»

    Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал отстранение казанцев от участия в еврокубках за нарушение финансового фэйр-плей.

    Сегодня стало известно, что УЕФА дисквалифицировал «Рубин» на один розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы, если казанцы получат право выступать в этих турнирах в ближайшие два сезона.

    «Сложно представить, что это произошло с «Рубином». Я не знаю, почему они прозевали этот момент. У «Рубина» это было уже давно, когда я приходил в декабре 2013 года, мы уже тогда были под фэйр-плей.

    Мы не могли позволить себе приобрести игроков, мы могли только взять в аренду. И чтобы что-то приобрести, надо было что-то продать. Штрафные санкции подразумевали периодические выплаты по погашению порядка 6 миллионов, и не рублей, если я не ошибаюсь.

    Конечно, могу что-то путать, финансовые вопросы – это все-таки к тем, кто тогда был у руля. Знаю, что за год мы погасили больше половины. И в 2015 году были близки к тому, чтобы выплатить штраф. Плюс, мы прошли квалификацию в еврокубки, резко снизили суммы расходов. Была большая экономия, не один десяток миллионов был сэкономлен. Казалось бы, еще год-полтора, и санкции должны были быть сняты.

    По-моему, такие же санкции были наложены на «Зенит» и на «Анжи». Не знаю, как они рассчитались, но мы должны были погасить все санкции к 2016 году.

    Как они упустили момент? Судя по информации, которую можно найти на разных порталах, особенно в период испанского тренера перед началом чемпионата покупки были по 10 миллионов. Бросались деньгами налево и направо, игроков приветствовали с салютами и всем прочим. Это я уже со стороны наблюдаю. Знаю проблемы «Анжи», «Томи», где 50 тысяч рублей уже считается за счастье», – сказал Билялетдинов.

    Источник: Sport24

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    18.10.2018 15:51
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 20 октября 2018, 11:06

      Молчал бы..Сам своего сына(днище а не футболист) с откуда-то с лавки привёз на не хилую личку..

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      Рейтинг: +1297

      compka 20 октября 2018, 01:52

      Билялетдинов еще долго будет плеваться в сторону Рубина. Что отец, что сын - два бездаря. Ринату клуб после Бердыева достался в полном боевом составе, еще до покупки этих дорогих безделушек вроде Сонга и др. Не смог он удержать команду, ни по уровню игры ни по составу, теперь ворчит...

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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 18 октября 2018, 21:37

      Вот она зависть человеческая...,до сих пор забыть не можешь,что тебя без салюта проводили.))))

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      Рейтинг: +298

      Алексей новый 18 октября 2018, 21:20

      Большие деньги портят не только людей, но даже целые клубы, особенно если деньги сваливаются тупо меркантильных людей (руководителей клубов).

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 18 октября 2018, 17:22

      За то ПСЖ или Милан не наказывают!!! отлично

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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 18 октября 2018, 16:55

      и к приходу Бердыева все разбросал !!!

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 18 октября 2018, 16:29

      Конечно с одной стороны когда видишь как тратят деньги некоторые клубы такие как Париж и почти все клубы Англии кажется смешными эти претензии к Рубину , но с другой стороны надо уметь обходить этот пресловутый финансовый фэйр-плей как это делают остальные команды в Европе , но как я понимаю в Рубине в последние годы был определенный бардак в руководстве клуба и в такой ситуации не удивительно , что никому не было дела до возможного наказания команды. Конечно чем больше проходит времени тем больше понимаешь ,что финансовый фэйр-плей не помогает сделать разницу между " богатыми" и "бедными" клубами в футболе меньше , а скорее наоборот делает её больше , но это на самом деле было понятно ещё когда он принимался . Думаю здесь по настоящему мог бы помочь опыт северо-американских лиг таких как НБА и НХЛ , у них там команда не может платить игрокам больше определенной суммы на всю команду , а если владелец команды хочет тратить больше на игроков то он тратит больше , но при этом платит достаточно большой налог лиге, в футболе это могло бы быть УЕФА.

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      Рейтинг: +3609

      александр п 18 октября 2018, 16:04

      При Билле Рубин играл в зрелищный футбол и народ ходил на него.Но у нас футболом рулят дилетанты и съели хорошего специалиста,как когда то Красножана.

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