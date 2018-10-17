Покеттино: «Подкат Дайера Рамосу? Я очень горд Эриком»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился мнением об игре футболистов команды, которые выступают за сборную Англии. В понедельник англичане обыграли Испанию в матче 4-го тура Лиги наций со счетом 3:2.

«Все они играли великолепно. Сложно знать, кто был лучшим: Дайер, Уинкс, Триппьер или Кейн.

Мотивация, с которой они играли против Испании может быть очень полезна для «Тоттенхэма». Нужно играть с таким настроем, а потом проявятся ваши качества и ваш талант.

Горд ли я подкатом Дайера Рамосу? Конечно, очень горд», – сказал Покеттино.

Дайер разбегался 23 метра, прежде чем снести Рамоса в его штрафной