Анри: «Я не единственный в «Монако» кто принимает решения. У помощников свой взгляд на вещи»

Новый главный тренер «Монако» Тьерри Анри рассказал о том, кто повлиял на его развитие из тренеров во время карьеры футболиста.

– Можно ли сказать, что начинать карьеру в «Монако» естественно для вас? На вашем жизненном пути были такие тренеры, как Хосеп Гвардиола и Арсен Венгер, кем вы вдохновлялись?

– Когда поступило предложение, согласиться на него – было выбором, исходящим от сердца. Это мечта, которая становится реальностью. Впереди много работы, но находиться здесь – крайне приятно. Я многому научился в «Нанте» под руководством Жан-Клода Содо и Рейнальда Денье, они жили футболом. Я также не забываю о тренерском штабе Клерфонтена. Арсен Венгер несомненно открыл для меня много нового. Еще мне повезло тренироваться у Хосепа Гвардиолы, который тоже сделал определенный вклад в копилку моих знаний.

– В каком стиле вы попытаетесь выстроить игру?

– Я не хочу вдаваться в детали. Прежде всего нужно работать с установкой на дальнейшего соперника. Я не единственный кто принимает решения, у моих помощников свой взгляд на вещи, хоть он и очень схож с моим. Мы должны все обсуждать и решать вместе.

– Может ли величие вашей карьеры быть козырем на тренерском пути?

– Я на это надеюсь, но это не значит, что мне будет просто. Есть еще много вещей, которые предстоит усвоить, когда переходишь на другую сторону – нужно быть терпеливым.