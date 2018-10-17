6 поражений в году – первый случай в истории сборной Германии

Сборная Германии в матче 4-го тура Лиги Наций А1 уступила команде Франции со счетом 1:2.

Поражение стало для команды Йоахима Лева шестым в текущем году.

Прежде немецкая сборная никогда не проигрывала столько матчей в течение года. Команда ФРГ имела по пять поражений в 1956 и 1985 годах.

Поражения сборной Германии в 2018:

0:1 от Бразилии в товарищеском матче;

1:2 от Австрии в товарищеском матче;

0:1 от Мексики на групповом этапе ЧМ-2018;

0:2 – от Южной Кореи на групповом этапе ЧМ-2018;

0:3 – от Голландии в Лиге наций;

1:2 – от Франции в Лиге наций.