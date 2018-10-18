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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Анри: «Я не единственный в «Монако» кто принимает решения. У помощников свой взгляд на вещи»

    Новый главный тренер «Монако» Тьерри Анри рассказал о том, кто повлиял на его развитие из тренеров во время карьеры футболиста.

    – Можно ли сказать, что начинать карьеру в «Монако» естественно для вас? На вашем жизненном пути были такие тренеры, как Хосеп Гвардиола и Арсен Венгер, кем вы вдохновлялись?

    – Когда поступило предложение, согласиться на него – было выбором, исходящим от сердца. Это мечта, которая становится реальностью. Впереди много работы, но находиться здесь – крайне приятно. Я многому научился в «Нанте» под руководством Жан-Клода Содо и Рейнальда Денье, они жили футболом. Я также не забываю о тренерском штабе Клерфонтена. Арсен Венгер несомненно открыл для меня много нового. Еще мне повезло тренироваться у Хосепа Гвардиолы, который тоже сделал определенный вклад в копилку моих знаний.

    – В каком стиле вы попытаетесь выстроить игру?

    – Я не хочу вдаваться в детали. Прежде всего нужно работать с установкой на дальнейшего соперника. Я не единственный кто принимает решения, у моих помощников свой взгляд на вещи, хоть он и очень схож с моим. Мы должны все обсуждать и решать вместе.

    – Может ли величие вашей карьеры быть козырем на тренерском пути?

    – Я на это надеюсь, но это не значит, что мне будет просто. Есть еще много вещей, которые предстоит усвоить, когда переходишь на другую сторону – нужно быть терпеливым.

    Источник: ФК «Монако»

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    18.10.2018 08:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 18 октября 2018, 18:10

      Только удачной тренерской карьеры.

      2
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      Рейтинг: +3022

      Dgad 18 октября 2018, 09:41

      Надеюсь у Тьери все получится, удачи на тренерском кресле!

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 октября 2018, 09:01

      Анри был ярким и незаурядным футболистом, удачи и успеха ему на тренерском поприще !

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