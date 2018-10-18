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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Бушманов: «До сих пор считаю правильным решение не ставить Чалова на матч с Сербией»

    Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов продолжает считать правильным решение выставить в составе команды на проигранный сентябрьский матч против Сербии Георгия Мелкадзе, а не Федора Чалова.

    Под его руководством команда не смогла пробиться в финальную часть Евро-2019.

    — Как часто вам припоминали тот факт, что вы не выпустили Чалова в проигранном сентябрьском матче с Сербией?

    — У нас всегда в каждом матче выходил состав, который на данный момент был сильнейшим. В той игре было принято решение поставить Мелкадзе. До сих пор считаю, что это было правильное решение.

    На тот момент мы полагали, что Мелкадзе будет предпочтительнее. Это наш нападающий номер один в отборочном цикле, он забивал. И ту самую игру с сербами провел хорошо. А мы, еще раз скажу, играли с преимуществом.

    — Претензии со стороны болельщиков понятны. А специалисты вам высказывали за то решение?

    — Изначально, еще до матча, мне было понятно, что начнутся такие вопросы. Потому что Федя играет за ЦСКА, забивает в премьер-лиге. Но поймите: у Чалова бомбардирские качества, он их демонстрирует, но он очень командный игрок. Федя зависим от команды. Он не такой форвард, который берет мяч, обыгрывает двоих-троих и создает гол из ничего. Свою эффективность Чалов показывает тогда, когда вписан в коллективную игру, когда партнеры его понимают, когда он понимает партнеров.

    Неслучайно в октябре Федя провел оба матча и в каждом был хорош, забивал. Потому что получилась армейская связка. В сентябре этой связки не существовало в природе в принципе! Обляков тогда только перешел в ЦСКА, Ахметов набирал форму, а до этого не играл чуть ли не целый год в «Рубине».

    И мы не стали его привлекать в команду тогда, потому что вряд ли бы сыграл хорошо. А сейчас ребята провели месяц в клубе, сыгрались, начали друг друга понимать – и мы сделали на них ставку.

    Молодежка провалила отбор на Евро и Олимпиаду. Снова

    Источник: «Чемпионат»

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    18.10.2018 06:54
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 18 октября 2018, 17:51

      Решение было бы правильным ,если бы победили сербов.

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      Рейтинг: +6115

      subbotaspartak 18 октября 2018, 13:36

      На Европу не попал.
      На Олимпиаду не попал.
      Конечно правильно....
      Я б тебя к клубам не подпускал.

      1
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 18 октября 2018, 10:10

      До сих пор считаю не правильным решение назначить тренером "молодежки" физрука Бушманова

      4
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      Рейтинг: +13754

      Dominator777 18 октября 2018, 09:04

      Тренеришка не видит своих ошибок, или видит, но не хочет их признавать...печально.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 октября 2018, 08:33

      Из ЦСКА в основу полкоманды можно было привлекать играть молодёжку страны.

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Рубик Докоян 18 октября 2018, 09:03

      )) "за молодёжку" и далее по тексту.

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 18 октября 2018, 07:42

      Извинился бы и признал что не все решения были правильными.

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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 18 октября 2018, 07:35

      считаю его бездарем(Бушманова) , а мелкадзе что 2-3 обыгрывает??? вообще низкосортный нап


      О б лякова и Ахметова скауты ЦСКА приметили и купили их, а тренер сборной России их до прихожа в цска не видел

      4
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