Лев: «Довольно долго Германия играла на равных с чемпионом мира»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев считает, что его команда на равных играла с Францией в матче Лиги наций.

«Безусловно, мы разочарованы этим результатом. Мы довольно долго играли на равных с чемпионом мира. Но все же мы не были вознаграждены за такую игру.

Пенальти? На повторе четко видно, что Матс Хуммельс не касался Матюиди. На самом деле это он стоял на ноге Матса. Поэтому пенальти здесь не было», – сказал Лев.

Матч четвертого тура Лиги наций Франция – Германия завершился со счетом 2:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с сербом Милорадом Мажичем.

Германия ужасна. Что с ней происходит?