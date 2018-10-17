Кафельников: «Каррера лично был заинтересован в трансфере Самедова. Извиняюсь перед Александром за свой твит»

Бывший теннисист, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников извинился перед полузащитником красно-белых Александром Самедовым. В сентябре Кафельников написал твит, в котором обвинил футболиста в бунте против главного тренера команды Массимо Карреры. Информация оказалась недостоверной.

«После сегодняшней беседы с Массимо, убедился на 1000000000% – он наш тренер.

Я сдерживаю обещания. Лично поговорил с Массимо.Он мне сказал, что в трансфере Самедова был он лично заинтересован. Поэтому признаю, был не прав. Приношу извинения Александру Самедову за твит о бунте», – написал Кафельников в своем твиттере.