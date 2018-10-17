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    Какой вы футболист?

    6 поражений в году – первый случай в истории сборной Германии

    Сборная Германии в матче 4-го тура Лиги Наций А1 уступила команде Франции со счетом 1:2.

    Поражение стало для команды Йоахима Лева шестым в текущем году.

    Прежде немецкая сборная никогда не проигрывала столько матчей в течение года. Команда ФРГ имела по пять поражений в 1956 и 1985 годах.

    Поражения сборной Германии в 2018:

    0:1 от Бразилии в товарищеском матче;

    1:2 от Австрии в товарищеском матче;

    0:1 от Мексики на групповом этапе ЧМ-2018;

    0:2 – от Южной Кореи на групповом этапе ЧМ-2018;

    0:3 – от Голландии в Лиге наций;

    1:2 – от Франции в Лиге наций.

    Источник: Twitter

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    17.10.2018 00:51
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +246

      RLoko 17 октября 2018, 07:52

      В следующей игре точно выиграют.

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      Рейтинг: +502

      diemens74 17 октября 2018, 01:19

      Ну все Лёв, давай досвидания.

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