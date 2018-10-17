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    Какой вы футболист?

    Лев: «Довольно долго Германия играла на равных с чемпионом мира»

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев считает, что его команда на равных играла с Францией в матче Лиги наций.

    «Безусловно, мы разочарованы этим результатом. Мы довольно долго играли на равных с чемпионом мира. Но все же мы не были вознаграждены за такую игру.

    Пенальти? На повторе четко видно, что Матс Хуммельс не касался Матюиди. На самом деле это он стоял на ноге Матса. Поэтому пенальти здесь не было», – сказал Лев.

    Матч четвертого тура Лиги наций Франция – Германия завершился со счетом 2:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с сербом Милорадом Мажичем.

    Германия ужасна. Что с ней происходит?

    Источник: DW Sports

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    17.10.2018 06:06
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 18 октября 2018, 11:39

      В этой игре Германия не заслуживала поражения.

      1
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      Рейтинг: +9748

      САДЫЧОК 17 октября 2018, 09:53

      Отличная игра ! Германия вновь созданная команда , играла ЗДОРОВО ! Пенальти французов не было ! Отличный турнир !

      0
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      Рейтинг: +722

      Urry 17 октября 2018, 09:13

      первыми забили - обидно

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 17 октября 2018, 07:06

      а вы, простите, кем были совсем недавно, победителями конкурса мокрых футболок?
      даже не по игре, а вот по таким игтервью понятно, что своё он в сборной оттренировал. Интересно, кто его заменит?

      2
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger > Cules2013 17 октября 2018, 08:47

      Клинсманна назад. С Маттеусом в паре. Вот веселуха будет!!!

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