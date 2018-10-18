Билялетдинов: «Рубин» бросался деньгами налево и направо, встречал игроков с салютами и всем прочим»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал отстранение казанцев от участия в еврокубках за нарушение финансового фэйр-плей.

Сегодня стало известно, что УЕФА дисквалифицировал «Рубин» на один розыгрыш Лиги чемпионов и Лиги Европы, если казанцы получат право выступать в этих турнирах в ближайшие два сезона.

«Сложно представить, что это произошло с «Рубином». Я не знаю, почему они прозевали этот момент. У «Рубина» это было уже давно, когда я приходил в декабре 2013 года, мы уже тогда были под фэйр-плей.

Мы не могли позволить себе приобрести игроков, мы могли только взять в аренду. И чтобы что-то приобрести, надо было что-то продать. Штрафные санкции подразумевали периодические выплаты по погашению порядка 6 миллионов, и не рублей, если я не ошибаюсь.

Конечно, могу что-то путать, финансовые вопросы – это все-таки к тем, кто тогда был у руля. Знаю, что за год мы погасили больше половины. И в 2015 году были близки к тому, чтобы выплатить штраф. Плюс, мы прошли квалификацию в еврокубки, резко снизили суммы расходов. Была большая экономия, не один десяток миллионов был сэкономлен. Казалось бы, еще год-полтора, и санкции должны были быть сняты.

По-моему, такие же санкции были наложены на «Зенит» и на «Анжи». Не знаю, как они рассчитались, но мы должны были погасить все санкции к 2016 году.

Как они упустили момент? Судя по информации, которую можно найти на разных порталах, особенно в период испанского тренера перед началом чемпионата покупки были по 10 миллионов. Бросались деньгами налево и направо, игроков приветствовали с салютами и всем прочим. Это я уже со стороны наблюдаю. Знаю проблемы «Анжи», «Томи», где 50 тысяч рублей уже считается за счастье», – сказал Билялетдинов.