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    Какой вы футболист?

    Лебеденко: «Черчесов умеет держать удар, прогнуть свою линию и вывести игроков на максимум»

    Бывший нападающий «Ахмата» Игорь Лебеденко, выступающий ныне за «Факел», считает, что своими результатами в Лиге наций сборная России доказывает неслучайность успешного выступления на домашнем чемпионате мира.

    «Ожидал ли я от сборной такой стабильной игры после чемпионата мира? Все надеются, и переживают. Болельщики поддерживают сборную. Команда это чувствует после удачного ЧМ-2018. Сейчас сборная доказывает, что это был не случайный результат. Я думаю, сборная России на подъеме.

    Я работал вместе с Черчесовым и ожидал таких результатов. Я думаю, ни один тренер не выдержал бы такого давления, кроме Саламыча. Черчесов умеет держать удар, прогнуть свою линию и вывести игроков на максимум. В определенный момент, когда надо команде», – сказал Лебеденко.

    Россия набрала семь очков в трех матчах с Турцией и Швецией и возглавляет свою группу.

    Источник: Sport24

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    17.10.2018 16:50
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 18 октября 2018, 13:46

      Хороший был нап. ,но время берет свое.

      1
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      Рейтинг: +3581

      Axe111 17 октября 2018, 21:26

      Только если школьников и то не факт

      0
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 17 октября 2018, 20:15

      Да уж умеет... Сколько до Мира на него .овна вылили. Даже Тактаров….

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 17 октября 2018, 18:05

      Лебедь, не надо петь дифирамбы тренеру, он тебя все равно не возьмет в сборную.

      1
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