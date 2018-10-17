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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Кафельников: «Каррера лично был заинтересован в трансфере Самедова. Извиняюсь перед Александром за свой твит»

    Бывший теннисист, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников извинился перед полузащитником красно-белых Александром Самедовым. В сентябре Кафельников написал твит, в котором обвинил футболиста в бунте против главного тренера команды Массимо Карреры. Информация оказалась недостоверной.

    «После сегодняшней беседы с Массимо, убедился на 1000000000% – он наш тренер.

    Я сдерживаю обещания. Лично поговорил с Массимо.Он мне сказал, что в трансфере Самедова был он лично заинтересован. Поэтому признаю, был не прав. Приношу извинения Александру Самедову за твит о бунте», – написал Кафельников в своем твиттере.

    Источник: Твиттер Евгения Кафельникова

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    17.10.2018 22:52
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 18 октября 2018, 16:57

      Пусть ему это высказывание будет горьким уроком на будущее.

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 18 октября 2018, 08:35

      твитераст

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3542

      aaaaahhhh 18 октября 2018, 08:25

      жизнь не научила - сперва думать , потом говорить.., а вроде взрослый уже.

      4
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      Рейтинг: +8757

      tesch 18 октября 2018, 07:36

      Ну хоть извинился.

      7
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 18 октября 2018, 03:44

      поздно

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 18 октября 2018, 00:18

      Я думал он (Мистер Фаянс) завязал!!Ан нет!!!Вещества продолжают действовать!!

      3
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      Рейтинг: +5072

      Т34 17 октября 2018, 23:22

      Можно хоть сотни раз извиняться, но маховик негатива набрал свои обороты и находятся болельщики, которые брызжут слюной, поддавшись на вбросы всяких кафельниковых, ловчевых и им подобных. Вот так и раскачивают лодку люди, которые вроде бы свои, красно-белые, но без царя в голове. У них нет правила сначала подумать, а потом говорить. Им лишь бы брякнуть свое мнение на публику. Этот, хорошо хоть извинился, хоть и поздно, другие и это сделать не удосуживаются.

      6
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      Рейтинг: +23534

      Мары 17 октября 2018, 22:58

      Самое страшное, что бунт таких вот ТВИТЕРастов пролез в ряды и наших красно белых болел.Понятно, что их мало, но не зря же в народе существует поговорка: Мал клоп, да вонюч.Эта поговорка как раз про них, но как я говорил ранее, их очень мало.И это я считаю проверкой и прививкой от будущих невзгод или каких то проблем.Становление команды это самое трудное время для любого коллектива.

      8
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Мары 18 октября 2018, 08:54

      Да ничего страшного,никакие твиты спортсменам не страшны,причины кризиса в потере мотивации костяка Спартака.Были тренеры которые специально провоцировали конфликт в коллективе ,что бы "зажечь" футболистов.Но во всём надо знать меру, футболисты могут потерять уверенность в себе,а это резко снижают их возможности.

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      Рейтинг: +23534

      Мары > александр п 18 октября 2018, 14:33

      Какая мотивация Саш, когда пол команды между собой не сыграны.Готовили в межсезонке один состав, а на поле другой выходит.6 (шесть) человек по той или иной причине отсутствуют даже в заявке.А ты тут про мотивацию рассказываешь.Она конечно важна, но этот случай не про Спартак.

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      александр п > Мары 18 октября 2018, 14:46

      Мотивация нужна на тренировках,после чемпионского сезона ,если нет конкуренции очень трудно заставить игроков тренироваться на пределе своих возможностей.Сдали Фернандо,Адриано,Глушаков ,Ещенко,Самедов.Комбаров ,согласен с Кафельниковым,игрок не уровня Спартака,не может выполнить нацеленный кросс со своего фланга.Да ещё Жиго травмировался.

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      Мары > александр п 18 октября 2018, 15:29

      Саш, не заставляй меня говорить, что ты капитан очевидность.По Фернандо, Адриано и Самедову согласен.Глушакова и Ещенко в команде больше не будет.Глушаков уйдёт в зимнюю паузу, а Ещенко досидит до лета и и контракт с ним уже не переподпишут.Комбаров не уровень Спартака к сожалению, а Жиго всего лишь травмирован, а значит встанет в строй.Остаются вчерашние дублёры, которых ещё учить и учить.Опыт, дело наживное, но не быстрое.

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      александр п > Мары 18 октября 2018, 15:37

      Дублёров в современном футболе никто через основной состав не готовит.Проблемы Спартака в плохом менеджменте,вовремя не ввели свежую кровь,Федуну до Гинера в футболе далеко ,хотя мужик умный,если он сам статью написал.Списывать игроков каждый дурак может,а вот заставить их пахать на тренировках в этом высший пилотаж.

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      Мары > александр п 18 октября 2018, 16:19

      А Миллеру до них обоих как до Китая раком.
      Воспитанники Зенита играют где угодно, только не в Зените.
      И кстати о списывании игроков.Не знаешь предисловия, лучше помолчи.Предателей ни где не любят.

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      александр п > Мары 18 октября 2018, 16:34

      Какие предатели в футболе? Раньше бывало игры сдавали ,но сейчас вроде бы этого не слышно.Просто обычная история ,игроки снизили планку ,а виноваты в этом все кроме них.

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      Мары > александр п 18 октября 2018, 16:45

      Саш, разговор окончен.
      У меня 2 варианта ответа.Либо ты туп либо просто не в курсе происходящего.Склоняюсь ко второму варианту, а потому разговор теряет весь смысл по причине твоего незнания.

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      александр п > Мары 18 октября 2018, 16:49

      Как то туманно изъясняешься.Хочешь сказать что Глушков и Ещенко весной начали сливать тренера? Если это так то это предательство.

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      Мары > александр п 18 октября 2018, 17:44

      Именно так Саш.А возглавлял бунт Пилипчук, которому дали гарантию, что Глушаков, Ещенко, Комбаров Д, Ребров в дальнейшем будут переподписаны.Это те о которых известно точно.Вот только Ребров отказался поддерживать гоп компанию и тогда попытались в свою орбиту втянуть Самедова, который так же как Ребров тоже отказался от бунта.А руководил всем этим процессом некий Наиль Измайлов.Погугли по поводу этого орла.Удивишься как мало информации Гугл о нём даст, хотя фактически в управление команды это второй человек после Федуна.
      Измайлов пришёл в клуб на рубеже времён, когда в клубе фактически властвовал один человек.И это как я думаю ты догадался, сам Валерий Георгеевич Карпин.Так вот по тем временам ходило много слухов и вот один из них заключался в том, что игроки в команду покупались по одним строго фиксированным ценам, а в реальности за них доплачивалось и вот это доплату Валера и продавец раскидывали по своим карманам.Не знаю правда это или нет, но некоторые казавшиеся тогда очень удачные покупки, сейчас выглядят уже не много в другом свете.Взять к примеру Бокетти, который на тот момент котировался очень прилично, а оказался у нас чуть ли не бесплатно.Так вот Измайлов судя по всему, решил приобрести в команду карманного тренера, который будет молча выполнять свою работу и никуда не вмешиваться.К такой роли Каррера точно не подходил, так как после чемпионского сезона, обставил своё нахождение у руля команды, рядом жёстких требований.Причём договорённости были на уровне Федуна и Измайлов на них никак повлиять не мог.И вот тогда, если ты припомнишь, где то с середины прошлого сезона и началась травля Массимо Карреры.В ход пошли и работники клуба (массажистку то уволили, то назад взяли, доктора из команды убрали по настоянию Карреры и т. д.)Любое событие в Спартаке раздували до вселенских масштабов.Некоторые издания и блогеры, купленные на корню Измайловым публиковали и фейки и правду в перемешку с вымыслом регулярно, что никак не могло не отразиться на отношении внутри клуба и в руководстве командой.Последней каплей стало когда замешанных в травле журналистов засняли в кафе в компании Глушакова и Комбарова.Ещенко тогда опопздал и потому под раздачу не попал.
      А потом Пилипчук выступил открыто против Массимо, а Глушаков и Комбаров выступили вместе с ним.Ещё ряд игроков просто воздержались.Как итог Каррере пришлось в самой концовке чемпионата вводить новых игроков и пытаться строить команду уже без привычных лидеров.Результат тебе известен.Пилипчук уже не в команде.Глушакова и Комбарова отстранили от игр, но Массимо честно дал им шанс как говорится искупить свою вину.Комбарик вроде намёк понял, а Глушаков и Ещенко, науськанные продажными журналистами решили вновь поднять знамя джихада.Такое не прощается.Эти игроки стали прошлым Спартака.
      А ситуация между Массимо и Измайловым так и не разрешилась.По информации близких к внутреннему кругу людей в окружении тренера, Массимо может потребовать уже зимой расторжение контракта.Он не дурак и видел как его пытались выдавить из клуба.Он не поддался, но как уважающий себя человек, решил добиться того же что хочет Измайлов, но на своих условиях.Чтобы ни кто не мог упрекнуть его, что он не справился с поставленной перед ним задачей.А то что к зимней паузе у нас будет вполне боеспособный коллектив, я полностью уверен.

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      александр п > Мары 18 октября 2018, 20:12

      Спасибо за инсайд,ничего этого не знал естественно.То что в нашем футболе пилят деньги не секрет.И если руководство не помогает тренеру,а думает только о том как набить карманы ,то же в общем то не удивляет.Странно только то что Федун не может решить проблему коррупции своём клубе

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      Мары > александр п 18 октября 2018, 20:19

      Прикинь, какая империя у Федуна и за всем следить ? Измайлов как раз и поставлен был, чтобы следить, а в результате как модно нынче говорить, чтоб прикрыть шарящую руку в твоём кармане, не сошлись мнениями.

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      александр п > Мары 18 октября 2018, 20:24

      Понял,когда же они твари наворуются уже.Ведь самый популярный клуб страны,радость миллионов,а они крысятничуют мерзкие животные.

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