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    Какой вы футболист?

    Покеттино: «Подкат Дайера Рамосу? Я очень горд Эриком»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился мнением об игре футболистов команды, которые выступают за сборную Англии. В понедельник англичане обыграли Испанию в матче 4-го тура Лиги наций со счетом 3:2.

    «Все они играли великолепно. Сложно знать, кто был лучшим: Дайер, Уинкс, Триппьер или Кейн.

    Мотивация, с которой они играли против Испании может быть очень полезна для «Тоттенхэма». Нужно играть с таким настроем, а потом проявятся ваши качества и ваш талант.

    Горд ли я подкатом Дайера Рамосу? Конечно, очень горд», – сказал Покеттино.

    Дайер разбегался 23 метра, прежде чем снести Рамоса в его штрафной

    Источник: Sky Sports

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    17.10.2018 21:42
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