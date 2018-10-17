Лебеденко: «Черчесов умеет держать удар, прогнуть свою линию и вывести игроков на максимум»

Бывший нападающий «Ахмата» Игорь Лебеденко, выступающий ныне за «Факел», считает, что своими результатами в Лиге наций сборная России доказывает неслучайность успешного выступления на домашнем чемпионате мира.

«Ожидал ли я от сборной такой стабильной игры после чемпионата мира? Все надеются, и переживают. Болельщики поддерживают сборную. Команда это чувствует после удачного ЧМ-2018. Сейчас сборная доказывает, что это был не случайный результат. Я думаю, сборная России на подъеме.

Я работал вместе с Черчесовым и ожидал таких результатов. Я думаю, ни один тренер не выдержал бы такого давления, кроме Саламыча. Черчесов умеет держать удар, прогнуть свою линию и вывести игроков на максимум. В определенный момент, когда надо команде», – сказал Лебеденко.

Россия набрала семь очков в трех матчах с Турцией и Швецией и возглавляет свою группу.